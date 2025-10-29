Công ty Thanh Danh trúng gói thầu 3,2 tỷ ở Cần Thơ: Đối thủ 'ngã ngựa' vì lỗi kỹ thuật?

Liên danh đối thủ bị loại vì kỹ thuật, Công ty Thanh Danh trúng gói thầu tại Sở NN&MT Cần Thơ dù giá dự thầu sau giảm giá cao hơn đối thủ, đặt nghi vấn về tính cạnh tranh.

Gần đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) thành phố Cần Thơ đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Bồi trúc gia cố đê bao cồn An Tấn, An Công. Theo đó, Công ty TNHH MTV Thanh Danh đã trúng thầu với những tình tiết đáng chú ý trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Đối thủ duy nhất bị loại vì kỹ thuật

Gói thầu số 03 (Mã TBMT: IB2500401040-00) sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Bên mời thầu và chủ đầu tư là Sở NN&MT thành phố Cần Thơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 3.423.515.356 đồng.

Biên bản mở thầu ngày 29/09/2025 cho thấy có 2 nhà thầu nộp E-HSDT: Công ty TNHH MTV Thanh Danh (Công ty Thanh Danh) và Liên danh thi công Bồi trúc gia cố đê bao cồn An Tấn, An Công (Liên danh). Liên danh này gồm 2 thành viên là Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (liên danh chính) và Công ty TNHH Nguyên Khánh Hậu (liên danh phụ).

Về giá dự thầu, Liên danh chào giá 3.247.669.492 đồng (không giảm giá). Công ty Thanh Danh chào giá 3.494.702.049 đồng, cao hơn giá gói thầu. Tuy nhiên, nhà thầu này đề xuất giảm giá 7%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 3.250.072.906 đồng. Như vậy, giá dự thầu sau giảm giá của Công ty Thanh Danh vẫn cao hơn giá dự thầu của Liên danh.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 02/10/2025 của Tổ chuyên gia (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng) cho thấy, Liên danh đã không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Cụ thể, báo cáo nêu rõ Liên danh không đạt yêu cầu tại mục 1.2 "Giải pháp kỹ thuật" với các nhận xét: "Nhà thầu thuyết minh giải pháp kỹ thuật thi công đào, đắp nền gia cố: Sử dụng máy đào và đắp đất tại chỗ vào phần gia cố không phù hợp với bản vẽ biện pháp thi công... Không thuyết minh chi tiết giải pháp thi công đào đất > vận chuyển đất > phơi đất và đắp đất. Nhà thầu đề xuất Bản vẽ biện pháp tổ chức thi công tuyến đê trang 9/10 không rõ ràng không xem được nội dung, không thể hiện được biện pháp và thuyết minh biện pháp thi công); Không thuyết minh Bố trí rào chắn, biển báo trong quá trình thi công". Tổ chuyên gia kết luận nội dung này không thuộc trường hợp được làm rõ.

Trong khi đó, Công ty Thanh Danh được đánh giá "Đạt" ở tất cả các tiêu chí kỹ thuật. Do là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật, Công ty Thanh Danh được đề nghị trúng thầu.

Ngày 13/10/2025, Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ Ngô Thái Chân đã ký Quyết định số 518/QĐ-SNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty Thanh Danh trúng thầu với giá 3.250.072.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 173 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,07%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Quyết định cũng nêu rõ Liên danh không trúng thầu do "Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật".

Quyết định số 518/QĐ-SNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Công ty Thanh Danh là ai?

Công ty TNHH MTV Thanh Danh có mã số thuế 2200197300, được cấp lần đầu ngày 26/10/2000. Trụ sở công ty đặt tại Số 19 Ngô Gia Tự, Phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Việt Bình, đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty.

Công ty Thanh Danh đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp và tư vấn , hoạt động trong nhiều ngành nghề liên quan đến xây dựng công trình thủy, đường sắt, điện, nhà ở, gia công cơ khí, kiến trúc.... Doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Công ty cũng có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thi công công trình thủy lợi và giao thông do Sở KH&ĐT tỉnh Sóc Trăng (cũ) cấp.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến cuối tháng 10/2025, Công ty Thanh Danh đã tham gia tổng cộng 67 gói thầu, trúng 37 gói (tỷ lệ 55,2%), trượt 30 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là gần 172 tỷ đồng. Nếu chỉ tính vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là khoảng 52,8 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là tỷ lệ tiết kiệm trung bình qua các gói thầu mà Công ty Thanh Danh trúng khá thấp. Dữ liệu phân tích cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 99,77%, tức tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,23%. Điều này đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự và hiệu quả kinh tế trong các gói thầu mà doanh nghiệp này đã được lựa chọn.

Hoạt động năm 2025 và mối quan hệ với các chủ đầu tư

Riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 26/10/2025), Công ty Thanh Danh đã tham gia 16 gói thầu, trúng 5 gói và trượt 11 gói. Ngoài gói thầu vừa trúng tại Sở NN&MT TP Cần Thơ, 4 gói thầu còn lại đều thuộc về các chủ đầu tư quen thuộc tại tỉnh Sóc Trăng (cũ): 3 gói tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Kế Sách và 1 gói (tham gia liên danh) tại Ban Quản lý dự án 2 (QLDA 2) tỉnh Sóc Trăng.

Tại Ban QLDA ĐTXD huyện Kế Sách cũ: Công ty Thanh Danh trúng 2 gói thầu số 03 (giá trị 638 triệu đồng và 758 triệu đồng, đều chỉ định thầu rút gọn) vào ngày 15/05/2025 và 1 gói thầu số 05 (giá trị 2,367 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi) vào ngày 03/03/2025. Tính chung lịch sử, nhà thầu này có "thành tích" trúng 100% khi tham gia 8 gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD huyện Kế Sách, với tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt 1,83%.

Tại Ban QLDA 2 tỉnh Sóc Trăng cũ: Ngày 24/04/2025, liên danh có Công ty Thanh Danh tham gia trúng Gói thầu số 21 trị giá 1,868 tỷ đồng. Đây là "bến đỗ" quen thuộc nhất của Công ty Thanh Danh. Thống kê cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 21 gói tại Ban QLDA 2 tỉnh Sóc Trăng, trúng đến 18 gói (tỷ lệ 85,7%), với tổng giá trị hơn 144,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình tại các gói thầu trúng ở đây chỉ là 0,92%.

Việc một nhà thầu có quy mô nhỏ liên tục trúng thầu với tỷ lệ cao và tỷ lệ tiết kiệm thấp tại một số chủ đầu tư cụ thể cần được xem xét dưới góc độ tuân thủ các quy định về bảo đảm cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Đặc biệt, việc Công ty Thanh Danh trúng Gói thầu số 03 (Mã TBMT: IB2500401040-00) tại Sở NN&MT TP Cần Thơ sau khi đối thủ duy nhất là Liên danh gồm Cty Đô thị Sóc Trăng và Cty Nguyên Khánh Hậu (một nhà thầu từng liên danh và cũng từng là đối thủ của Thanh Danh) bị loại vì lý do kỹ thuật, cùng với việc chào giá ban đầu cao hơn giá gói thầu, cần được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của công tác đấu thầu.

