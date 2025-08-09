Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Thành Chương liên tiếp trúng hai gói thầu xây lắp tại Bù Đăng

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty Thành Chương đã trúng liền hai gói thầu xây lắp quan trọng tại BQLDA khu vực Bù Đăng, khẳng định uy tín và năng lực thi công.

Mai Hạ

Liên tiếp thắng thầu

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Chương vừa được công bố trúng liên tiếp hai gói thầu xây lắp tại Ban quản lý dự án khu vực Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai (trước đây thuộc Bình Phước), gồm:

Gói thầu "Thi công xây dựng công trình: Xây dựng đường từ ngã ba công an đến thôn Đak La, xã Đak Nhau (1,3km)"

Gói thầu này thuộc dự án "Xây dựng đường từ ngã ba công an đến thôn Đak La, xã Đak Nhau (1.3Km)" với tổng mức đầu tư 5.000.000.000 đồng, được UBND huyện Bù Đăng phê duyệt ngày 16/06/2025. Ban Quản lý Dự án khu vực Bù Đăng đã phê duyệt E-HSMT vào ngày 18/07/2025. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện giao thông nông thôn, kết nối khu vực trung tâm xã với thôn Đak La, giải quyết tình trạng đường đất xuống cấp, trơn trượt vào mùa mưa, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Theo Biên bản mở thầu ngày 25/07/2025, có 2 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiên Phú và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Chương. Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiên Phú không đạt về tính hợp lệ do không có Đơn dự thầu và các cam kết kèm theo, dẫn đến việc hồ sơ dự thầu bị loại. Do đó, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Chương là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu.

Đến ngày 29/7/2025, ông Phạm Văn Thành giám đốc Ban Quản lý Dự án khu vực Bù Đăng đã ký quyết định số 55/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Chương trúng thầu với giá 4.160.818.970 đồng (giá gói thầu 4.219.892.501 đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày.

qd-91.jpg
qd92.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu "Thi công xây dựng công trình: Xây dựng đường từ ngã ba công an đến thôn Đak La, xã Đak Nhau (1,3km)"

Gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cơi nới theo mô hình lắp ghép theo dạng nhà tiền chế xã Bom Bo" thuộc dự án Sửa chữa, cơi nới theo mô hình lắp ghép theo dạng nhà tiền chế xã Bom Bo

Dự án này có tổng mức đầu tư 2.000.000.000 đồng, được UBND huyện Bù Đăng phê duyệt ngày 24/06/2025. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ngày 26/06/2025. Gói thầu nhằm mục tiêu sửa chữa và cơi nới các công trình tại xã Bom Bo theo mô hình nhà tiền chế, bao gồm nhà làm việc, nhà nghỉ, nhà bếp và sân bê tông. Đây là giải pháp cần thiết để bổ sung không gian làm việc còn thiếu sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đảm bảo công năng sử dụng và mỹ quan cho công trình.

Ngày 22/7/2025, ông Phạm Văn Thành giám đốc Ban Quản lý Dự án khu vực Bù Đăng đã ký quyết định số 39/QĐ-BQLDA cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Chương trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá 1.689.108.692 đồng (giá gói thầu 1.714.830.651 đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

qd93.jpg
qd94.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cơi nới theo mô hình lắp ghép theo dạng nhà tiền chế xã Bom Bo" thuộc dự án Sửa chữa, cơi nới theo mô hình lắp ghép theo dạng nhà tiền chế xã Bom Bo

Năng lực của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Chương

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Chương (MST: 3801301734) được thành lập vào ngày 13/08/2024. Theo dữ liệu, từ năm 2024 đến nay Công ty Thành Chương đã tham gia 9 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, trượt 1 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 12.772.926.624 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 10.428.550.624 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 2.344.376.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 98.07%.

Ngoài việc trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Ban Quản Lý Dự án khu vực Bù Đăng, thì trong tháng 5/2025 Công ty Thành Chương cũng đã được Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú phê duyệt trúng 2 gói thầu. cụ thể:

Gói thầu: Xây lắp + thiết bị: Xây dựng nhà bếp, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ và mua sắm trang thiết bị Trường Mầm non Tân Lợi, thuộc dự án Xây dựng nhà bếp, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ và mua sắm trang thiết bị Trường Mầm non Tân Lợi, trị giá 2.344.376.000 VND, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày. Tại gói thầu này Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thành Chương đã liên danh cùng Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Bảo Sơn BP (với vai trò đứng đầu liên danh)

Gói thầu: Xây lắp: Xây dựng sân khấu và sân lát gạch Trường Tiểu học Tân Phú, thuộc dự án Xây lắp: Xây dựng sân khấu và sân lát gạch Trường Tiểu học Tân Phú, trị giá 995.000.000 VND, thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày, tại gói thầu này Công ty Thành Chương trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

