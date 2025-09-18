Công ty Thiên Tiến Vũ trúng loạt gói thầu tại Long Phú: Năng lực và "hệ sinh thái" quen thuộc?

Với tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiên Tiến Vũ liên tiếp được lựa chọn tại nhiều gói thầu ở Sóc Trăng. Đặc biệt, tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Long Phú, doanh nghiệp này đã trúng 100% các gói thầu tham gia, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh.

Ngày 12/9/2025, ông Trần Văn Huấn - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực Long Phú đã ký Quyết định số 82/QĐ-BQLKVLP, phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường kênh ông Yến nối tiếp (Trường Thọ - Trường Thành B), xã Trường Khánh, huyện Long Phú. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiên Tiến Vũ với giá trúng thầu 1.548.868.000 đồng.

Nguồn: MSC

Gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, hợp đồng trọn gói trong 90 ngày. Trước đó, tại Quyết định số 01/QĐ-BQLKVLP ngày 18/8/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu này có giá là 1.583.411.326 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu đạt khoảng 2,18%, một con số khá khiêm tốn.

Việc một doanh nghiệp được chỉ định thầu là hoạt động bình thường nếu đáp ứng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hồ sơ năng lực của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiên Tiến Vũ cho thấy một bức tranh hoạt động đấu thầu rất đáng quan tâm.

Năng lực tổng thể và tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiên Tiến Vũ (MST: 2200651789) được thành lập ngày 02/07/2012, do ông Kỷ Hồng Vũ làm giám đốc. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 244/9 đường Phú Lợi, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ, với số lượng nhân viên đăng ký là 5 người.

Dù có quy mô khá khiêm tốn, dữ liệu thống kê về hoạt động đấu thầu của Thiên Tiến Vũ lại cho thấy những con số ấn tượng. Tính đến tháng 9/2025, công ty này đã tham gia 22 gói thầu và trúng đến 21 gói, chỉ trượt duy nhất 1 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 95%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh và độc lập) là hơn 6,78 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của các gói thầu mà Thiên Tiến Vũ tham gia là 97,99%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt trung bình khoảng 2,01%. Con số này đặt ra một câu hỏi về hiệu quả kinh tế trong công tác lựa chọn nhà thầu tại các dự án mà doanh nghiệp này tham gia. Liệu năng lực của nhà thầu có thực sự vượt trội đến mức gần như không có đối thủ, hay có những yếu tố nào khác đang tác động đến kết quả lựa chọn nhà thầu?

"Mối duyên đặc biệt" với Ban QLDA ĐTXD khu vực Long Phú

Phân tích sâu hơn về hoạt động của Thiên Tiến Vũ trong năm 2025 cho thấy một quy luật khá rõ nét. Chỉ trong năm nay, doanh nghiệp đã được công bố trúng ít nhất 4 gói thầu, và tất cả đều theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Mối quan hệ nổi bật nhất của Thiên Tiến Vũ là với BQLDA ĐTXD khu vực Long Phú. Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 9 gói thầu do BQLDA ĐTXD khu vực Long Phú mời thầu và trúng cả 9 gói, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%. Tổng giá trị của 9 gói thầu này là hơn 4 tỷ đồng.

Điều đáng nói hơn cả là tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu ở đây lên tới 99,54%, tức là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ 0,46%.

Chỉ trong ngày 16/9/2025, Thiên Tiến Vũ đã được công bố trúng 2 gói thầu thi công xây dựng do BQLDA ĐTXD khu vực Long Phú mời thầu, với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 10/2024, doanh nghiệp này cũng trúng liên tiếp 6 gói thầu tư vấn do chính đơn vị này mời thầu, tất cả đều được chỉ định thầu trong cùng một ngày 12/10/2024.

Sự lặp lại của một nhà thầu duy nhất tại hàng loạt gói thầu của cùng một chủ đầu tư, đặc biệt là thông qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, làm dấy lên những băn khoăn về tính minh bạch và cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Chỉ định thầu và vấn đề cạnh tranh, minh bạch

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định chặt chẽ trong Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể, tại Điều 78 và Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã nêu rõ các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu thông thường và rút gọn, chủ yếu dành cho các gói thầu cấp bách, có yêu cầu đặc thù hoặc có giá trị nhỏ.

Đối với Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường kênh ông Yến nối tiếp, việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn dựa trên hạn mức "gói thầu... xây lắp... thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng" theo khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Tuy nhiên, việc một loạt gói thầu tại cùng một chủ đầu tư liên tục được chỉ định cho cùng một nhà thầu có thể tạo ra tiền lệ không tốt, làm suy giảm tính cạnh tranh – một trong những nguyên tắc cốt lõi của công tác đấu thầu. Khi thiếu vắng sự cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và chất lượng công trình có thể chưa được đảm bảo ở mức tối ưu.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung được xây dựng trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Chỉ định thầu là một công cụ cần thiết cho những trường hợp đặc biệt, cấp bách. Tuy nhiên, nếu hình thức này bị lạm dụng hoặc áp dụng một cách máy móc cho các gói thầu có thể tổ chức đấu thầu rộng rãi, nó có nguy cơ làm méo mó môi trường cạnh tranh, đi ngược lại mục tiêu của luật."

Dưới góc độ kinh tế, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích: "Tỷ lệ tiết kiệm là một trong những thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả của công tác đấu thầu. Một tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, đặc biệt là dưới 1% như trong trường hợp giữa Thiên Tiến Vũ và BQLDA ĐTXD khu vực Long Phú, đặt ra nghi vấn về chất lượng của khâu lập dự toán giá gói thầu. Cần xem xét lại quy trình xác định giá, liệu giá dự toán có được xây dựng một cách độc lập, khách quan và sát với giá thị trường hay không? Bởi lẽ, một dự toán 'vừa khít' với giá đề xuất của nhà thầu được chỉ định sẽ triệt tiêu ý nghĩa của việc tiết kiệm ngân sách."

Hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước luôn đòi hỏi sự minh bạch và hiệu quả cao nhất. Những con số thống kê về hoạt động của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiên Tiến Vũ, đặc biệt tại các gói thầu của BQLDA ĐTXD khu vực Long Phú, đang đặt ra nhiều vấn đề cần được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, làm rõ. Điều này không chỉ để đảm bảo hiệu quả sử dụng từng đồng vốn ngân sách, mà còn để củng cố một môi trường đấu thầu thật sự cạnh tranh, công bằng, nơi mà mọi doanh nghiệp có đủ năng lực đều có cơ hội như nhau.