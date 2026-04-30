CSGT Phú Thọ xử phạt xe khách chở quá 31 người, phạt gần 80 triệu

CSGT Phú Thọ phát hiện xe khách giường nằm chở quá 31 người tại nút giao IC7 chiều 29/4, lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện.

Nguyễn Hinh

Sáng 30/4, trao đổi với PV, đại diện Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý xe khách chở quá số người quy định số tiền gần 80 triệu đồng.

Xe khách tại thời điểm bị lực lượng CSGT phát hiện, kiểm tra.

Khoảng 17h20 ngày 29/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đường dẫn vào nút giao IC7 (khu 5, phường Phú Thọ), Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện ôtô khách giường nằm biển số 24B-007.xx có dấu hiệu chở quá số người.

Kiểm tra thực tế, xe chở 52 người, vượt 31 người so với số lượng 21 khách theo thiết kế. Tài xế được xác định là LVK (43 tuổi, trú tỉnh Lào Cai). Chủ phương tiện đứng tên kinh doanh là Hợp tác xã vận tải Tuấn Hồng (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

CSGT lập biên bản xử phạt người vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm. Tổng mức phạt tiền 77,5 triệu đồng; đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe của tài xế và tước phù hiệu phương tiện 2 tháng đối với chủ xe.

