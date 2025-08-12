Chân dung Công ty Thi Đạt, nhà thầu "quen mặt" tại KTX ĐHQG-HCM

Công ty TNHH Thi Đạt liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM, trong đó có nhiều gói được chỉ định thầu rút gọn, hình thành nên một "hệ sinh thái" đáng chú ý.

Việc Công ty TNHH Thi Đạt (MST: 0312510655; Giám đốc: Bà Phạm Thị Huyền Thi) được công bố trúng gói thầu hơn 3,5 tỷ đồng để lắp đặt máy lạnh tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM (KTX ĐHQG-HCM) không phải là một bất ngờ lớn đối với những ai theo dõi hoạt động đấu thầu tại đây.

Năng lực của "nhà thầu quen mặt"

Công ty TNHH Thi Đạt được thành lập từ ngày 18/10/2013, thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, dữ liệu đấu thầu cho thấy một năng lực đáng nể. Tính đến nay, công ty đã tham gia khoảng 59 gói thầu trên cả nước, trúng khoảng 29 gói với tổng giá trị trúng thầu (khi tham gia độc lập) lên đến hơn 21,8 tỷ đồng.

Sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực cơ điện lạnh cùng kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường là nền tảng vững chắc giúp Thi Đạt có được vị thế hiện tại.

"Bộ sưu tập" gói thầu tại một chủ đầu tư

Chỉ tính riêng trong năm 2025, trước khi trúng gói thầu lớn kể trên, Công ty TNHH Thi Đạt đã được KTX ĐHQG-HCM lựa chọn cho hàng loạt gói thầu khác. Đáng chú ý, các quyết định phê duyệt này đều do ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm ký, và phần lớn đều thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Cụ thể:

● Quyết định số 350/QĐ-KTX&ĐTĐH (ngày ký 09/07/2025): Trúng gói thầu "Mua sắm hàng hóa vật tư điện, nước... tháng 6/2025" trị giá 293.857.200 đồng.

● Quyết định số 167/QĐ-KTX&ĐTĐH (ngày ký 13/05/2025): Trúng gói thầu "Mua sắm hàng hóa quạt đảo trần... tháng 4/2025" trị giá 194.400.000 đồng.

● Quyết định số 124/QĐ-KTX&ĐTĐH (ngày ký 29/04/2025): Trúng gói thầu "Mua sắm, lắp đặt hàng hóa máy lạnh trang bị cho 12 phòng ở sinh viên tòa nhà A19" trị giá 93.602.211 đồng.

● Quyết định số 163/QĐ-TTQLKTX (ngày ký 21/03/2025): Trúng gói thầu "Mua sắm, lắp đặt hàng hóa máy lạnh trang bị cho phòng ở sinh viên nhà A19" trị giá 195.523.861 đồng.

● Quyết định số 134/QĐ-TTQLKTX (ngày ký 17/03/2025): Trúng gói thầu "Mua sắm hàng hóa trang thiết bị máy nước nóng tăng thêm" trị giá 178.200.000 đồng.

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Thi Đạt đã tham gia tổng cộng 27 gói thầu do KTX ĐHQG-HCM (và đơn vị tiền thân) mời thầu, và đã trúng tới 20 gói.

Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long phân tích: "Hình thức chỉ định thầu được quy định tại Điều 23, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Đây là hình thức lựa chọn đặc biệt, chỉ áp dụng cho một số trường hợp cụ thể như gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, hoặc các gói thầu trong hạn mức được Chính phủ quy định. Việc một nhà thầu liên tục được chỉ định thầu cho thấy sự tin tưởng của chủ đầu tư vào năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu đó, có thể họ đã chứng minh được sự hiệu quả qua các hợp đồng trước đây."

Tuy nhiên, luật sư Vinh cũng lưu ý: "Mục tiêu hàng đầu của Luật Đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc áp dụng chỉ định thầu, dù đúng luật, cũng cần được chủ đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo không làm giảm tính cạnh tranh. Đấu thầu rộng rãi vẫn là hình thức được ưu tiên hàng đầu để tối ưu hóa lợi ích cho nhà nước và xã hội."

Mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Công ty TNHH Thi Đạt và KTX ĐHQG-HCM cho thấy sự am hiểu sâu sắc của nhà thầu đối với các yêu cầu, đặc thù kỹ thuật và quy trình làm việc của chủ đầu tư, tạo nên một "hệ sinh thái" hoạt động ổn định và hiệu quả.