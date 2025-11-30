Chương trình sàng lọc miễn phí giúp phát hiện sớm bệnh COPD tại Việt Nam

Các đợt khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai đã phát hiện nhiều ca mắc COPD chưa từng được chẩn đoán, nâng cao ý thức phòng bệnh.

Trong 2 ngày (29-30/11), Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp tục đợt thăm khám sàng lọc miễn phí bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cho các đối tượng cao. Đây là đợt thăm khám sàng lọc miễn phí bệnh này lần thứ 3 trong tháng 11 của Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động sàng lọc: “Trong khuôn khổ chương trình phòng chống COPD và hen phế quản quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng. Chẩn đoán sớm giúp điều trị kịp thời, chính xác, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi tổ chức khám sàng lọc miễn phí trong 3 tuần liên tiếp để người dân có yếu tố nguy cơ thuận tiện đến kiểm tra sức khỏe lá phổi của mình”.

Mỗi đợt khám, Khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai đã đón tiếp hàng trăm người dân từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham gia chương trình tầm soát miễn phí bệnh.

Qua kiểm tra chức năng phổi cho người dân bằng đo chức năng hô hấp vừa để sàng lọc, chẩn đoán COPD, các bác sĩ của Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai đã phát hiện không ít trường hợp người bệnh mắc COPD với những dấu hiệu, triệu chứng rõ rệt nhưng chưa từng điều trị. Có trường hợp người bệnh có tiền sử COPD, tuy nhiên không tuân thủ điều trị, bỏ qua dự phòng mà thường dùng thuốc theo kiểu điều trị đợt cấp.

PGS.TS Phan Thu Phương - Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ về bệnh COPD với người đến khám sàng lọc. Ảnh BV

Điều này càng thêm minh chứng cho một thực tế vẫn đáng lo ngại là khoảng 50 - 70% bệnh nhân COPD ở nước ta chưa từng được chẩn đoán hoặc chỉ phát hiện khi chức năng phổi đã giảm đáng kể.

Theo PGS.TS Phan Thu Phương - Giám đốc Trung tâm hô hấp, bệnh nhân COPD rất hay gặp các đợt cấp. Mỗi đợt cấp là một dấu hiệu tiên lượng nặng. Đặc biệt vào thời điểm giao mùa, thời tiết trong ngày thay đổi, không khí lạnh và khô, cộng thêm ô nhiễm môi trường… khiến bệnh nhân COPD, hen phế quản rất dễ bùng phát đợt cấp, phải nhập viện, gánh nặng cho chính người bệnh, gia đình và xã hội là rất lớn.

Các chuyên gia y tế cũng cho biết thêm bệnh nhân COPD đều có nguy cơ cao hơn về các biến cố tim và phổi, được gọi là nguy cơ tim phổi. Ngay cả một đợt cấp COPD mức độ trung bình cũng dẫn đến tăng tần suất và nguy cơ đợt cấp nặng trong tương lai, tăng gấp đôi nguy cơ đau tim, tăng nguy cơ đột quỵ, nhập viện và tử vong liên quan đến tim phổi.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh phần lớn gánh nặng của COPD có thể được tránh thông qua phòng ngừa và quản lý bệnh. Các yếu tố nguy cơ đã được biết và có thể được giải quyết thông qua phòng ngừa có mục tiêu, đa ngành.

Để giảm gánh nặng COPD, PGS.TS Vũ Văn Giáp cho rằng cần tiếp tục hành động quyết liệt hơn nữa. Trong đó, cần tăng cường sàng lọc và phát hiện sớm, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao.

Đo chức năng hô hấp (Spirometry) – tiêu chuẩn vàng chẩn đoán sớm COPD và hen phế quản./Ảnh BV Bạch Mai

Chuẩn hóa quy trình chẩn đoán tại tuyến cơ sở, đảm bảo mỗi cơ sở y tế đều có khả năng đo và diễn giải chức năng hô hấp. Tư vấn và hỗ trợ bỏ thuốc lá như một nhiệm vụ ưu tiên quốc gia. Đồng thời, mở rộng mô hình quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng, lấy bệnh nhân làm trung tâm; tăng cường hợp tác liên ngành, kết nối y tế – môi trường – truyền thông...

Theo PGS Giáp, đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống và toàn xã hội.