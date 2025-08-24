Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Quốc Anh trúng gói thầu mua sắm tàu thủy hơn 1,66 tỷ đồng

Dù hồ sơ dự thầu ban đầu cần làm rõ nhiều nội dung, Công ty TNHH MTV Quốc Anh vẫn là đơn vị duy nhất tham gia và trúng gói thầu mua sắm tàu công tác của Cảng vụ Đường thủy nội địa với tỷ lệ tiết kiệm 0,078%

Hải Nam- Lam Thy

Ngày 15/8/2025, ông Huỳnh Thế Nhân, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long), đã ký Quyết định số 30/QĐ-CVĐTNĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm tàu phục vụ công tác kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa".

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Quốc Anh (MST: 1300620020), với giá trúng thầu là 1.661.767.150 đồng (đã bao gồm VAT). Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói trong thời gian 60 ngày.

Đáng chú ý, giá gói thầu được duyệt là 1.663.069.400 đồng, như vậy, mức giá trúng thầu chỉ thấp hơn 1.302.250 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cực thấp, chỉ 0,078%.

Chân dung nhà thầu duy nhất tham gia

Công ty TNHH MTV Quốc Anh, do ông Lê Quốc Bảo làm người đại diện pháp luật, được thành lập từ tháng 8/2010. Doanh nghiệp này đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có "Đóng tàu và cấu kiện nổi", "Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)" và "Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa".

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến nay, Công ty Quốc Anh đã tham gia 4 gói thầu, trúng 2 gói với tổng giá trị trúng thầu (vai trò độc lập) là 1.851.979.150 đồng.

Một mình một "ngựa" và hành trình làm rõ hồ sơ

Gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2500299139 được đăng tải ngày 05/07/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Quốc Anh nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

bbmt.jpg
Nguồn: MSC

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 60/BC-TVTX ngày 28/7/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & Thi công xây dựng Thị xã, hồ sơ ban đầu của Công ty Quốc Anh chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Cụ thể, Bên mời thầu đã phải có văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hàng loạt tài liệu quan trọng, bao gồm:

• Kinh nghiệm hợp đồng tương tự: Cung cấp hợp đồng đóng mới sà lan nhưng thiếu biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý để chứng minh đã hoàn thành.

• Năng lực sản xuất: Không có tài liệu chứng minh.

• Cam kết về bảo hành, bảo trì, cung cấp phụ tùng.

• Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa.

• Các cam kết về khả năng thích ứng địa lý, môi trường và kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định.

z6936007824873-894df757266698fcbc5bdfc2c960c383.jpg
Trích 1 phần Báo cáo đánh giá E-HSDT số 60/BC-TVTX ngày 28/7/2025 (Nguồn: MSC)

Sau khi nhà thầu có công văn phản hồi, bổ sung hồ sơ vào ngày 22/7/2025, Tổ chuyên gia đã đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH MTV Quốc Anh "đáp ứng yêu cầu E-HSMT" trên tất cả các phương diện.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 luôn nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không, tuy không vi phạm trực tiếp quy định pháp luật nếu quy trình được tuân thủ, nhưng đặt ra dấu hỏi lớn về việc có đạt được mục tiêu hiệu quả kinh tế hay không."

Luật sư Vinh phân tích thêm: "Việc cho phép nhà thầu làm rõ, bổ sung hồ sơ năng lực, kinh nghiệm là cần thiết để tạo điều kiện cho nhà thầu, tránh loại bỏ một cách máy móc. Tuy nhiên việc làm rõ phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp. Việc hồ sơ ban đầu thiếu sót quá nhiều nội dung trọng yếu có thể cho thấy sự chuẩn bị chưa kỹ lưỡng của nhà thầu duy nhất, đòi hỏi chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải xem xét, đánh giá hết sức cẩn trọng để đảm bảo nhà thầu thực sự đủ năng lực thực hiện gói thầu."

#Công ty TNHH MTV Quốc Anh #Công ty Quốc Anh #Cảng vụ Đường thủy nội địa #đấu thầu #Vĩnh Long

Bài liên quan

Bạn đọc

Đấu thầu tại Vĩnh Long (mới): Gói thầu cạnh tranh tiết kiệm 21%, gói 'một mình' chỉ 0,52%

Trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long vừa sáp nhập Bến Tre, Trà Vinh, kết quả hai gói thầu thiết bị trường học được công bố cùng ngày đã cho thấy sự tương phản gay gắt, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Kể từ ngày 01/07/2025, tỉnh Vĩnh Long chính thức được mở rộng sau khi sáp nhập hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, tạo nên một đơn vị hành chính mới rộng lớn. Trong giai đoạn chuyển giao bộ máy, công tác quản lý đầu tư công được dư luận đặc biệt quan tâm. Và chỉ hơn một tháng sau, ngày 08/08/2025, kết quả hai gói thầu thiết bị giáo dục đã cho thấy những nghịch lý đầu tiên.

Một bên là cuộc đấu thầu cạnh tranh, tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm triệu đồng. Bên còn lại là cảnh "một mình một ngựa", nơi một nhà thầu mới từ TPHCM trúng thầu với mức tiết kiệm 0,52%, đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực sự của công tác đấu thầu trong giai đoạn nhạy cảm này.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 2 tỷ ở Vĩnh Long (mới): Vì sao chỉ một nhà thầu 'tân binh' tham dự?

Phân tích hồ sơ của Công ty Tâm Giang cho thấy một "tân binh" từ TP.HCM đã trúng thầu không đối thủ. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của Bên mời thầu trong việc đảm bảo tính cạnh tranh theo Luật Đấu thầu.

Ở kỳ trước, chúng tôi đã nêu lên nghịch lý về hiệu quả kinh tế giữa hai gói thầu thiết bị trường học tại tỉnh Vĩnh Long (mới). Vấn đề mấu chốt nằm ở gói thầu trị giá 2 tỷ đồng do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Tâm Giang trúng thầu, nơi tính cạnh tranh dường như đã không tồn tại.

Chân dung nhà thầu "tân binh" thắng tuyệt đối

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu tại các tỉnh sau sáp nhập: Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả

Từ những kết quả đấu thầu tương phản tại tỉnh Vĩnh Long (mới), các chuyên gia đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Qua hai kỳ báo, chúng ta đã cùng nhìn lại bức tranh đấu thầu đa dạng tại tỉnh Vĩnh Long (mới) thông qua hai gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục. Những kết quả tương phản này không chỉ là những câu chuyện riêng lẻ, mà còn là những bài học kinh nghiệm quý báu, cung cấp góc nhìn đa chiều để hoàn thiện hơn nữa công tác đấu thầu, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển giao hành chính.

Những đặc trưng từ thực tiễn

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Tam Đảo năm 2025: Vì sao trượt 17 gói thầu?

Công ty Tam Đảo năm 2025: Vì sao trượt 17 gói thầu?

Năm 2025, Công ty Tam Đảo tham gia 28 gói thầu nhưng bức tranh thành công không đồng đều. Dù thắng lớn tại Tây Ninh, doanh nghiệp này lại gần như "trắng tay" tại thị trường TP.HCM, bộc lộ những điểm yếu đáng chú ý.