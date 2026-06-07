[GALLERY] DeLorean DMC-12 - siêu xe cửa cánh chim trong MV của Sơn Tùng M-TP

Chiếc xe thể thao DeLorean DMC-12 cửa cánh chim xuất hiện trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Chiếc xe thể thao DeLorean DMC-12 cửa cánh chim xuất hiện trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Một khách sạn tại Trung Quốc đang gây chú ý khi vận hành gần như hoàn toàn bằng robot và AI, từ lễ tân, dọn phòng đến phục vụ khách lưu trú.
Nhiều thiết bị chuyên dụng cùng hệ thống hạ tầng phục vụ thi công đang được triển khai đồng bộ, chuẩn bị cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 5.
Nhiều người dùng smartphone không ngờ rằng chiếc ốp lưng quen thuộc có thể làm máy nóng hơn, hao pin nhanh hơn và ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.
Subaru Levorg Layback S:HEV 2026 vừa ra mắt Nhật Bản được trang bị hệ truyền động hybrid mới, phần đầu xe thiết kế lại nhưng bị cắt một chi tiết đặc trưng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu làm việc tỉ mỉ và có thói quen tiêu dùng thông minh, tài chính ở mức tốt.
UAV này sở hữu năng lực từ cảm biến đến tác chiến, cho phép các tàu chiến phát hiện, theo dõi và đối phó với các mối đe dọa dưới nước.
Nhiều người dùng Zalo thường xuyên gặp lỗi gọi thoại, video bị giật lag hoặc mất tiếng. Chỉ vài thao tác đơn giản có thể giúp cuộc gọi ổn định hơn.
Kia Tasman mới về Việt Nam sở hữu diện mạo lạ mắt, nội thất mang hơi hướng SUV. Xe nhắm đến tệp khách hàng cần một chiếc bán tải khác biệt so truyền thống.
Súng trường QBZ-191 cải thiện công thái học và khả năng tích hợp phụ kiện đã được Trung Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt nhằm thay thế cho mẫu bullpup QBZ-95.
Chỉ từ khoảng 200.000 đồng, người dùng đã có thể sở hữu combo củ sạc và cáp sạc nhanh nhỏ gọn, tương thích tốt với cả iPhone lẫn Android.
Mẫu xe Toyota GR86 2027 mới vẫn chưa được tăng công suất động cơ, nhưng một số tinh chỉnh có thể giúp mỗi lần cầm lái mẫu xe này trở nên thú vị hơn.
Hugging Face vừa trình làng robot hình người giá chưa tới 3.000 USD với toàn bộ thiết kế mã nguồn mở, hứa hẹn thay đổi cuộc đua robot toàn cầu.
Mercedes-Benz vừa mở đặt hàng trước mẫu SUV điện hoàn toàn mới GLC tại Trung Quốc vào 5/6/2026, xe co giá khởi điểm 349.000 nhân dân tệ (khoảng 1,35 tỷ đồng).
"Hố tử thần" không đáy xuất hiện giữa ruộng tại xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng khiến người đàn ông đang điều khiển máy cày suýt rơi xuống.
Midu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng doanh nhân Minh Đạt sau khi kết hôn.
Mitsubishi vừa cho ra mắt Outlander PHEV tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026, đây là bước tiến mới của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc SUV điện hóa.
Dell bất ngờ đưa XPS 13 trở lại với thiết kế siêu mỏng nhẹ, màn hình 120Hz và giá chỉ từ 15,8 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp MacBook Neo.
Nissan Philippines vừa cho ra mắt X-Trail 2026 sau nhiều năm vắng bóng. Xe trang bị hệ thống hybrid e-Power và có giá 2,29 triệu Peso (khoảng 980 triệu đồng)
Mai Ngọc có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai, đồng thời duy trì phong độ nhan sắc sau khi làm mẹ.
Nvidia, Unitree và Sharpa đang phát triển robot hình người có thể lắp ráp máy tính, truyền dịch và thực hiện nhiều công việc đòi hỏi độ chính xác cao.