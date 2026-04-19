20 người ở Diễn Châu nhập viện sau ăn bánh mì... làm gì để tránh rủi ro?

Hơn 20 người tại xã Diễn Châu, Nghệ An phải nhập viện với biểu hiện rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên địa bàn.

Ngày 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) vừa tiếp nhận và điều trị trên 20 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh trên địa bàn.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Thanh Loan, Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, tổng số bệnh nhân nhập viện là 25 người. Trong đó, khoảng 20 trường hợp đã ăn bánh mì tại tiệm Q. (xã Diễn Châu). 5 người còn lại sử dụng các thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào… nên chưa thể khẳng định nguyên nhân chính xác.

Thông tin ban đầu cho thấy các bệnh nhân bắt đầu nhập viện từ sáng 17/4, rải rác trong ngày và tăng nhanh vào buổi tối, đến sáng 18-4 tiếp tục có thêm trường hợp mới. Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số người sốt cao.

Sau khi được điều trị sức khỏe, một số bệnh nhân đã ổn định, song vẫn cần theo dõi sát do triệu chứng tiêu hóa còn nặng. Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đang tập trung điều trị, đồng thời giám sát diễn biến để kịp thời xử lý.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh liên quan, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.

Cần làm gì để hạn chế rủi ro ngộ độc khi ăn bánh mì?

Chiếc bánh mì là món ăn sáng quen thuộc với người Việt, nhưng có thể trở thành “ổ bệnh” nếu nguồn thịt, pate, rau sống không được kiểm soát. Chỉ một khâu sơ suất trong quy trình chế biến cũng đủ khiến hàng chục người nhập viện.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc tập thể liên quan đến bánh mì.

Sự việc này cho thấy, vấn đề an toàn thực phẩm vẫn là mối lo ngại lớn, nhất là tại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Việc kiểm soát chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình chế biến cần được tăng cường nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để hạn chế rủi ro ngộ độc khi ăn bánh mì, cần lưu ý một số nguyên tắc an toàn thực phẩm:

Chọn nơi uy tín: Nên mua bánh mì ở cửa hàng, tiệm bánh có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo điều kiện vệ sinh trong chế biến và bảo quản.

Kiểm tra cảm quan: Nếu thấy bánh mì, pate, thịt nguội hoặc chà bông nếu có mùi lạ, chua, vị khác thường hoặc đổi màu thì tuyệt đối không sử dụng.

Bánh mì nên được ăn trong vòng 2-3 giờ sau khi chế biến. Nếu để lâu ở nhiệt độ phòng, đặc biệt là thời tiết nắng nóng, thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn, sinh độc tố.

Không ăn bánh mì qua đêm hoặc hâm lại. Việc hâm nóng chỉ tiêu diệt được một phần vi khuẩn, không loại bỏ được độc tố đã sinh ra trong thực phẩm.

Bảo quản đúng cách: Nếu cần giữ lại, nên tách riêng phần nhân và bánh, bảo quản trong ngăn mát và chỉ dùng trong vòng 24 giờ.

Đáng chú ý, với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có bệnh mạn tính (đái tháo đường, bệnh gan, suy giảm miễn dịch…) nên hạn chế ăn các loại bánh mì kẹp nhân nguội hoặc pate để giảm nguy cơ ngộ độc.

Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chế biến sẵn để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc.