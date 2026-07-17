CSGT Phú Thọ cảnh báo tình trạng né tránh nhận thông báo “phạt nguội”

Một số chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có hành vi không nghe điện thoại, từ chối nhận bưu phẩm nhằm né tránh việc tiếp nhận thông báo vi phạm giao thông.

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian qua, qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và camera giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo hình thức “phạt nguội”.

Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Việc áp dụng hình thức xử lý này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, xử lý vi phạm, cơ quan chức năng ghi nhận một số chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình né tránh việc tiếp nhận thông báo vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, một số cách thức né tránh thường gặp là không nghe điện thoại từ các số máy lạ với lý do lo sợ bị lừa đảo để né phạt nguội dù cơ quan công an nhiều lần liên hệ; từ chối nhận bưu phẩm do đơn vị bưu chính chuyển phát; cố tình cung cấp sai số điện thoại hoặc không cập nhật địa chỉ cư trú khi thay đổi nơi ở.

Bên cạnh đó, có trường hợp nhờ người thân trả lại thông báo vi phạm với lý do chủ phương tiện không còn sinh sống tại địa chỉ đăng ký; đã nhận thông báo nhưng sau đó phủ nhận việc tiếp nhận; hoặc cho rằng phương tiện đã bán, không còn sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định, việc cố tình né tránh, không hợp tác trong quá trình xử lý vi phạm không giúp người vi phạm “thoát phạt”. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình xử lý, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với Công an cấp xã, chính quyền địa phương để xác minh nơi cư trú, nơi làm việc; khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu đăng ký xe; đồng thời lưu giữ các tài liệu, chứng cứ chứng minh việc đã thực hiện thông báo theo đúng quy định.

Theo cơ quan chức năng, mọi hành vi vi phạm giao thông đều được lưu trữ trên hệ thống và có thể được rà soát, xử lý khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện.

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