Ngộ độc thực phẩm tại Đắk Lắk liên quan đến bánh mì nhiễm vi khuẩn

Sở Y tế Đắk Lắk xác định "thủ phạm" gây nên vụ ngộ độc thực phẩm khiến 86 người nhập viện sau ăn bánh mì do bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella. 

Bình Nguyên

5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella

Ngày 9/4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ea Drăng, khiến 86 người phải nhập viện điều trị.

Theo Sở Y tế, ngày 27/3, tiệm bánh mì Quốc Hùng (xã Ea Drăng) đã bán khoảng 300 ổ bánh mì. Đến tối cùng ngày, ghi nhận những ca đầu tiên bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm này.

Các bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn.

Tính đến ngày 7/4, tổng số ca ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh tiệm bánh mì Q.H đã ghi nhận 86 trường hợp. Tất cả bệnh nhân được điều trị ổn định, bình phục và xuất viện.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella. Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện 2 mẫu nhiễm Salmonella spp (trong rau và dăm bông) và 1 mẫu rau nhiễm vi khuẩn Escherichia coli.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ngộ độc là do bánh mì tại tiệm Quốc Hùng bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Hiện tại UBND xã Ea Drăng đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh tiệm bánh mì Quốc Hùng. Mức phạt dự kiến là 80 triệu đồng.

Thực phẩm bị nhiễm Salmonella có thể lây lan sang thực phẩm khác

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, vi khuẩn Salmonella thường lây lan sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn. CDC ước tính, hầu hết các trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella đều liên quan đến thịt gà, trái cây, thịt lợn, rau củ có hạt (như cà chua), các loại nông sản khác (như các loại hạt), thịt bò và thịt gà tây… Tuy nhiên, bất kỳ thực phẩm nào cũng có thể bị nhiễm khuẩn, ngay cả thực phẩm chế biến sẵn (như bột mì).

Thực phẩm bị nhiễm Salmonella có thể lây lan vi khuẩn sang các thực phẩm khác nếu không được bảo quản riêng biệt. Tay, thớt và dao chưa rửa sạch cũng có thể lây lan vi khuẩn từ những thực phẩm này sang các thực phẩm khác.

Đáng lưu ý, thực phẩm bị nhiễm Salmonella hoặc các vi khuẩn gây hại khác thường có hình dạng, mùi vị và hương vị bình thường nên rất khó nhận biết. Đó chính là lý do tại sao việc luôn tuân thủ các bước đảm bảo an toàn thực phẩm là rất quan trọng, đặc biệt với các thực phẩm có nguy cơ cao (như bánh mì nhân thập cẩm).

Xã hội

Nhiều người ở Quảng Ngãi nhập viện sau khi ăn bánh mì, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

19 người tại Quảng Ngãi nhập viện sau ăn bánh mì, cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân và phòng ngừa nguy hiểm cho cộng đồng.

Ngày 24/03/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Cục An toàn thực phẩm nhận được Báo cáo số 285/BC-ATTP ngày 24/3/2026 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về 19 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại một điểm kinh doanh tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.
Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; Thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời; Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có); Lập kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, thông qua nhiều hình thức truyền thông, cho các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và chủ cơ sở kinh doanh theo nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hàng ngày và gửi báo cáo điều tra chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

