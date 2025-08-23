Công ty Tam Đảo năm 2025: Vì sao trượt 17 gói thầu?

Năm 2025, Công ty Tam Đảo tham gia 28 gói thầu nhưng bức tranh thành công không đồng đều. Dù thắng lớn tại Tây Ninh, doanh nghiệp này lại gần như "trắng tay" tại thị trường TP.HCM, bộc lộ những điểm yếu đáng chú ý.

Sau khi làm rõ mối quan hệ hiệu quả giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Tam Đảo (Công ty Tam Đảo) và một số bên mời thầu quen thuộc tại Tây Ninh, việc mở rộng phân tích ra toàn bộ 28 gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia trong năm 2025 (tính đến 15/8) đã vẽ nên một bản đồ hoạt động đầy tương phản, với những thành công vang dội ở "sân nhà" và những thất bại liên tiếp ở các thị trường khác.

Bức tranh đấu thầu 2025: Thắng 6, trượt 17, chờ 5

Trong năm 2025, Công ty Tam Đảo đã thể hiện sự năng động khi tham gia 28 gói thầu với nhiều vai trò khác nhau. Kết quả cho thấy một sự phân hóa rõ rệt:

● Trúng thầu: 6 gói

● Trượt thầu: 17 gói

● Chưa có kết quả: 5 gói

Tỷ lệ trúng thầu trên số gói đã có kết quả (23 gói) là 26%, một con số khiêm tốn hơn nhiều so với tỷ lệ 80% khi "song hành" cùng bên mời thầu Dương Hoàng Nam. Tổng giá trị 6 gói trúng thầu đạt hơn 58,9 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất là sự khác biệt về địa bàn hoạt động. Dù tham gia tới 17 gói thầu tại TP.HCM, Công ty Tam Đảo chỉ trúng duy nhất 1 gói trị giá 7,3 tỷ đồng. Ngược lại, tại Tây Ninh, dù chỉ tham gia 8 gói, công ty này đã thắng tới 5 gói với tổng giá trị hơn 51,6 tỷ đồng. Rõ ràng, Tây Ninh mới chính là "cứ điểm" mang lại thành công vang dội cho doanh nghiệp trong năm nay.

Chiến lược linh hoạt và "gót chân Achilles"

Công ty Tam Đảo cho thấy sự linh hoạt khi tham gia đấu thầu với nhiều vai trò: nhà thầu độc lập (19 gói), liên danh chính (7 gói) và liên danh phụ (2 gói). Tuy nhiên, hiệu quả lại không đồng đều. Vai trò độc lập và liên danh chính mang lại toàn bộ 6 chiến thắng.

Ngược lại, vai trò liên danh phụ lại bộc lộ điểm yếu chí mạng, được thể hiện rõ nhất qua "cú sảy chân" tại gói thầu Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.810 (đã phân tích ở kỳ trước). Khi đóng vai trò phụ thuộc, dường như sự cẩn trọng và chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị hồ sơ của Công ty Tam Đảo đã không được đảm bảo, dẫn đến thất bại đáng tiếc.

Sự thất bại còn thể hiện ở việc đối đầu với các bên mời thầu khác. Tại TP.HCM, Công ty Tam Đảo đã trượt toàn bộ 6 gói thầu do Công ty TNHH Đoan Nguyên mời và 5 gói do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa mời. Điều này cho thấy khi bước ra khỏi "vùng an toàn" với các đối tác quen thuộc, năng lực cạnh tranh của nhà thầu này còn nhiều hạn chế.

Theo chuyên gia đấu thầu Phạm Giang, "một nhà thầu mạnh thực sự phải có khả năng cạnh tranh và chiến thắng ở nhiều thị trường khác nhau, với nhiều chủ đầu tư khác nhau. Việc một doanh nghiệp chỉ thành công ở một địa bàn hẹp với một vài đối tác quen thuộc có thể cho thấy họ có lợi thế am hiểu địa phương, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của việc năng lực chưa đủ để vươn ra các thị trường có tính cạnh tranh cao hơn".

Bức tranh hoạt động năm 2025 của Công ty Tam Đảo là một lát cắt đa chiều, phản ánh cả điểm mạnh và điểm yếu của một nhà thầu địa phương. Để có cái nhìn tổng kết và khách quan, cần có sự đánh giá toàn diện hơn từ các chuyên gia.

Kỳ cuối của vệt bài sẽ tổng kết các vấn đề và đưa ra những góc nhìn chuyên gia: Đấu thầu công khai: Cần thêm minh bạch để tối ưu hiệu quả vốn đầu tư công.