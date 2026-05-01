Phát hiện mới về lăng mộ cổ 3.000 năm chấn động giới khảo cổ

Khai quật lăng mộ 3.000 năm tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc), danh tính người nằm trong mộ đã gây sốc cho các chuyên gia.

Tần Thủy Hoàng, một trong những vị hoàng đế gây tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc, luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong thời đại của mình. Sự vĩ đại và tính phi lý của ông cùng tồn tại, các ý kiến ​​về ông rất khác nhau, nhưng ảnh hưởng sâu sắc của ông đối với lịch sử Trung Quốc là không thể phủ nhận.

Tần Thủy Hoàng đã cống hiến cả cuộc đời mình để thống nhất đất nước, vô số cuộc cải cách đã mang lại cho ông danh tiếng là vị hoàng đế vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông không chỉ chuẩn hóa trọng lượng và đo lường, chữ viết và trục xe, mà còn xóa bỏ sự chia cắt các tiểu quốc trong thời kỳ Xuân Thu.

Sau khi chuẩn hóa các hệ thống này, đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Đồng thời, Tần Thủy Hoàng cũng ban hành một loạt các chiếu chỉ có ý nghĩa lịch sử. Tư Mã Thiên đã viết trong “Sử ký Tư Mã Thiên” rằng: "Việc thiết lập luật lệ và ban hành chiếu chỉ, tất cả đều bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng".

Trong lịch sử Trung Quốc, một người phụ nữ cũng có những đóng góp to lớn, được cho là có thể sánh ngang với Tần Thủy Hoàng, đó chính là Phục Hão.

Phục Hão là người rất quan tâm đến nỗi khổ của người dân. Vào thời điểm đó, do khí hậu khắc nghiệt và thiên tai thường xuyên, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Phục Hão thấu hiểu nỗi khổ của người dân, vì vậy sau khi bàn bạc với vua nhà Thương, bà quyết định di dời người dân xuống phía Nam, nơi điều kiện sống tốt hơn.

Ở phía Nam, Phục Hão khuyến khích người dân tích cực canh tác đất đai và giúp họ thiết lập nguồn sinh kế ổn định. Chính biện pháp này đã cho phép người dân nhà Thương sống trong hòa bình, vì lý do đó, Phục Hão được người dân vô cùng yêu mến và kính trọng.

Tuy nhiên, các ghi chép lịch sử chi tiết về bà rất khan hiếm. Mãi sau này, khi các nhà khảo cổ học phát hiện ra lăng mộ của Phục Hão ở Hà Nam (Trung Quốc), việc khai quật mới cung cấp cho giới khảo cổ những thông tin trực tiếp vô giá, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về nữ anh hùng này.

Sau quá trình chuẩn bị khảo cổ cẩn thận, các chuyên gia đã khai quật lăng mộ của Phục Hão. Sau khi mở lăng mộ, các chuyên gia phát hiện ra rằng mặc dù lăng mộ của Phục Hão không lớn, nhưng đồ tùy táng lại vô cùng phong phú. Từ đồ đồng và đồ tạo tác bằng ngà voi đến đá quý, 1928 hiện vật tuyệt đẹp đã được tìm thấy, thể hiện đầy đủ trình độ công nghệ của triều đại Thương và vị thế lịch sử của Phục Hão.

Việc phát hiện lăng mộ của Phục Hão không chỉ lấp đầy khoảng trống trong hiểu biết về các lăng mộ triều đại Thương mà còn cung cấp những tư liệu vô giá cho nghiên cứu của thế hệ sau về văn hóa và nghề thủ công triều đại nhà Thương.