Công ty Vạn Phú Kim trúng gói thầu 4,2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,52%

Công ty TNHH Vạn Phú Kim vừa được công bố trúng Gói thầu số 06 trị giá hơn 4,19 tỷ đồng của Tổng công ty Du lịch Hà Nội, với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,52%. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu này.

Gói thầu trị giá hơn 4,2 tỷ đồng của Tổng công ty Du lịch Hà Nội vừa về tay Công ty TNHH Vạn Phú Kim với tư cách là nhà thầu duy nhất tham gia. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 0,52%, một con số thấp, tiếp tục chuỗi các gói thầu "sát giá" mà doanh nghiệp này đã trúng trước đó. Điều này đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả của công tác đấu thầu.

Gói thầu hơn 4 tỷ đồng về tay nhà thầu quen mặt

Ngày 02/10/2025, bà Nguyễn Thị Vân - Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH (Hanoitourist) đã ký Quyết định số 110/QĐ-TCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc dự án “Cải tạo khu vực vệ sinh công cộng tầng 1,2,3,9,10,11 tòa nhà Hanoitourist” tại số 18 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Theo thông báo mời thầu (mã số IB2500398802) được đăng tải ngày 18/09/2025, gói thầu có giá trị là 4.220.976.000 đồng, sử dụng vốn chủ sở hữu và được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Vạn Phú Kim (MSDN: 0105019456), với giá trúng thầu là 4.198.840.273 đồng, thấp hơn giá gói thầu 22.135.727 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,52%.

Điều đáng chú ý là, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 26/9/BC-HTA do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hưng Thành An lập, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Vạn Phú Kim nộp hồ sơ dự thầu. Sau khi đánh giá, tổ chuyên gia kết luận hồ sơ của nhà thầu này "Đạt" ở tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá có thể là một vấn đề cần được xem xét về tính hấp dẫn và cạnh tranh của gói thầu.

"Hệ sinh thái" các gói thầu từ hai bên mời thầu

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH Vạn Phú Kim không phải là một cái tên xa lạ. Kể từ khi thành lập, doanh nghiệp này đã tham gia 8 gói thầu, trong đó được công bố trúng tới 7 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu rất cao là 87,5%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 26.721.217.850 đồng.

Một điểm chung của các gói thầu này là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp rất thấp. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 99,42%, đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ khoảng 0,58%.

Đặc biệt, lịch sử trúng thầu của Công ty TNHH Vạn Phú Kim tập trung chủ yếu ở hai bên mời thầu tại Hà Nội. Trong đó, mối quan hệ "thân thiết" nhất là với Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, nơi Vạn Phú Kim đã tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6. Với bên mời thầu còn lại là Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Vạn Phú Kim tham gia 2 gói, trúng 1 gói và 1 gói bị hủy.

Riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã được công bố trúng 2 gói thầu với tổng giá trị hơn 9,9 tỷ đồng, bao gồm:

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình của Tổng công ty Du lịch Hà Nội, giá trúng thầu 4.198.840.273 đồng.

Gói thầu Cải tạo sửa chữa Sông Lười GĐ1 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, giá trúng thầu 5.723.586.784 đồng.

Việc một nhà thầu có tần suất trúng thầu gần như tuyệt đối tại một số chủ đầu tư nhất định có thể đặt ra những câu hỏi về môi trường cạnh tranh tại các gói thầu này.

Đấu thầu cạnh tranh, minh bạch: Góc nhìn từ chuyên gia

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, đã nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm thấp, dù không vi phạm trực tiếp quy định, nhưng là một chỉ số quan trọng cần được xem xét để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước. Mục tiêu của đấu thầu là lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí hợp lý nhất".

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP và đặc biệt là Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã siết chặt hơn nữa các quy định về công khai, minh bạch thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu, tuy được pháp luật cho phép nếu quy trình được đảm bảo, nhưng cần được các giám sát chặt chẽ. Cần phải xem xét kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu có đưa ra các tiêu chí quá đặc thù, gây hạn chế cạnh tranh hay không, cũng như tính hợp lý của giá gói thầu đã được phê duyệt".

Rõ ràng, việc một nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu sát giá là một hiện tượng không còn hiếm trong hoạt động đấu thầu. Mặc dù không vi phạm các quy định hiện hành, nhưng điều này làm dấy lên lo ngại về việc liệu mục tiêu "cạnh tranh" và "hiệu quả kinh tế" của Luật Đấu thầu có thực sự đạt được hay chưa.

Hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Vạn Phú Kim với những con số "biết nói" về tỷ lệ trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm và các mối quan hệ với bên mời thầu đã cho thấy một bức tranh với nhiều điểm đáng chú ý. Để đảm bảo hiệu quả của các dự án đầu tư và sự lành mạnh của thị trường, việc làm rõ những vấn đề này, tăng cường công tác giám sát, thanh tra của các cơ quan chức năng là vô cùng cần thiết, góp phần xây dựng một môi trường đấu thầu thực sự công bằng, minh bạch và cạnh tranh.