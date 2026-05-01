Hà Nội chính thức cho phép xe pickup lưu thông 24/24h

UBND TP. Hà Nội vừa điều chỉnh hàng loạt quy định về hoạt động phương tiện giao thông, cho phép xe pickup lưu thông 24/24h kể từ ngày 30/4.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn, với nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến phạm vi hoạt động, khung giờ lưu thông và thủ tục cấp phép.

XE Ô TÔ TẢI PICKUP ĐƯỢC LƯU THÔNG 24/24H

Nội dung được dư luận quan tâm nhất tại quyết định này là việc Hà Nội chính thức cho phép các loại xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được phép hoạt động 24/24h thay vì bị hạn chế, chỉ cho phép hoạt động trong khung giờ từ 21h đến 6h sáng. Điều chỉnh này có hiệu lực ngay tại thời điểm ban hành là ngày 30/4/2026.

Ngoài ra việc sửa đổi liên quan đến xe bán tải, Quyết định 52 cũng cho phép một số phương tiện phục vụ xử lý sự cố hạ tầng, cứu hộ giao thông, nạo vét cống rãnh được phép hoạt động 24/24h khi có chấp thuận của Sở Xây dựng.

Đối với vận tải hành khách, xe trung chuyển, sẽ được phép hoạt động 24/24h nhưng phải có phù hiệu do Sở Xây dựng cấp. Xe hợp đồng dưới 29 chỗ cũng được hoạt động không hạn chế thời gian.

Trong khi đó, xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe khách giường nằm chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; nếu lưu thông trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận.

Theo quyết định này, Thành phố cũng đã cập nhật danh mục các tuyến đường thuộc khu vực hạn chế phương tiện giao thông.

Trong đó, bổ sung nhiều tuyến, đoạn đường quan trọng như: Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên đến Nguyễn Sơn), Ngọc Lâm (từ ngã ba Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ đến ngã tư Ngọc Lâm - Ngô Gia Khảm), Ngô Gia Khảm, Bắc Thăng Long - Vực Dê (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Phương Trạch), Phương Trạch (đoạn từ Bắc Thăng Long - Vực Dê đến Hoàng Sa), Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ Cổ Linh đến Nguyễn Văn Linh), Tam Trinh (đoạn từ chợ đầu mối Đền Lừ đến Vành đai 3), Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến nút giao đường 70), cùng các tuyến Thanh Lâm, CN3, CN4, CN5.

KIỂM SOÁT CHẶT NHÓM XE CHUYÊN DÙNG

Về tổ chức giao thông, Hà Nội điều chỉnh chi tiết khung giờ hoạt động của nhiều loại phương tiện. Xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; nếu hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Đối với nhóm xe chuyên dùng như xe xi téc chở xăng dầu, xe chở khí, xe trộn bê tông, xe bơm bê tông, xe cần cẩu, xe quét đường, xe hút chất thải, xe chở bùn, xe chở thủy hải sản sống… chỉ được phép hoạt động trong khung giờ từ 21h đến 6h sáng hôm sau; trường hợp hoạt động ngoài khung giờ phải được Sở Xây dựng chấp thuận.

Riêng một số phương tiện phục vụ công ích như xe tưới cây, xe kiểm tra cầu cống, xe duy tu chiếu sáng… được hoạt động ngoài giờ cao điểm; nếu hoạt động trong giờ cao điểm phải có chấp thuận của Sở Xây dựng. Xe chở rác được phép hoạt động từ 19h30 đến 6h sáng hôm sau.

Quyết định cũng bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận phương tiện hoạt động trong khu vực hạn chế. Hồ sơ gồm văn bản đề nghị, đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hợp đồng vận chuyển hoặc phương án vận chuyển và các tài liệu liên quan. Thời gian giải quyết được rút ngắn còn tối đa 3 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Thành phố điều chỉnh thẩm quyền cấp phép lưu hành đối với xe quá tải, quá khổ, xe bánh xích và xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; đồng thời quy định rõ việc chấp thuận cho các phương tiện tải trọng lớn hoạt động trong khu vực hạn chế theo lộ trình cụ thể.