Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phát hiện mới về lăng mộ cổ 3.000 năm chấn động giới khảo cổ

Khai quật lăng mộ 3.000 năm tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc), danh tính người nằm trong mộ đã gây sốc cho các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Tần Thủy Hoàng, một trong những vị hoàng đế gây tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc, luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong thời đại của mình. Sự vĩ đại và tính phi lý của ông cùng tồn tại, các ý kiến ​​về ông rất khác nhau, nhưng ảnh hưởng sâu sắc của ông đối với lịch sử Trung Quốc là không thể phủ nhận.

Tần Thủy Hoàng đã cống hiến cả cuộc đời mình để thống nhất đất nước, vô số cuộc cải cách đã mang lại cho ông danh tiếng là vị hoàng đế vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông không chỉ chuẩn hóa trọng lượng và đo lường, chữ viết và trục xe, mà còn xóa bỏ sự chia cắt các tiểu quốc trong thời kỳ Xuân Thu.

Sau khi chuẩn hóa các hệ thống này, đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Đồng thời, Tần Thủy Hoàng cũng ban hành một loạt các chiếu chỉ có ý nghĩa lịch sử. Tư Mã Thiên đã viết trong “Sử ký Tư Mã Thiên” rằng: "Việc thiết lập luật lệ và ban hành chiếu chỉ, tất cả đều bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng".

Ảnh: @Sohu.

Trong lịch sử Trung Quốc, một người phụ nữ cũng có những đóng góp to lớn, được cho là có thể sánh ngang với Tần Thủy Hoàng, đó chính là Phục Hão.

Phục Hão là người rất quan tâm đến nỗi khổ của người dân. Vào thời điểm đó, do khí hậu khắc nghiệt và thiên tai thường xuyên, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Phục Hão thấu hiểu nỗi khổ của người dân, vì vậy sau khi bàn bạc với vua nhà Thương, bà quyết định di dời người dân xuống phía Nam, nơi điều kiện sống tốt hơn.

Ở phía Nam, Phục Hão khuyến khích người dân tích cực canh tác đất đai và giúp họ thiết lập nguồn sinh kế ổn định. Chính biện pháp này đã cho phép người dân nhà Thương sống trong hòa bình, vì lý do đó, Phục Hão được người dân vô cùng yêu mến và kính trọng.

Tuy nhiên, các ghi chép lịch sử chi tiết về bà rất khan hiếm. Mãi sau này, khi các nhà khảo cổ học phát hiện ra lăng mộ của Phục Hão ở Hà Nam (Trung Quốc), việc khai quật mới cung cấp cho giới khảo cổ những thông tin trực tiếp vô giá, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về nữ anh hùng này.

Ảnh: @Sohu.

Sau quá trình chuẩn bị khảo cổ cẩn thận, các chuyên gia đã khai quật lăng mộ của Phục Hão. Sau khi mở lăng mộ, các chuyên gia phát hiện ra rằng mặc dù lăng mộ của Phục Hão không lớn, nhưng đồ tùy táng lại vô cùng phong phú. Từ đồ đồng và đồ tạo tác bằng ngà voi đến đá quý, 1928 hiện vật tuyệt đẹp đã được tìm thấy, thể hiện đầy đủ trình độ công nghệ của triều đại Thương và vị thế lịch sử của Phục Hão.

Việc phát hiện lăng mộ của Phục Hão không chỉ lấp đầy khoảng trống trong hiểu biết về các lăng mộ triều đại Thương mà còn cung cấp những tư liệu vô giá cho nghiên cứu của thế hệ sau về văn hóa và nghề thủ công triều đại nhà Thương.

Mời quý độc giả xem video: "Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm". Nguồn video: Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Lăng mộ #Phục Hão #nữ anh hùng #lăng mộ cổ #Hà Nam #khảo cổ

Kho tri thức

Độc đáo bình đựng rượu cổ có ba chân sư tử thời nhà Đường

Một chiếc bình đựng rượu cổ có ba chân giống chân sư tử được khai quật làm khó các chuyên gia khảo cổ học.

Trong số rất nhiều kho báu, kho báu Hejiacun được xem là quý giá bậc nhất, bởi tất cả các hiện vật được khai quật đều có nguồn gốc từ triều đại nhà Đường. Đây là thời kỳ hoàng kim, không chỉ hùng mạnh về chính trị và rực rỡ về văn hóa, mà di sản của nó còn chứa đầy những hiện vật tinh xảo. Ngày nay, số lượng lăng mộ nhà Đường được khai quật hoàn toàn vẫn còn rất ít, điều này khiến kho báu Hejiacun trở nên đặc biệt quan trọng, có giá trị cao về mặt khảo cổ.

anh-chup-man-hinh-2026-04-19-115643.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

'Cô gái đóng băng' 500 năm, hé lộ nghi lễ hiến tế rùng rợn

Một thi thể nữ bí ẩn được khai quật từ tảng băng, khuôn mặt của cô vẫn xinh đẹp như thể vừa mới được chôn cất, kết quả xét nghiệm gây chấn động giới khảo cổ.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một xác ướp Inca được bảo quản cực kỳ tốt trên đỉnh núi Ampato. Đây là xác ướp nữ đóng băng đầu tiên trên thế giới. Trong khi đó, núi Ampato, nằm ở dãy Andes của Peru, là một ngọn núi linh thiêng trong thần thoại Inca, mang đến bối cảnh văn hóa sâu sắc hơn cho phát hiện khảo cổ này.

Xác ướp có mái tóc đen dài, óng ả, cổ dài và cánh tay đầy đặn; khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như thể vừa mới được chôn cất. Cô nằm yên lặng trên đỉnh núi Ampato, được phủ một chiếc khăn choàng len alpaca nhiều màu sắc, trạng thái đóng băng cho thấy cô đã tồn tại ít nhất 500 năm.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sự thật ly kỳ về lăng mộ tướng Tư Mã Ý

Một người dân làng đã khai quật được lăng mộ hoàng gia nghìn năm tuổi chỉ từ một nhát cuốc, danh tính người nằm trong lăng mộ được hé lộ.

Chắc hẳn ai cũng từng nghe đến Tư Mã Ý, vị tướng quyền lực của nước Ngụy thời Tam Quốc. Ông là một anh hùng thực sự, sở hữu cả trí tuệ và lòng dũng cảm, vượt xa Gia Cát Lượng. Đặc điểm nổi bật của ông là kín đáo và kiên nhẫn, cuối cùng, nhờ tham vọng sâu rộng và tài năng phi thường, gia tộc Tư Mã Ý đã thành công chiếm đoạt ngai vàng của Tào Ngụy, củng cố vị thế quyền lực tối cao.

Tuy nhiên, vị trí lăng mộ của Tư Mã Ý sau khi ông qua đời vẫn là một bí ẩn. Mặc dù đã có nhiều suy đoán về nơi chôn cất của ông trong suốt lịch sử, nhưng không có suy đoán nào được xác nhận. Điều đáng ngạc nhiên là, một nghìn năm sau, lăng mộ của Tư Mã Ý bất ngờ được phát hiện ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), một khám phá gây chấn động toàn bộ cộng đồng khảo cổ học.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới