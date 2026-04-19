Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra, xử lý vụ ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, kiểm tra nguồn nguyên liệu vụ hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Nghệ An.

Bình Nguyên

Sáng 19/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 18/4 trên địa bàn xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ghi nhận hơn 20 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao… và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Bánh mì là món ăn quen thuộc nhưng cũng có nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Ảnh minh họa/Nguồn VOV

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng;

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng;

Cùng đó, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo nội dung tại Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề "Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố".

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 656/BYT-ATTP ngày 01/02/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 09/02/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Bánh mì là món ăn nhanh phổ biến. Một ổ bánh mì thường gồm nhiều thành phần như thịt nguội, trứng, patê, rau sống, phô mai và nước sốt. Các nguyên liệu này có thể dễ dàng nhiễm khuẩn nếu không được giữ ở nhiệt độ phù hợp.

Vi khuẩn Listeria monocytogenes hoặc Staphylococcus aureus có thể là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm. Khi bánh mì hoặc phần nhân bị để ngoài trời quá 2 giờ, đặc biệt ở thời tiết nóng trên 30°C, vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng và tiết ra độc tố. Người tiêu dùng khó nhận biết vì thực phẩm vẫn có thể trông “tươi ngon” nhưng thực chất đã nhiễm khuẩn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi mua bánh mì, nên chọn cửa hàng uy tín, có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có tủ bảo quản và hạn chế dùng các loại nhân để lâu ngoài không khí... Nếu sau khi ăn bánh mì có các biểu hiện: đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, cần nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Mời độc giả xem video Bộ Tài chính đề xuất bỏ mức cố định 500 triệu....
#ngộ độc thực phẩm #Nghệ An #bánh mì #điều tra #an toàn thực phẩm #sức khỏe

20 người ở Diễn Châu nhập viện sau ăn bánh mì... làm gì để tránh rủi ro?

Hơn 20 người tại xã Diễn Châu, Nghệ An phải nhập viện với biểu hiện rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên địa bàn. 

Các bệnh nhân đều có triệu chứng nôn ói, đau bụng...

Ngày 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) vừa tiếp nhận và điều trị trên 20 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh trên địa bàn.

Ngộ độc thực phẩm tại Đắk Lắk liên quan đến bánh mì nhiễm vi khuẩn

Sở Y tế Đắk Lắk xác định "thủ phạm" gây nên vụ ngộ độc thực phẩm khiến 86 người nhập viện sau ăn bánh mì do bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella. 

5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella

Ngày 9/4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ea Drăng, khiến 86 người phải nhập viện điều trị.

Nhiều người ở Quảng Ngãi nhập viện sau khi ăn bánh mì, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

19 người tại Quảng Ngãi nhập viện sau ăn bánh mì, cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân và phòng ngừa nguy hiểm cho cộng đồng.

Ngày 24/03/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Cục An toàn thực phẩm nhận được Báo cáo số 285/BC-ATTP ngày 24/3/2026 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về 19 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại một điểm kinh doanh tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.
Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; Thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời; Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có); Lập kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, thông qua nhiều hình thức truyền thông, cho các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và chủ cơ sở kinh doanh theo nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hàng ngày và gửi báo cáo điều tra chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

