CSGT Hà Nội và người dân vây bắt tên cướp xe máy giữa phố

Chiều 19/11, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bàn giao một nghi phạm và tang vật vụ chiếm đoạt tài sản cho cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 18/11, Trung tá Nguyễn Hồng Quang (cán bộ Đội CSGT số 4) đang phân làn chống ùn tắc tại nút giao Phương Mai - Giải Phóng thì nghe người dân hô "cướp". Lúc này, Trung tá Quang quan sát thấy một nam giới khoảng 40 tuổi đang điều khiển chiếc xe máy màu xanh, phía sau có người dân chỉ tay về phía anh ta và hô hoán.

Hiện trường vụ việc.

Ngay lập tức, Trung tá Quang lao ra chặn chiếc xe máy và đối tượng khả nghi, sau đó cùng người dân giữ lại. Tổ công tác của Công an phường Bạch Mai cũng có mặt và đưa kẻ tình nghi về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên là Đinh Ngọc Tuấn (SN 1980, trú phường Tương Mai, Hà Nội), hiện sống lang thang không có nơi ở cố định. Anh ta đã cướp giật chiếc xe máy biển số 29BF-134.XX tại khu vực chân cầu đi bộ trên phố Trần Đại Nghĩa. Đây là chiếc xe của một nữ sinh trung học phổ thông.

Đinh Ngọc Tuấn tại cơ quan Công an.

Sau khi gây án, Tuấn điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ chạy đến khu vực trước số nhà 39 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai thì bị Công an và người dân bắt giữ.

