Bạn đọc

Công ty Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong: Nhà thầu "ruột" của các đơn vị ngành điện lực? [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia 51 gói thầu và trúng thầu hàng trăm tỷ đồng, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong cho thấy mối quan hệ gắn bó mật thiết với các chủ đầu tư thuộc EVN.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong đã tham gia tổng cộng 53 gói thầu, trong đó trúng 18 gói với tổng giá trị hơn 185,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn các hợp đồng quy mô lớn của doanh nghiệp này đều đến từ các đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 1, 2 và 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tại "sân chơi" của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Vĩnh Long), Kim Phong cho thấy sức ảnh hưởng đáng nể khi tham gia 7 gói thầu và giành chiến thắng tại 2 gói thầu trọng yếu với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 106 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu cung cấp NH3 năm 2025 vừa trúng vào tháng 4/2025 có giá trị lên tới 94,7 tỷ đồng là một minh chứng điển hình. Một gói thầu khác tại đây vào năm 2024 cũng ghi nhận doanh nghiệp này trúng thầu với vai trò liên danh chính, giá trị hơn 11,4 tỷ đồng.

screen-shot-2026-01-06-at-111532.png

Không chỉ ở Vĩnh Long, tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong cũng được xem là nhà thầu "quen mặt" của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ. Thống kê cho thấy nhà thầu này đã tham gia 4 gói thầu tại đây và trúng 2 gói với tổng giá trị hơn 3,1 tỷ đồng. Tương tự, tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận), doanh nghiệp cũng từng ghi dấu ấn với gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước trị giá hơn 12,4 tỷ đồng trúng vào năm 2023.

Phân tích về lịch sử đối đầu, một cái tên thường xuyên thất thế trước Kim Phong là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu. Hai đơn vị này đã từng chạm trán tại 20 gói thầu, kết quả Kim Phong thắng 6 gói và thua 12 gói. Tuy nhiên, trong các gói thầu quy mô lớn gần đây tại khu vực phía Nam, Kim Phong dường như đang chiếm ưu thế về giá dự thầu.

Tuy nhiên, hồ sơ năng lực của nhà thầu này cũng từng ghi nhận những "hạt sạn" đáng chú ý. Theo báo cáo đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia tại gói thầu Nhiệt điện Cần Thơ năm 2025, trong quá trình thẩm định, chủ đầu tư đã phải yêu cầu nhà thầu làm rõ về tình hình tài chính. Cụ thể, số liệu về Tổng tài sản và Giá trị tài sản ròng năm 2022 mà nhà thầu kê khai không trùng khớp với Báo cáo tài chính đã đính kèm. Giải trình về vấn đề này, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong thừa nhận có sự "nhầm lẫn" trong việc kê khai số liệu trên mẫu biểu và đã phải đính kèm bổ sung tài liệu để khẳng định lại năng lực tài chính.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc nhà thầu thường xuyên trúng thầu tại một nhóm các chủ đầu tư ngành điện cho thấy kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, sự sai lệch số liệu tài chính trong hồ sơ dự thầu là vấn đề cần được xem xét nghiêm túc. Dù nhà thầu đã giải trình là nhầm lẫn, nhưng điều này cũng đặt ra câu hỏi về tính chuyên nghiệp và sự cẩn trọng trong công tác chuẩn bị hồ sơ của một doanh nghiệp có doanh thu hàng trăm tỷ đồng".

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rất rõ về tính trung thực của thông tin trong hồ sơ dự thầu. Mọi sự sai lệch nếu bị xác định là cố ý làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trong trường hợp này, Tổ chuyên gia đã kịp thời phát hiện và yêu cầu làm rõ, đây là bước đi cần thiết để đảm bảo tính minh bạch".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Bài học về tính minh bạch và năng lực thực hiện hợp đồng sau những con số tiết kiệm đột biến.

Bạn đọc

Công ty Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong trúng loạt gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm đột biến [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn năm 2025, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong liên tiếp trúng thầu tại các nhà máy nhiệt điện với mức giảm giá từ 16% đến gần 37%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong (trụ sở tại 124 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Tân Bình, TP HCM) đang trở thành một cái tên gây chú ý trong cộng đồng đấu thầu khi liên tiếp giành chiến thắng tại các gói thầu cung cấp hóa chất quy mô lớn trong năm 2025. Đáng chú ý, các gói thầu này đều ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất cao, vượt xa mức trung bình thường thấy trong lĩnh vực cung ứng hàng hóa công nghiệp.

Mới đây nhất, tại gói thầu "03MSHH-SXKD-2025: Cung cấp NH3 phục vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3" (Mã TBMT: IB2500059163), Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong đã được phê duyệt trúng thầu với giá 94.788.500.650 đồng. So với giá dự toán của gói thầu là 112.810.075.237 đồng, doanh nghiệp này đã giúp chủ đầu tư tiết kiệm hơn 18 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá khoảng 15,97%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Vạn Thành Đạt trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Ban Bình Thạnh: Tiết kiệm ngân sách mức "tượng trưng"? [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 11/12/2025, Công ty Vạn Thành Đạt liên tiếp được Ban QLDA Bình Thạnh phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp và vắng bóng tính cạnh tranh.

Những ngày cuối năm 2025, hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (Ban QLDA Bình Thạnh) trở nên sôi động với việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án duy tu, sửa chữa hạ tầng. Nổi bật trong số đó là Công ty Cổ phần Xây dựng Vạn Thành Đạt (Vạn Thành Đạt) với cú "đúp" trúng thầu sát nút trong cùng một ngày.

Cú "đúp" trúng thầu sát giá dự toán

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Đức Huy trúng gói thầu y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tiết kiệm 0,89% [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy tham gia và trúng gói thầu cung cấp dụng cụ phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Ngày 13/12/2025, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Nguyễn Hoàng Bắc đã ký Quyết định số 3765/QĐ-BVĐHYD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Cung cấp công cụ dụng cụ lần 8 năm 2025 (Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép thận) (gồm 02 phần)". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy.

Theo dữ liệu từ hồ sơ thầu, giá gói thầu được phê duyệt là 1.915.000.000 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, giá trúng thầu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy là 1.897.805.000 đồng. Như vậy, qua công tác đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách bệnh viện chỉ 17.195.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 0,89%.

Xem chi tiết

