CSGT TP HCM xuất quân đảm bảo TTATGT suốt kỳ nghỉ lễ

Toàn bộ quân số Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM được huy động, đảm bảo Trật tự ATGT (TTATGT) khắp các cửa ngõ, tuyến đường trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Đăng Lê

Từ sáng ngày 29/4, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) đã ra quân đảm bảo TTATGT trên địa bàn đảm trách. Đây là kế hoạch của Ban giám đốc Công an TP HCM, lãnh đạo PC08 trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Lực lượng CSGT TP HCM ra quân bảo đảm TTATGT xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Các Đội CSGT đảm trách tuần tra, kiểm soát giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP HCM xuyên suốt bố trí lực lượng CSGT tuần tra 24/24; bảo đảm giao thông thông suốt để người dân, phương tiện đi lại an toàn và tiện lợi.

Cán bộ - Chiến sĩ Đội CSGT bảo đảm quân số 100% thực hiện đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ.

Tại cửa ngõ phía Đông TP HCM, từ sáng sớm đến chiều nay (29/4), dòng phương tiện ô tô, xe khách và hàng vạn xe máy tấp nập đổ ra các tuyến Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13, đường Hoàng Cầm (QL1K cũ); đường Đỗ Mười (QL1 cũ)... Tuy nhiên, do chủ động trước tình hình nên chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc đã bố trí lực lượng xuyên suốt có mặt điều tiết nên giao thông qua các cửa ngõ không diễn biến phức tạp, người dân vô cùng thoải mái đi về các tỉnh Tây Nguyên, Miền Trung, phía Bắc.

Tương tự, tại các cửa ngõ vào Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây như: đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Vành đai 2 (do Đội CSGT Cát Lái đảm trách); cửa ngõ về các tỉnh Miền Tây vào Cao tốc TP HCM - Trung Lương (do Đội CSGT An Lạc tuần tra, kiểm soát); đường Văn Tiến Dũng (QL50 cũ, do Đội CSGT Đa Phước đảm trách); QL51 (địa phận TP HCM, do Đội CSGT Nam Sài Gòn đảm trách)... người dân về các tỉnh nghỉ lễ cũng rất đông nhưng không xảy ra ùn tắc, giao thông luôn trong tình trạng ổn định.

Chỉ huy Đội CSGT phát lệnh ra quân đảm bảo TTATGT dịp lễ 30/4 và 1/5.
Bài liên quan

CSGT TP HCM viếng mộ Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Sáng 29/4, lực lượng CSGT TP HCM đã dâng hương, tưởng niệm các cố Lãnh đạo đất nước qua các thời kỳ và các AHLS đang an nghỉ ở Nghĩa trang. 

kto-tl_img-2299.jpg
Sáng 29/4, kỷ niệm 51 năm ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) tập thể Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) đã đến dâng hương tưởng niệm Các Anh hùng Liệt sĩ (AHLS) đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM.
kto-tl_img-2294.jpg
Dẫn đầu đoàn Cán bộ - Chiến sĩ viếng Nghĩa trang là Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng. Đây là đơn vị CSGT chịu trách nhiệm tuần tra - kiểm soát giao thông ở cửa ngõ phía Đông TP HCM.
