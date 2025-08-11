Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu hơn 4 tỷ tại KTX ĐHQG-HCM: Nhà thầu chào giá thấp nhất vẫn bị loại

Dù chào giá thấp hơn đối thủ gần 150 triệu đồng, Công ty TNHH Elecenter vẫn bị loại khỏi gói thầu hơn 4 tỷ đồng tại KTX ĐHQG-HCM do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhường đường cho Công ty TNHH Thi Đạt trúng thầu.

Hải Đăng - HD

Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM (Chủ đầu tư) đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-KTX&ĐTĐH, do ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc ký ngày 02/08/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm, lắp đặt hàng hóa máy lạnh trang bị cho phòng ở sinh viên năm học 2025-2026 (Mã TBMT: IB2500282847).

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thi Đạt (MST: 0312510655; Địa chỉ: D16/21/1, Tổ 15, Ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM cũ; Người đại diện pháp luật: Bà Phạm Thị Huyền Thi) với giá trúng thầu là 3.544.267.471 đồng. Gói thầu có giá trị gần 4,1 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

snapedit-1754879017618-1811.jpg

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, cả hai nhà thầu chính trong cuộc đua này đều đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính và kinh nghiệm.

Công ty TNHH Thi Đạt là doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ năm 2013, có doanh thu bình quân hằng năm (3 năm gần nhất) đạt hơn 15,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Elecenter (MST: 0314094231) cũng cho thấy năng lực tài chính vững mạnh với giá trị tài sản ròng hơn 10,2 tỷ đồng và doanh thu bình quân hằng năm hơn 17,2 tỷ đồng. Cả hai đều đã thực hiện các hợp đồng tương tự có giá trị lớn.

Điều này cho thấy, về mặt năng lực tài chính và kinh nghiệm, các nhà thầu đều là những đối thủ "nặng ký". Do đó, yếu tố quyết định chiến thắng nằm ở phần đánh giá kỹ thuật.

Nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì đâu?

Diễn biến của gói thầu cho thấy, dù có giá dự thầu thấp nhất là 3.396.322.713 đồng, Công ty TNHH Elecenter đã bị đánh giá "Không đạt" ở vòng kỹ thuật.

Cụ thể, có hai lý do chính dẫn đến việc Elecenter bị loại:

1. Về cam kết hàng hóa: Nhà thầu không có cam kết cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT), ngay cả sau khi đã được yêu cầu làm rõ.

2. Về giải pháp kỹ thuật: Nhà thầu không trình bày được biện pháp phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình cung cấp, lắp đặt hàng hóa tại phòng sinh viên trong điều kiện vẫn có sinh viên đang lưu trú.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Nhiều người thường lầm tưởng giá thấp nhất sẽ thắng thầu, nhưng đó là một cách hiểu chưa đầy đủ. Luật Đấu thầu hiện hành quy định một quy trình đánh giá rất chặt chẽ. Nhà thầu trước hết phải vượt qua các vòng đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là kỹ thuật. Chỉ những nhà thầu đáp ứng tất cả các yêu cầu này mới được vào vòng xét duyệt về tài chính. Việc một nhà thầu bị loại ở vòng kỹ thuật dù có giá chào thấp là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 61 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Điều này nhằm đảm bảo chất lượng công trình và năng lực thực thi của nhà thầu, tránh trường hợp chọn nhà thầu giá rẻ nhưng không đủ khả năng hoàn thành dự án."

Hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Điện lạnh Huynh Anh Phúc và Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel lần lượt xếp hạng 2 và 3 do có giá dự thầu cao hơn Công ty TNHH Thi Đạt.

