Công ty Phan Gia Phát Kon Tum: "Bách chiến bách thắng" với tỉ lệ trúng thầu 98% [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty Phan Gia Phát Kon Tum cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc khi nhà thầu này trúng đến 48/49 gói thầu đã tham gia.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty Phan Gia Phát Kon Tum (MSDN: 6101281679) đã tham gia tổng cộng 49 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, doanh nghiệp này đã trúng tới 48 gói thầu, chỉ trượt duy nhất 1 gói thầu, đạt tỉ lệ trúng thầu lên đến xấp xỉ 98%. Đây là một con số "mơ ước" đối với bất kỳ nhà thầu xây dựng nào, nhất là với một doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Phân tích sâu hơn vào dữ liệu lịch sử, có thể thấy Công ty Phan Gia Phát Kon Tum có mối quan hệ vô cùng "khăng khít" với một số đơn vị mời thầu nhất định. Điển hình là tại Công ty TNHH MTV 78, nhà thầu này đã tham gia 10 gói thầu và trúng trọn vẹn cả 10 gói với tổng giá trị hơn 3,4 tỷ đồng. Tương tự, tại Công ty TNHH MTV 732, Công ty Phan Gia Phát Kon Tum cũng tham gia 6 gói và trúng cả 6 gói với tổng giá trị hơn 6,1 tỷ đồng.

Đặc biệt, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này ở mức rất cao, trung bình đạt 99,83%. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được chưa tới 0,2% thông qua quá trình lựa chọn nhà thầu, một con số mang tính chất "tượng trưng".

Nguồn MSC

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà thầu thi công, Công ty Phan Gia Phát Kon Tum còn hoạt động đa năng với vai trò tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án. Tại xã Kon Braih, ngày 26/11/2025, ông Đỗ Dũng Sỹ, Trưởng phòng Kinh tế xã đã ký Quyết định số 32/QĐ-PKT chỉ định thầu Công ty Phan Gia Phát Kon Tum thực hiện gói thầu Tư vấn quản lý dự án công trình Nâng cấp tuyến đường D4. Tiếp đó, vào ngày 03/12/2025, chính ông Đỗ Dũng Sỹ lại ký Quyết định số 22/QĐ-PKT chỉ định doanh nghiệp này nhận thầu gói thầu xây lắp Bậc tam cấp Khu di tích lịch sử cách mạng chiến thắng Kon Braih với giá trị hơn 62 triệu đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại cùng một địa bàn với tỉ lệ tiết kiệm thấp không trái luật nếu quy trình được thực hiện đúng. Tuy nhiên, dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh, các cơ quan giám sát cần chú ý đến việc có hay không tình trạng 'cài cắm' tiêu chí kỹ thuật hoặc sự thiếu vắng các nhà thầu đối thủ thực thụ để dẫn đến kết quả này".

Thực tế tại gói thầu xây lắp ở xã Sa Loong cho thấy, dù đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất Công ty Phan Gia Phát Kon Tum tham gia và nghiễm nhiên trúng thầu. Hiện tượng "một mình một ngựa" này diễn ra phổ biến trong danh sách trúng thầu của doanh nghiệp, đặt ra nghi vấn về tính thu hút đầu tư và sự minh bạch trong công tác công bố thông tin tại các đơn vị cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

