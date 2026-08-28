Công ty Xây dựng Hòa Bình liên tiếp trúng nhiều gói thầu hàng chục tỷ đồng

Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình liên tiếp trúng 3 gói xây lắp hơn 44 tỷ đồng trong tháng 7-8/2026, với tỷ lệ tiết kiệm từ 0,21% đến 13,17%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình có mã số doanh nghiệp 3400237859, địa chỉ tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này từng tham gia khoảng 41 gói thầu và được công bố trúng thầu tại 18 dự án, với tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả liên danh, ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2026, Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình liên tiếp được phê duyệt trúng 3 gói thầu xây lắp giao thông tại Lâm Đồng và An Giang, với tổng giá trị hơn 44 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu này dao động từ 0,21% đến 13,17%.

Trúng gói cải tạo đường tỉnh 961 với giá hơn 15,18 tỷ đồng

Ngày 21/8/2026, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang Đào Huy Hiệp ký Quyết định số 830/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với dự án Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 961 đoạn từ Trường học PTTH Ngô Sĩ Liên đến cầu Năm Vụ.

Theo quyết định, Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình được phê duyệt trúng thầu với giá 15.184.000.000 đồng. Dự án do Sở Xây dựng An Giang làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ năm 2026.

Trước đó, ngày 5/6/2026, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 478/QĐ-SXD của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 724/QĐ-SXD ngày 30/7/2026.

Gói thầu có giá dự toán 15.216.906.600 đồng, giá gói thầu sau điều chỉnh là 15.216.327.472 đồng. Theo dữ liệu hồ sơ, chỉ có Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình tham dự và được phê duyệt trúng thầu với giá 15.184.000.000 đồng.

Chênh lệch giữa giá gói thầu sau điều chỉnh và giá trúng thầu là khoảng 32,33 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,21%.

Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Cao Huỳnh Phát, do ông Cao Quốc Bình làm Giám đốc kiêm Tổ trưởng tổ chuyên gia. Tổ chuyên gia gồm ông Cao Quốc Bình và ông Phạm Minh Hoàn. Đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng thuộc Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ, tổ chuyên gia ghi nhận nhân sự chủ chốt phụ trách thi công do nhà thầu đề xuất là Kỹ sư Quách Trung Huy chưa đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thi công kết cấu thảm nhựa hoặc láng nhựa theo HSMT, căn cứ hồ sơ ban đầu kê khai công trình tại Quận 7, TP HCM.

Sau yêu cầu làm rõ, Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình có Văn bản số 85/2026/XDHB ngày 14/8/2026 bổ sung hợp đồng thảm nhựa tuyến đường tỉnh 954 tại huyện Phú Tân. Trên cơ sở hồ sơ làm rõ, tổ chuyên gia đánh giá nhân sự này đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.

Một phần QĐ số 830/QĐ-SXD. Nguồn: MSC.

Gói ĐT.766 tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng

Tại tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình tiếp tục được phê duyệt trúng Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT.766 năm 2026, mã số thông báo mời thầu IB2600288946.

Dự án do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn phí sử dụng đường bộ được Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2026.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 570/QĐ-SXD ngày 1/6/2026. E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 888/QĐ-SXD ngày 20/6/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sau đó được phê duyệt theo Quyết định số 1236/QĐ-SXD ngày 24/7/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, do Phó Giám đốc Huỳnh Ngọc Thanh ký ban hành.

Gói thầu có giá dự toán 15.915.328.000 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình tham dự với tư cách nhà thầu độc lập và trúng thầu với giá 13.819.615.281 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu hơn 2,09 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 13,17%.

Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Thành Đồng, do bà Nguyễn Thị Thu Tuyết làm Giám đốc. Tổ chuyên gia đánh giá gồm ông Võ Đức Bảy làm Tổ trưởng, cùng các thành viên Võ Văn Dũng và Trần Phúc Minh.

Đơn vị tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ T.D.S.

Theo kết quả đánh giá, Liên danh Gói thầu số 03 – ĐT.766, gồm Công ty TNHH Xây dựng Anh Long và Công ty TNHH Xây lắp Vĩnh Trinh, xếp hạng thứ hai với giá dự thầu sau giảm giá 14.951.833.617 đồng.

Trúng gói nâng cấp đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Minh Châu

Tại Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Minh Châu đoạn còn lại, mã số thông báo mời thầu IB2600406527, Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình tiếp tục được phê duyệt trúng thầu.

Gói thầu được triển khai tại địa bàn xã Hàm Liêm và xã Hàm Mỹ, khu vực Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng. Dự án do Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 151/QĐ-KT ngày 20/7/2026 của Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam. E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 157/QĐ-KT ngày 29/7/2026.

Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 167/QĐ-KT ngày 10/8/2026 của Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam, do Trưởng phòng Trần Ngọc Lam ký phê duyệt.

Gói thầu có giá gói thầu và dự toán được duyệt là 15.644.402.095 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình tham dự với tư cách độc lập và trúng thầu với giá 15.328.992.243 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu hơn 315 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 2,02%.

Cần bảo đảm cạnh tranh, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu

Trao đổi về các gói thầu nêu trên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng tỷ lệ tiết kiệm khác nhau giữa các gói thầu là một trong những thông tin cần được xem xét cùng với mức độ cạnh tranh thực tế của từng cuộc thầu.

Theo ông Vũ, đối với những gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát quy trình xây dựng hồ sơ mời thầu, bảo đảm các tiêu chí kỹ thuật được xây dựng khách quan, phù hợp quy định và tạo điều kiện cho các nhà thầu có đủ năng lực tham gia cạnh tranh.

Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho rằng hoạt động lựa chọn nhà thầu cần bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo luật sư Vinh, đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc có nhà thầu không đáp ứng yêu cầu trong quá trình đánh giá hồ sơ, việc công khai thông tin, giải trình và làm rõ cơ sở đánh giá khi có yêu cầu là cần thiết nhằm bảo đảm tính minh bạch của quá trình lựa chọn nhà thầu.

Các số liệu, mốc thời gian và thông tin nêu trên được tổng hợp từ hồ sơ, quyết định phê duyệt và dữ liệu công khai liên quan đến các gói thầu. Việc đánh giá tính phù hợp của quy trình lựa chọn nhà thầu, mức độ cạnh tranh và trách nhiệm của các bên liên quan thuộc thẩm quyền xem xét của cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.