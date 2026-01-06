Công ty Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong: Nhà thầu "ruột" của các đơn vị ngành điện lực? [Kỳ 2]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong đã tham gia tổng cộng 53 gói thầu, trong đó trúng 18 gói với tổng giá trị hơn 185,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn các hợp đồng quy mô lớn của doanh nghiệp này đều đến từ các đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 1, 2 và 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tại "sân chơi" của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Vĩnh Long), Kim Phong cho thấy sức ảnh hưởng đáng nể khi tham gia 7 gói thầu và giành chiến thắng tại 2 gói thầu trọng yếu với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 106 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu cung cấp NH3 năm 2025 vừa trúng vào tháng 4/2025 có giá trị lên tới 94,7 tỷ đồng là một minh chứng điển hình. Một gói thầu khác tại đây vào năm 2024 cũng ghi nhận doanh nghiệp này trúng thầu với vai trò liên danh chính, giá trị hơn 11,4 tỷ đồng.

Không chỉ ở Vĩnh Long, tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong cũng được xem là nhà thầu "quen mặt" của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ. Thống kê cho thấy nhà thầu này đã tham gia 4 gói thầu tại đây và trúng 2 gói với tổng giá trị hơn 3,1 tỷ đồng. Tương tự, tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận), doanh nghiệp cũng từng ghi dấu ấn với gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước trị giá hơn 12,4 tỷ đồng trúng vào năm 2023.

Phân tích về lịch sử đối đầu, một cái tên thường xuyên thất thế trước Kim Phong là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu. Hai đơn vị này đã từng chạm trán tại 20 gói thầu, kết quả Kim Phong thắng 6 gói và thua 12 gói. Tuy nhiên, trong các gói thầu quy mô lớn gần đây tại khu vực phía Nam, Kim Phong dường như đang chiếm ưu thế về giá dự thầu.

Tuy nhiên, hồ sơ năng lực của nhà thầu này cũng từng ghi nhận những "hạt sạn" đáng chú ý. Theo báo cáo đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia tại gói thầu Nhiệt điện Cần Thơ năm 2025, trong quá trình thẩm định, chủ đầu tư đã phải yêu cầu nhà thầu làm rõ về tình hình tài chính. Cụ thể, số liệu về Tổng tài sản và Giá trị tài sản ròng năm 2022 mà nhà thầu kê khai không trùng khớp với Báo cáo tài chính đã đính kèm. Giải trình về vấn đề này, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong thừa nhận có sự "nhầm lẫn" trong việc kê khai số liệu trên mẫu biểu và đã phải đính kèm bổ sung tài liệu để khẳng định lại năng lực tài chính.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc nhà thầu thường xuyên trúng thầu tại một nhóm các chủ đầu tư ngành điện cho thấy kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, sự sai lệch số liệu tài chính trong hồ sơ dự thầu là vấn đề cần được xem xét nghiêm túc. Dù nhà thầu đã giải trình là nhầm lẫn, nhưng điều này cũng đặt ra câu hỏi về tính chuyên nghiệp và sự cẩn trọng trong công tác chuẩn bị hồ sơ của một doanh nghiệp có doanh thu hàng trăm tỷ đồng".

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rất rõ về tính trung thực của thông tin trong hồ sơ dự thầu. Mọi sự sai lệch nếu bị xác định là cố ý làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trong trường hợp này, Tổ chuyên gia đã kịp thời phát hiện và yêu cầu làm rõ, đây là bước đi cần thiết để đảm bảo tính minh bạch".

