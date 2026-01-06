Công ty Đức Huy trúng gói thầu y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tiết kiệm 0,89% [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy tham gia và trúng gói thầu cung cấp dụng cụ phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Ngày 13/12/2025, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Nguyễn Hoàng Bắc đã ký Quyết định số 3765/QĐ-BVĐHYD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Cung cấp công cụ dụng cụ lần 8 năm 2025 (Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép thận) (gồm 02 phần)". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy.

Theo dữ liệu từ hồ sơ thầu, giá gói thầu được phê duyệt là 1.915.000.000 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, giá trúng thầu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy là 1.897.805.000 đồng. Như vậy, qua công tác đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách bệnh viện chỉ 17.195.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 0,89%.

Đáng chú ý, biên bản mở thầu ghi nhận vào thời điểm đóng thầu ngày 03/11/2025, chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết bị Đức Huy. Việc gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một đơn vị tham gia và trúng thầu sát nút giá dự toán khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Tổ Chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu làm rõ về yêu cầu kỹ thuật của mặt hàng "Que nong mạch máu Garrett". Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá số 01/BC-TCG, bệnh viện đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chí “Chiều dài làm việc: 100 mm” cho 10 loại que nong có đường kính từ 1mm đến 5mm. Sau khi nhà thầu cung cấp Catalogue của hãng sản xuất Nopa (Đức), Tổ Chuyên gia mới kết luận nội dung này đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Gói thầu này được thực hiện theo loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện gói thầu là 13 tháng. Tuy nhiên, tại quyết định trúng thầu, thời gian thực hiện hợp đồng lại được phê duyệt là 14 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Phân tích về trường hợp này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang chia sẻ: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn năm 2025, mục tiêu của đấu thầu là nhằm tìm ra nhà thầu có năng lực tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất. Khi một gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1%, chủ đầu tư cần xem xét lại khâu lập hồ sơ mời thầu hoặc phương thức khảo sát giá dự toán để đảm bảo không lãng phí nguồn lực đầu tư."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

