Công ty Quốc Anh trúng gói thầu mua sắm tàu thủy hơn 1,66 tỷ đồng

Dù hồ sơ dự thầu ban đầu cần làm rõ nhiều nội dung, Công ty TNHH MTV Quốc Anh vẫn là đơn vị duy nhất tham gia và trúng gói thầu mua sắm tàu công tác của Cảng vụ Đường thủy nội địa với tỷ lệ tiết kiệm 0,078%

Ngày 15/8/2025, ông Huỳnh Thế Nhân, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long), đã ký Quyết định số 30/QĐ-CVĐTNĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm tàu phục vụ công tác kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa".

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Quốc Anh (MST: 1300620020), với giá trúng thầu là 1.661.767.150 đồng (đã bao gồm VAT). Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói trong thời gian 60 ngày.

Đáng chú ý, giá gói thầu được duyệt là 1.663.069.400 đồng, như vậy, mức giá trúng thầu chỉ thấp hơn 1.302.250 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cực thấp, chỉ 0,078%.

Chân dung nhà thầu duy nhất tham gia

Công ty TNHH MTV Quốc Anh, do ông Lê Quốc Bảo làm người đại diện pháp luật, được thành lập từ tháng 8/2010. Doanh nghiệp này đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có "Đóng tàu và cấu kiện nổi", "Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)" và "Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa".

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến nay, Công ty Quốc Anh đã tham gia 4 gói thầu, trúng 2 gói với tổng giá trị trúng thầu (vai trò độc lập) là 1.851.979.150 đồng.

Một mình một "ngựa" và hành trình làm rõ hồ sơ

Gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2500299139 được đăng tải ngày 05/07/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Quốc Anh nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Nguồn: MSC

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 60/BC-TVTX ngày 28/7/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & Thi công xây dựng Thị xã, hồ sơ ban đầu của Công ty Quốc Anh chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Cụ thể, Bên mời thầu đã phải có văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hàng loạt tài liệu quan trọng, bao gồm:

• Kinh nghiệm hợp đồng tương tự: Cung cấp hợp đồng đóng mới sà lan nhưng thiếu biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý để chứng minh đã hoàn thành.

• Năng lực sản xuất: Không có tài liệu chứng minh.

• Cam kết về bảo hành, bảo trì, cung cấp phụ tùng.

• Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa.

• Các cam kết về khả năng thích ứng địa lý, môi trường và kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định.

Trích 1 phần Báo cáo đánh giá E-HSDT số 60/BC-TVTX ngày 28/7/2025 (Nguồn: MSC)

Sau khi nhà thầu có công văn phản hồi, bổ sung hồ sơ vào ngày 22/7/2025, Tổ chuyên gia đã đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH MTV Quốc Anh "đáp ứng yêu cầu E-HSMT" trên tất cả các phương diện.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 luôn nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không, tuy không vi phạm trực tiếp quy định pháp luật nếu quy trình được tuân thủ, nhưng đặt ra dấu hỏi lớn về việc có đạt được mục tiêu hiệu quả kinh tế hay không."

Luật sư Vinh phân tích thêm: "Việc cho phép nhà thầu làm rõ, bổ sung hồ sơ năng lực, kinh nghiệm là cần thiết để tạo điều kiện cho nhà thầu, tránh loại bỏ một cách máy móc. Tuy nhiên việc làm rõ phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp. Việc hồ sơ ban đầu thiếu sót quá nhiều nội dung trọng yếu có thể cho thấy sự chuẩn bị chưa kỹ lưỡng của nhà thầu duy nhất, đòi hỏi chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải xem xét, đánh giá hết sức cẩn trọng để đảm bảo nhà thầu thực sự đủ năng lực thực hiện gói thầu."