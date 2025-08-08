Hé lộ 'hệ sinh thái' đấu thầu ở Định Quán: Vì sao nhà thầu quen 'dễ thở'?

Công ty Lê Huy không chỉ trúng 3 gói thầu trong 1 ngày mà còn có lịch sử trúng thầu dày dặn. Dữ liệu cho thấy sự thành công này gắn liền với một "hệ sinh thái" các đơn vị tư vấn quen thuộc.

Sự việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lê Huy trúng liên tiếp 3 gói thầu trong một ngày không phải là hiện tượng cá biệt. Theo tài liệu, nhà thầu này có một lịch sử trúng thầu ấn tượng, gắn liền với một "hệ sinh thái" các đơn vị tư vấn quen thuộc trên địa bàn huyện Định Quán cũ.

Theo thống kê, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lê Huy (MST: 3600999290) đã tham gia 138 gói thầu, trong đó trúng 83 gói, với tổng giá trị trúng thầu (cả độc lập và liên danh) lên đến hơn 130,7 tỷ đồng.

ảnh minh họa

Mối quan hệ "khăng khít" với bên mời thầu

Sự thành công của Công ty Lê Huy có dấu ấn đậm nét của một nhóm các công ty tư vấn. Trong đó, nổi bật nhất là mối quan hệ với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC (Cty DC). Dữ liệu cho thấy, trong 25 gói thầu do Cty DC mời thầu mà Công ty Lê Huy tham gia, nhà thầu này đã trúng tới 22 gói, đạt tỷ lệ thắng lên đến 88%.

Dưới đây là danh sách 22 gói thầu mà Công ty Lê Huy đã trúng thầu do Cty DC mời thầu từ năm 2021 đến 2025:

Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng + thiết bị công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường dây trung, hạ thế và TBA tổ 3, tổ 9 ấp Chợ, xã Suối Nho, trúng thầu ngày 21 tháng 5 năm 2025, giá trị 1.320.900.000 đồng.

Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hệ thống chiếu sáng khu tái định cư ấp 3, xã Phú Lợi, trúng ngày 21 tháng 5 năm 2025, trúng với giá 461.237.692 đồng.

Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng + thiết bị công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường dây trung, hạ thế và TBA tổ 7, tổ 8 ấp 3, xã Suối Nho, trúng ngày 21 tháng 5 năm 2025, giá trúng 1.066.600.000 đồng.

Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị công trình: Đường dây trung, hạ thế và TBA khu dân cư 4 ấp 5, xã Phú Ngọc, trúng ngày 28 tháng 7 năm 2022, giá trúng 2.178.000.000 đồng.

Gói thầu: Dịch vụ công ích: Duy trì hệ thống chiếu sáng đèn đường huyện Định Quán năm 2024, trúng ngày 27 tháng 12 năm 2023, giá trị 826.320.000 đồng.

Gói thầu số 06 (xây lắp): Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị thuộc công trình: Đường dây trung hạ thế và TBA khu 5 ấp 2, xã Phú Tân , trúng ngày 22 tháng 8 năm 2023, giá trị 950.950.000 đồng.

Gói thầu: Duy trì hệ thống chiếu sáng đèn đường huyện Định Quán năm 2023, trúng ngày 19 tháng 02 năm 2023 , giá trị 778.118.000 đồng.

Gói thầu Số 06 (xây lắp) Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị thuộc công trình: Đường dây trung hạ thế và TBA khu 9 ấp 7, xã Phú Tân, trúng thầu tháng 12 năm 2023, giá trị 2.176.000.000 đồng.

Gói thầu số 03 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình: Đường dây hạ thế khu 4, 6, 8 ấp 6, xã Phú Tân, trúng ngày 22 tháng 12 năm 2022, giá trị 861.000.000 đồng.

Gói thầu số 03 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình: Đường dây hạ thế khu 2 ấp 7, xã Gói thầu số 03 (xây lắp): Thi công xây dựng. Công trình: Đường dây hạ thế khu 2 ấp 7, xã Phú Tân, ngày trúng 19 tháng 12 năm 2022, giá trị 726.000.000 đồng.

Gói thầu số 06 (xây lắp) Thi công xây dựng thuộc công trình: Lưới điện hạ thế khu vực Suối Rắc, ấp Đồng Xoài, xã Túc Trưng, ngày trúng 21 tháng 11 năm 2023, giá trị 2.508.565.000 đồng.

Gói thầu số 06 (xây lắp) Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị, thuộc công trình: Đường dây trung hạ thế và TBA tổ 7, 10 ấp 1, xã Thanh Sơn, ngày trúng 19 tháng 01 năm 2024, giá trị 1.138.000.000 đồng.

Gói thầu số 06 (xây lắp): Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị thuộc công trình Đường dây trung hạ thế và TBA khu 5 ấp 2, xã Phú Tân, trúng ngày 08/08/2023, trị giá 950.950.000 đồng.

Gói thầu số 03 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình: Đường dây hạ thế khu 2 ấp 7, xã Phú Tân, trúng ngày 15 tháng 12 năm 2022, giá trị 726.000.000 đồng.

Gói thầu Số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị thuộc công trình: Lưới điện khu 1 và khu 4 ấp Ba tầng xã Phú Vinh, ngày trúng 30 tháng 03 năm 2022, giá trị 1.747.574.000 đồng

Gói thầu số 03 (xây lắp): Thi công xây dựng + thiết bị thuộc công trình: Đường dây hạ thế khu 1, 2 ấp 5, xã Phú Tân, ngày trúng 22 tháng 12 năm 2022, giá trị 527.000.000 đồng.

Gói thầu số 03 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình: Đường dây hạ thế khu 4, 6, 8 ấp 6, xã Phú Tân, ngày trúng 22 tháng 12 năm 2022, giá trị 861.000.000 đồng.

Gói thầu số 03: thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị công trình Đường dây trung hạ thế tổ 3 ấp 6 xã Suối Nho phục vụ cho cây lâu năm, trúng ngày 30 tháng 6 năm 2021, giá trị: 1.284.190.000 đồng.

Gói thầu dịch vụ công ích: Quản lý hệ thống chiếu sáng đèn đường năm 2021 trên địa bàn huyện Định Quán, trúng ngày 15 tháng 7 năm 2021, giá trị 624.133.000 đồng.

Gói thầu Số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị thuộc công trình: Lưới điện KDC 2 ấp 7 xã Phú Ngọc, trúng ngày 16 tháng 03 năm 2022, giá trị 960.920.000 đồng.

Gói thầu số 03 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình: Đường dây hạ thế khu 5, 7, 9 ấp 5, xã Phú Tân, trúng ngày 04 tháng 07 năm 2022, giá trị 521.665.000 đồng.

Gói thầu số 06 (xây lắp): Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội ô thị trấn Định Quán, trúng ngày 30 tháng 12 năm 2024, giá trị 1.259.397.000 đồng

Những "cặp đôi" tư vấn và kịch bản quen thuộc

Không chỉ có mối quan hệ "khăng khít" với Cty DC, dữ liệu còn cho thấy một "hệ sinh thái" các đơn vị tư vấn thường xuyên "bắt tay" nhau. Rất nhiều gói thầu do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Định Quán hay UBND các xã làm chủ đầu tư đều có chung một mô hình: Cty DC mời thầu và lập báo cáo đánh giá, còn Công ty TNHH TVTK Xây dựng Nguyên Thịnh Phát (Cty Nguyên Thịnh Phát) làm đơn vị thẩm định.

Gần đây, vai trò này có sự hoán đổi giữa Cty DC và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đăng Khôi.

Không chỉ thường xuyên "một mình một ngựa", Công ty Lê Huy còn trúng thầu trong kịch bản các đối thủ bị loại một cách có hệ thống. Điển hình là gói thầu TBA khu 2a ấp 3, xã Phú Tân (Mã TBMT: IB2400601641), có 3 nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá của Cty Đăng Khôi đã loại 2 đối thủ của Công ty Lê Huy là Công ty TNHH Một thành viên Trần Bảo An và Công ty TNHH Xây dựng - Điện Minh Phong với hàng loạt lý do.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: “Việc bên mời thầu đưa ra các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm là cần thiết. Tuy nhiên, nếu các tiêu chí này không rõ ràng hoặc được áp dụng một cách cứng nhắc để loại bỏ các nhà thầu khác, chỉ giữ lại một nhà thầu quen thuộc, thì đó là dấu hiệu làm hạn chế cạnh tranh, đi ngược lại tinh thần của Luật Đấu thầu”.

(Còn tiếp)