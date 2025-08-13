Công ty Thi Đạt - Công ty Elecenter: Cuộc đối đầu không khoan nhượng

Công ty TNHH Thi Đạt và Công ty TNHH Elecenter là hai đối thủ thường xuyên đối đầu trong các gói thầu cơ điện lạnh. Kết quả các cuộc chạm trán gần đây cho thấy giá rẻ chưa chắc đã là lợi thế.

Thị trường đấu thầu các gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh tại TP.HCM đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa nhiều doanh nghiệp, trong đó nổi lên cuộc đối đầu giữa hai cái tên: Công ty TNHH Thi Đạt (MST: 0312510655) và Công ty TNHH Elecenter (MST: 0314094231).

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, đây là hai đối thủ đã từng đối đầu trực tiếp trong 11 gói thầu. Kết quả của hai gói thầu gần đây nhất cho thấy một cục diện phức tạp và phản ánh rõ nét các quy luật của thương trường.

So kè năng lực trong đấu thầu

Cả hai công ty đều là những tên tuổi có năng lực trong ngành. Công ty TNHH Thi Đạt, với hơn 10 năm kinh nghiệm, đã trúng khoảng 29 gói thầu với tổng giá trị hơn 21,8 tỷ đồng.

Không hề kém cạnh, Công ty TNHH Elecenter cũng thể hiện tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Theo hồ sơ dự thầu tại gói thầu của KTX ĐHQG-HCM, doanh thu bình quân 3 năm gần nhất của Elecenter đạt hơn 17,2 tỷ đồng, cao hơn con số 15,7 tỷ đồng của Thi Đạt.

Kẻ khóc, người cười tại KTX ĐHQG-HCM

Tại gói thầu lắp đặt máy lạnh trị giá hơn 4 tỷ đồng do Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM mời thầu (Mã TBMT: IB2500282847), cuộc đối đầu đã có một kết quả kịch tính.

Nguồn MSC

Công ty TNHH Elecenter đã đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, nhưng cuối cùng lại bị loại vì hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Ngược lại, Công ty TNHH Thi Đạt, dù có giá chào cao hơn, đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu của chủ đầu tư, qua đó giành chiến thắng theo Quyết định số 391/QĐ-KTX&ĐTĐH do ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm ký ngày 02/08/2025.

Cùng "ngã ngựa" tại Bệnh viện Từ Dũ

Chỉ trước đó không lâu, cả hai nhà thầu này lại cùng nhau tham gia Gói thầu Mua tivi, tủ lạnh cho các phòng bệnh cao cấp tại khu H do Bệnh viện Từ Dũ mời thầu (Mã TBMT: IB2500292339).

Trong cuộc đua này, cả Thi Đạt và Elecenter đều không thể giành chiến thắng. Ở cả hai phần của gói thầu, hai công ty đều bị xếp hạng sau các đối thủ khác và cùng "trượt thầu". Kết quả cuối cùng được phê duyệt tại Quyết định số 2109/QĐ-BVTD do BS.CKII. Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện ký ngày 21/07/2025, với chiến thắng thuộc về Công ty TNHH TMDV Minh Minh Mart.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long nhận định: "Hai ví dụ trên cho thấy rõ các nguyên tắc của Luật Đấu thầu đang được vận hành. Điều 4 của Luật Đấu thầu 2023 đã nêu rõ 4 mục tiêu: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tại gói thầu của KTX ĐHQG-HCM, yếu tố hiệu quả kinh tế (thể hiện qua giá) đã phải nhường chỗ cho yêu cầu về năng lực kỹ thuật, đảm bảo tính công bằng cho tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu. Còn tại gói thầu của Bệnh viện Từ Dũ, việc một nhà thầu thứ ba chiến thắng cho thấy tính cạnh tranh của thị trường. Không có nhà thầu nào là 'bất khả chiến bại'. Mỗi gói thầu là một cuộc đua mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực toàn diện để có thể thành công."

Kết quả này cho thấy thị trường đấu thầu luôn rộng mở. Việc có một "hệ sinh thái" tốt với một chủ đầu tư không đảm bảo chiến thắng ở một sân chơi khác, đòi hỏi các nhà thầu phải luôn linh hoạt và chuyên nghiệp.