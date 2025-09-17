Công ty Thành Công T.C liên tiếp trúng thầu tại Ban QLDA Quận 11

Vừa qua, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thành Công T.C được phê duyệt trúng gói thầu hơn 1,74 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11. Đáng chú ý, đây là một trong rất nhiều gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng tại bên mời thầu "quen mặt".

Ngày 08/9/2025, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 đã ký Quyết định số 60/QĐ-BQLKV11 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Chính trị Quận 11.

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thành Công T.C (MSDN: 0303201555) với giá trúng thầu là 1.742.347.783 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Được biết, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thành Công T.C có địa chỉ tại xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Huy Chương làm người đại diện pháp luật. Dữ liệu cho thấy, trong lịch sử hoạt động, doanh nghiệp này đã tham gia 113 gói thầu, trong đó trúng 60 gói, với tổng giá trị hơn 151,4 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán là 92,86%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 7,14%.

Hoạt động đấu thầu sôi nổi trong năm 2025

Riêng trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của Công ty Thành Công T.C diễn ra khá sôi nổi. Tính đến giữa tháng 9/2025, công ty đã được công bố trúng ít nhất 7 gói thầu với tổng giá trị lên tới hơn 73,4 tỷ đồng.

Trong số đó, có những gói thầu giá trị lớn như gói "Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị" trị giá gần 52 tỷ đồng, cũng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 mời thầu và được phê duyệt ngày 26/6/2025. Hay gói "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị" trị giá hơn 11,6 tỷ đồng, trúng thầu ngày 23/6/2025. Việc liên tiếp trúng các gói thầu có giá trị lớn đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ

Mối quan hệ "thân thiết" với chủ đầu tư

Một điểm đáng chú ý trong lịch sử đấu thầu của Công ty Thành Công T.C là tần suất xuất hiện và trúng thầu dày đặc tại một bên mời thầu cụ thể. Dữ liệu cho thấy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 là bên mời thầu mà công ty này có "duyên" nhất.

Cụ thể, Công ty Thành Công T.C đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 mời thầu. Kết quả, doanh nghiệp này đã trúng đến 8 gói, trượt 1 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu lên đến 80% tại một bên mời thầu là một con số rất đáng suy ngẫm, dấy lên những băn khoăn về tính cạnh tranh trong các cuộc thầu này.

Điển hình là gói thầu "Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị" trị giá 51,9 tỷ đồng nêu trên, Công ty Thành Công T.C tham gia với tư cách liên danh phụ. Gần đây nhất là gói thầu "Thiết bị" 1,74 tỷ đồng mà công ty tham gia với tư cách độc lập. Việc trúng thầu ở cả vai trò liên danh và độc lập tại cùng một chủ đầu tư cho thấy sự "quen mặt" của nhà thầu này.

Góc nhìn từ chuyên gia

Trao đổi về vấn đề này với Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư không phải là điều cấm, nhưng nó có thể là một dấu hiệu cần được xem xét, làm rõ để đảm bảo không có sự ưu ái hay vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích: "Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình dưới 10% có thể chưa phản ánh hết hiệu quả của việc sử dụng vốn ngân sách. Cần phải phân tích kỹ lưỡng từng gói thầu, xem xét số lượng nhà thầu tham gia, mức độ giảm giá qua các vòng, để đánh giá đúng bản chất vấn đề. Sự cạnh tranh thực sự phải được thể hiện qua việc có nhiều nhà thầu đủ năng lực tham gia và đưa ra các mức giá tốt nhất".

Thực tế, việc đảm bảo một môi trường đấu thầu lành mạnh, nơi các doanh nghiệp có năng lực thực sự đều có cơ hội ngang nhau, không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước mà còn góp phần nâng cao chất lượng các công trình, dự án đầu tư công. Do đó, hoạt động đấu thầu của Công ty Thành Công T.C, đặc biệt là tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11, cần được tiếp tục theo dõi và làm rõ để có câu trả lời thỏa đáng cho dư luận.