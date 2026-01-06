Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Đức Huy trúng gói thầu y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tiết kiệm 0,89% [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy tham gia và trúng gói thầu cung cấp dụng cụ phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Hải Anh

Ngày 13/12/2025, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Nguyễn Hoàng Bắc đã ký Quyết định số 3765/QĐ-BVĐHYD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Cung cấp công cụ dụng cụ lần 8 năm 2025 (Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép thận) (gồm 02 phần)". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy.

Theo dữ liệu từ hồ sơ thầu, giá gói thầu được phê duyệt là 1.915.000.000 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, giá trúng thầu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy là 1.897.805.000 đồng. Như vậy, qua công tác đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách bệnh viện chỉ 17.195.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 0,89%.

benh-vien-dh-y-duoc.jpg

Đáng chú ý, biên bản mở thầu ghi nhận vào thời điểm đóng thầu ngày 03/11/2025, chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy. Việc gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một đơn vị tham gia và trúng thầu sát nút giá dự toán khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Tổ Chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu làm rõ về yêu cầu kỹ thuật của mặt hàng "Que nong mạch máu Garrett". Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá số 01/BC-TCG, bệnh viện đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chí “Chiều dài làm việc: 100 mm” cho 10 loại que nong có đường kính từ 1mm đến 5mm. Sau khi nhà thầu cung cấp Catalogue của hãng sản xuất Nopa (Đức), Tổ Chuyên gia mới kết luận nội dung này đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Gói thầu này được thực hiện theo loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện gói thầu là 13 tháng. Tuy nhiên, tại quyết định trúng thầu, thời gian thực hiện hợp đồng lại được phê duyệt là 14 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Phân tích về trường hợp này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang chia sẻ: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn năm 2025, mục tiêu của đấu thầu là nhằm tìm ra nhà thầu có năng lực tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất. Khi một gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1%, chủ đầu tư cần xem xét lại khâu lập hồ sơ mời thầu hoặc phương thức khảo sát giá dự toán để đảm bảo không lãng phí nguồn lực đầu tư."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy và hệ sinh thái khách hàng "ruột" tại các bệnh viện lớn TP HCM.

Bạn đọc

An Giang: Công ty Xây dựng TMD trúng gói thầu sạt lở, đối thủ bị loại vì bảo lãnh [Kỳ 1]

Vượt qua hai đối thủ nhờ giảm giá sâu và sai sót của nhà thầu khác, Công ty Cổ phần Xây dựng TMD trúng gói thầu hơn 4,5 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang làm chủ đầu tư.

Những ngày cuối năm 2025, công tác phòng chống thiên tai và khắc phục sạt lở tại các địa bàn trọng điểm đang được tỉnh An Giang đẩy mạnh. Trong bối cảnh đó, kết quả lựa chọn nhà thầu tại các dự án thủy lợi cấp bách luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Quyết định phê duyệt trong ngày đầu tháng 12

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong trúng loạt gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm đột biến [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn năm 2025, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong liên tiếp trúng thầu tại các nhà máy nhiệt điện với mức giảm giá từ 16% đến gần 37%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong (trụ sở tại 124 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Tân Bình, TP HCM) đang trở thành một cái tên gây chú ý trong cộng đồng đấu thầu khi liên tiếp giành chiến thắng tại các gói thầu cung cấp hóa chất quy mô lớn trong năm 2025. Đáng chú ý, các gói thầu này đều ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất cao, vượt xa mức trung bình thường thấy trong lĩnh vực cung ứng hàng hóa công nghiệp.

Mới đây nhất, tại gói thầu "03MSHH-SXKD-2025: Cung cấp NH3 phục vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3" (Mã TBMT: IB2500059163), Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong đã được phê duyệt trúng thầu với giá 94.788.500.650 đồng. So với giá dự toán của gói thầu là 112.810.075.237 đồng, doanh nghiệp này đã giúp chủ đầu tư tiết kiệm hơn 18 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá khoảng 15,97%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Vạn Thành Đạt trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Ban Bình Thạnh: Tiết kiệm ngân sách mức "tượng trưng"? [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 11/12/2025, Công ty Vạn Thành Đạt liên tiếp được Ban QLDA Bình Thạnh phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp và vắng bóng tính cạnh tranh.

Những ngày cuối năm 2025, hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (Ban QLDA Bình Thạnh) trở nên sôi động với việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án duy tu, sửa chữa hạ tầng. Nổi bật trong số đó là Công ty Cổ phần Xây dựng Vạn Thành Đạt (Vạn Thành Đạt) với cú "đúp" trúng thầu sát nút trong cùng một ngày.

Cú "đúp" trúng thầu sát giá dự toán

Xem chi tiết

