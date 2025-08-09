Hà Nội

Đấu thầu tại Vĩnh Long (mới): Gói thầu cạnh tranh tiết kiệm 21%, gói 'một mình' chỉ 0,52%

Trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long vừa sáp nhập Bến Tre, Trà Vinh, kết quả hai gói thầu thiết bị trường học được công bố cùng ngày đã cho thấy sự tương phản gay gắt, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Hải Đăng - Lam Thy

Kể từ ngày 01/07/2025, tỉnh Vĩnh Long chính thức được mở rộng sau khi sáp nhập hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, tạo nên một đơn vị hành chính mới rộng lớn. Trong giai đoạn chuyển giao bộ máy, công tác quản lý đầu tư công được dư luận đặc biệt quan tâm. Và chỉ hơn một tháng sau, ngày 08/08/2025, kết quả hai gói thầu thiết bị giáo dục đã cho thấy những nghịch lý đầu tiên.

Một bên là cuộc đấu thầu cạnh tranh, tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm triệu đồng. Bên còn lại là cảnh "một mình một ngựa", nơi một nhà thầu mới từ TPHCM trúng thầu với mức tiết kiệm 0,52%, đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực sự của công tác đấu thầu trong giai đoạn nhạy cảm này.

Nhà thầu "nội tỉnh" và cuộc đấu tiết kiệm 21,3%

Tại gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Trường THCS An Thuận (huyện Thạnh Phú, Bến Tre cũ), chiến thắng đã thuộc về một cái tên quen thuộc tại địa phương: Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Thương mại - Sản xuất Tuấn Kiệt (MST: 2100436989). Công ty này có địa chỉ tại Ấp Tân Đại, Xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, do ông Huỳnh Tuấn Kiệt làm giám đốc.

Gói thầu có mã thông báo IB2500299226-00, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh Bến Tre (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 28/06/2025. Trong một cuộc đấu có sự tham gia của 2 nhà thầu khác, Công ty Tuấn Kiệt đã trúng thầu với giá 1.259.000.000 VND, thấp hơn đáng kể so với giá gói thầu 1.599.415.000 VND. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 21,3% - một con số ấn tượng, cho thấy hiệu quả rõ rệt khi có sự cạnh tranh.

bbmt.jpg
tuankiet.jpg
Nguồn: MSC

"Tân binh" đến từ TPHCM và gói thầu 2 tỷ tiết kiệm... 0,52%

Tuy nhiên, bức tranh tại gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Trường Mầm non Bình Thạnh (huyện Thạnh Phú) lại hoàn toàn trái ngược. Kết quả trúng thầu thuộc về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Tâm Giang (MST: 0318485123), một doanh nghiệp có địa chỉ tại TP.HCM, do ông Lê Huỳnh Phong làm giám đốc.

Đây là một "tân binh" đúng nghĩa khi chỉ mới được phê duyệt tham gia Mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 24/06/2024. Tại gói thầu mã IB2500299940-00 (KHLCNT được duyệt theo Quyết định 2427/QĐ-UBND ngày 29/06/2025 của UBND tỉnh Bến Tre cũ), Công ty Tâm Giang là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu với giá 2.000.000.000 VND, chỉ thấp hơn giá gói thầu 10,4 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,52%.

Góc nhìn pháp lý: Trách nhiệm trong giai đoạn chuyển giao

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích: "Giai đoạn chuyển tiếp sau sáp nhập các đơn vị hành chính là thời điểm rất nhạy cảm. Việc rà soát, tổ chức lại bộ máy có thể dẫn đến những khoảng trống trong quản lý. Tuy nhiên, các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu 2023 về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế phải luôn được đặt lên hàng đầu. Việc một gói thầu có cạnh tranh giúp tiết kiệm trên 21%, trong khi một gói thầu tương tự không có cạnh tranh chỉ tiết kiệm 0,5%, là minh chứng rõ nhất cho giá trị của sự cạnh tranh. Vấn đề không còn là quy trình liên tỉnh, mà là tại sao không tạo ra được sự cạnh tranh trong gói thầu của Công ty Tâm Giang."

Sự chênh lệch quá lớn về kết quả đấu thầu đang đặt ra một câu hỏi lớn cho các cơ quan quản lý của tỉnh Vĩnh Long mới: Liệu các quy trình đấu thầu đã thực sự được giám sát chặt chẽ để đảm bảo cạnh tranh và bảo vệ ngân sách nhà nước trong giai đoạn "bản lề" này?

(Trong kỳ 2, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích hồ sơ của nhà thầu "tân binh" và đặt câu hỏi về trách nhiệm của bên mời thầu khi một gói thầu 2 tỷ đồng chỉ có một mình một ngựa tham gia.)

Bạn đọc

Gói thầu Đại học Đồng Tháp: Lộ diện liên danh "tân binh" và "lão làng"

Liên danh Công ty TNHH EC Đại Phát và Công ty TNHH MTV Tài Thiên vừa trúng gói thầu hơn 3,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Đồng Tháp. Sự kết hợp giữa một nhà thầu non trẻ và một "lão làng" đặt ra nhiều phân tích thú vị về năng lực cạnh tranh.

Ngày 06/08/2025, ông Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, đã ký ban hành Quyết định số 5174/QĐ-ĐHĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thi công xây dựng công trình (đã bao gồm 5% dự phòng chi phí xây dựng)" thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Đường nội bộ - Đại học Đồng Tháp (mã TBMT: IB2500273193-00).

qd.png
Quyết định số 5174/QĐ-ĐHĐT (Nguồn: MSC)
Xem chi tiết

Bạn đọc

COVICO: Đơn vị nào "cầm cân nảy mực" các gói thầu Petrolimex Vĩnh Long?

Đằng sau các gói thầu ít cạnh tranh của Petrolimex Vĩnh Long là vai trò của Công ty COVICO. Đơn vị này vừa là nhà thầu, vừa là bên mời thầu, và là đơn vị tư vấn "ruột" cho chính Petrolimex Vĩnh Long.

Điểm chung của các gói thầu "một mình một ngựa" tại Công ty Xăng dầu Vĩnh Long được đề cập ở kỳ trước là đều có sự tham gia của một đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng COVICO (MST: 1500971379; địa chỉ tại TP. Vĩnh Long cũ; Chủ tịch: Nguyễn Trọng Minh).

Hồ sơ cho thấy COVICO là đối tác tư vấn chiến lược của Petrolimex Vĩnh Long. Đơn vị này đã trúng tuyệt đối 5/5 gói thầu tư vấn được ghi nhận, đảm nhiệm các vai trò then chốt từ Lập hồ sơ mời thầu, Đánh giá hồ sơ dự thầu, cho đến Giám sát thi công và Quản lý dự án.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu tại Petrolimex Vĩnh Long: Hé lộ mạng lưới nhà thầu "quen mặt"

Không chỉ một, mà một nhóm các "nhà thầu quen" liên tiếp trúng thầu với tỷ lệ gần như tuyệt đối. Điều gì đang diễn ra tại Petrolimex Vĩnh Long?

Năng lực mời thầu của Petrolimex Vĩnh Long qua những con số

Công ty Xăng dầu Vĩnh Long (Petrolimex Vĩnh Long - MST: 1500207131), có địa chỉ tại số 641 Trần Phú, Phường Phước Hậu, TP. Vĩnh Long cũ , là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Với vai trò là một chủ đầu tư lớn trên địa bàn, công ty đã triển khai hàng trăm gói thầu mua sắm công trong những năm qua.

Xem chi tiết

