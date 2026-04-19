Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra, xử lý vụ ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

Sáng 19/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 18/4 trên địa bàn xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ghi nhận hơn 20 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao… và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Bánh mì là món ăn quen thuộc nhưng cũng có nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Ảnh minh họa/Nguồn VOV

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng;

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng;

Cùng đó, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo nội dung tại Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề "Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố".

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 656/BYT-ATTP ngày 01/02/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 09/02/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Bánh mì là món ăn nhanh phổ biến. Một ổ bánh mì thường gồm nhiều thành phần như thịt nguội, trứng, patê, rau sống, phô mai và nước sốt. Các nguyên liệu này có thể dễ dàng nhiễm khuẩn nếu không được giữ ở nhiệt độ phù hợp. Vi khuẩn Listeria monocytogenes hoặc Staphylococcus aureus có thể là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm. Khi bánh mì hoặc phần nhân bị để ngoài trời quá 2 giờ, đặc biệt ở thời tiết nóng trên 30°C, vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng và tiết ra độc tố. Người tiêu dùng khó nhận biết vì thực phẩm vẫn có thể trông “tươi ngon” nhưng thực chất đã nhiễm khuẩn. Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi mua bánh mì, nên chọn cửa hàng uy tín, có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có tủ bảo quản và hạn chế dùng các loại nhân để lâu ngoài không khí... Nếu sau khi ăn bánh mì có các biểu hiện: đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, cần nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.