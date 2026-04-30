CSGT TP HCM xuất quân đảm bảo TTATGT suốt kỳ nghỉ lễ

Từ sáng ngày 29/4, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) đã ra quân đảm bảo TTATGT trên địa bàn đảm trách. Đây là kế hoạch của Ban giám đốc Công an TP HCM, lãnh đạo PC08 trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Lực lượng CSGT TP HCM ra quân bảo đảm TTATGT xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Các Đội CSGT đảm trách tuần tra, kiểm soát giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP HCM xuyên suốt bố trí lực lượng CSGT tuần tra 24/24; bảo đảm giao thông thông suốt để người dân, phương tiện đi lại an toàn và tiện lợi.

Cán bộ - Chiến sĩ Đội CSGT bảo đảm quân số 100% thực hiện đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ.

Tại cửa ngõ phía Đông TP HCM, từ sáng sớm đến chiều nay (29/4), dòng phương tiện ô tô, xe khách và hàng vạn xe máy tấp nập đổ ra các tuyến Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13, đường Hoàng Cầm (QL1K cũ); đường Đỗ Mười (QL1 cũ)... Tuy nhiên, do chủ động trước tình hình nên chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc đã bố trí lực lượng xuyên suốt có mặt điều tiết nên giao thông qua các cửa ngõ không diễn biến phức tạp, người dân vô cùng thoải mái đi về các tỉnh Tây Nguyên, Miền Trung, phía Bắc.

Tương tự, tại các cửa ngõ vào Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây như: đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Vành đai 2 (do Đội CSGT Cát Lái đảm trách); cửa ngõ về các tỉnh Miền Tây vào Cao tốc TP HCM - Trung Lương (do Đội CSGT An Lạc tuần tra, kiểm soát); đường Văn Tiến Dũng (QL50 cũ, do Đội CSGT Đa Phước đảm trách); QL51 (địa phận TP HCM, do Đội CSGT Nam Sài Gòn đảm trách)... người dân về các tỉnh nghỉ lễ cũng rất đông nhưng không xảy ra ùn tắc, giao thông luôn trong tình trạng ổn định.