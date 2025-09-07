Công ty Phúc Huy liên tiếp trúng thầu: Năng lực thật hay "hệ sinh thái" quen?

Trúng 36/43 gói thầu đã tham gia, Công ty Phúc Huy sở hữu một "bảng vàng" thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, phân tích sâu dữ liệu lại hé lộ những quy luật đáng chú ý về các "đối thủ" và mối quan hệ với một số bên mời thầu quen thuộc.

Vừa qua, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy tiếp tục ghi danh vào danh sách trúng thầu khi được Trường Mầm non Hoàng Yến Quận 5 phê duyệt thắng gói thầu "Thi công xây dựng" trị giá 1.898.525.640 đồng. Bề dày thành tích của nhà thầu này, với tổng giá trị trúng thầu độc lập lên tới hơn 35 tỷ đồng, đặt ra câu hỏi thú vị về năng lực thực sự, tính cạnh tranh của các gói thầu và mối quan hệ "quen mặt" với một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn.

Ngày 20/08/2025, bà Nguyễn Diễm Trang - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Yến - đã ký Quyết định số 149/QĐ-MNHY phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Thi công xây dựng, thuộc công trình Sửa chữa Trường Mầm non Hoàng Yến. Theo đó, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (MST: 0314189959) đã trúng thầu với giá 1.898.525.640 đồng.

Quyết định số 149/QĐ-MNHY phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Thi công xây dựng, thuộc công trình Sửa chữa Trường Mầm non Hoàng Yến (Nguồn: MSC)

Giá gói thầu này được duyệt là 2.004.871.481 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 5,3%.

"Đối thủ" tự loại, Phúc Huy một mình "về đích"

Diễn biến của gói thầu tại Trường Mầm non Hoàng Yến là một ví dụ điển hình cần được phân tích kỹ lưỡng. Theo biên bản mở thầu ngày 08/08/2025, có 4 nhà thầu tham dự, bao gồm:

1. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nghi Sơn

2. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Xây dựng Phát triển Gia Khang

3. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy

4. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quan Kim

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 15.08-1/2025/BCĐG-TL ngày 15/08/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Long cho thấy, cả 3 đối thủ của Phúc Huy đều bị loại ngay từ vòng đánh giá kỹ thuật với những lý do rất cơ bản.

Một phần Báo cáo đánh giá E-HSDT số 15.08-1/2025/BCĐG-TL ngày 15/08/2025 (Nguồn: MSC)

Cụ thể:

• Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nghi Sơn: Bị đánh giá "Không đạt" vì "không có thuyết minh biện pháp thi công" cho một số công tác chính và đặc biệt là nộp bản vẽ biện pháp thi công cho một công trình hoàn toàn khác (Trường Tiểu học Trung Thành Đông A – Huyện Vũng Liêm).

• Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Xây dựng Phát triển Gia Khang: Bị loại vì "không có bản vẽ biện pháp thi công trên cơ sở bản vẽ thiết kế công trình được duyệt" cho các công tác chính.

• Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quan Kim: Không đáp ứng yêu cầu vì đề xuất tiến độ 60 ngày (vượt yêu cầu 30 ngày), không có bản vẽ biện pháp thi công và không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động chi tiết.

Kết quả, chỉ duy nhất Công ty Phúc Huy vượt qua vòng kỹ thuật và được đi tiếp vào vòng tài chính, qua đó dễ dàng trúng thầu. Kịch bản các nhà thầu đối thủ bị loại vì những lỗi "sơ đẳng" như vậy đặt ra câu hỏi về chất lượng hồ sơ dự thầu và tính cạnh tranh thực chất của cuộc đấu.

Chân dung nhà thầu Phúc Huy: Quy mô nhỏ, "bộ sưu tập" gói thầu lớn

Theo thông tin đăng ký, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (MST: 0314189959) được thành lập ngày 07/01/2017, do bà Phan Thị Thu Ni làm Giám đốc. Địa chỉ trụ sở tại 36/7/35 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh cũ. Doanh nghiệp được xếp vào quy mô nhỏ với số nhân viên là 15 người.

Dù có quy mô khiêm tốn, lịch sử đấu thầu của Phúc Huy lại vô cùng ấn tượng. Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 43 gói thầu, trúng 36 gói, trượt 6 gói và 1 gói chưa có kết quả, đạt tỷ lệ thắng thầu lên tới 83,7%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (vai trò độc lập) là 35.104.505.360 đồng.

Chỉ riêng trong năm 2025, Phúc Huy đã liên tiếp trúng các gói thầu tại TP.HCM, như gói "Thi công xây lắp" của Trường Tiểu học Hàm Tử (trúng ngày 19/08), gói "Thi công xây lắp + thiết bị" của UBND Phường 02 - Quận 6 (trúng ngày 16/06), và hiện đang chờ kết quả gói "Thi công xây dựng" của Trường Tiểu học Lê Văn Tám Quận 5.

"Hệ sinh thái" quen thuộc và những con số biết nói

Một điểm đặc biệt đáng chú ý trong "bộ sưu tập" gói thầu của Phúc Huy là tần suất trúng thầu dày đặc tại một số bên mời thầu và đơn vị tư vấn cụ thể. Dữ liệu cho thấy một mối quan hệ khăng khít, tạo nên một "hệ sinh thái" riêng:

• Với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Phúc Linh: Phúc Huy đã tham gia 16 gói thầu do đơn vị này mời, và trúng tới 14 gói, đạt tỷ lệ thắng 87,5%, với tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng.

• Với Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Nam Long: Mối quan hệ này còn ấn tượng hơn khi Phúc Huy tham gia 9 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 9 gói, đạt tỷ lệ thắng 100%, mang về gần 8,6 tỷ đồng.

• Với Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Long: Đây chính là đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ gói thầu của Trường Mầm non Hoàng Yến vừa qua. Phúc Huy đã tham gia 7 gói do Trung Long mời thầu, trúng 5 gói, tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối khi tham gia đấu thầu tại một số bên mời thầu nhất định là một quy luật cần được xem xét để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong công tác đấu thầu.

Góc nhìn chuyên gia: Đảm bảo cạnh tranh thực chất

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn luôn nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc bên mời thầu, tổ chuyên gia xây dựng hồ sơ mời thầu với các tiêu chí rõ ràng, không nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu là yêu cầu bắt buộc. Khi trong một cuộc thầu mà nhiều nhà thầu bị loại vì những lỗi cơ bản, trong khi chỉ một nhà thầu đáp ứng, các chủ đầu tư cần xem xét lại toàn bộ quá trình, từ khâu lập hồ sơ mời thầu đến khâu đánh giá hồ sơ dự thầu."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang chia sẻ: "Hiệu quả kinh tế, thể hiện qua tỷ lệ tiết kiệm, là một trong những thước đo quan trọng của công tác đấu thầu, đặc biệt với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tỷ lệ tiết kiệm thấp không đồng nghĩa với sai phạm, nhưng nếu nó trở thành một xu hướng lặp đi lặp lại ở một nhà thầu hay một chủ đầu tư, thì đó là dấu hiệu cần được kiểm tra. Việc các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu sơ sài, thiếu tài liệu trọng yếu, tự đẩy mình ra khỏi cuộc chơi, có thể làm giảm tính cạnh tranh và ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của gói thầu."

Hoạt động đấu thầu là nhằm lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực nhất với chi phí hợp lý nhất để thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công. Câu chuyện thành công của Công ty Phúc Huy là một minh chứng về hiệu quả kinh doanh, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về việc giám sát chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo một môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, minh bạch, tránh tình trạng "quân xanh, quân đỏ" và tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân.