Xã Đại Hải: Gói thầu hơn 2,2 tỷ tiết kiệm 316 triệu đồng sau đấu thầu rộng rãi

Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại xã Đại Hải với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng, vượt qua đối thủ nhờ giá cạnh tranh

Từ gói thầu hạ tầng thiết yếu tại ấp 12...

Mới đây, ông Trương Thanh Bình, Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Hải đã ký ban hành Quyết định số 244/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường từ Chín Dư - cầu 6 Thái, ấp 12 (đoạn từ Cầu 6 Thái đến cầu Tư Sanh). Đây là dự án hạ tầng quan trọng, sử dụng nguồn vốn từ tiền sử dụng đất và cân đối ngân sách địa phương năm 2026.

Quyết định số 244/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo kết quả được công bố, Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng là đơn vị trúng thầu với giá 1.895.161.968 đồng (Một tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu một trăm sáu mươi mốt nghìn chín trăm sáu mươi tám đồng). So với giá dự toán ban đầu là 2.211.391.000 đồng, gói thầu ghi nhận mức giảm giá ấn tượng hơn 316 triệu đồng.

Cuộc đua song mã và sự áp đảo về giá

Theo Biên bản mở thầu mã số IB2600029742, cuộc thầu ghi nhận sự tham gia của 2 nhà thầu: Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng và Doanh nghiệp Tư nhân Việt Hồng. Phân tích báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy, cả hai đơn vị đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Nam.

Tuy nhiên, Doanh nghiệp Tư nhân Việt Hồng đã dừng chân với mức giá dự thầu 2.031.650.867 đồng. Với phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ", lợi thế về giá đã giúp Công ty Phong Thịnh Hưng giành chiến thắng thuyết phục. Đáng chú ý, trong quá trình đánh giá, tổ chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu Phong Thịnh Hưng làm rõ một số nội dung về thiết bị thi công và nhân sự chủ chốt để đảm bảo tiến độ 120 ngày theo cam kết.

"Chân dung" nhà thầu chuyên nghiệp

Trích xuất dữ liệu từ hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng (MST: 2200671094) có trụ sở chính tại số 692, đường Lý Thường Kiệt, Phường Phú Lợi, TP HCM (địa danh đã cập nhật theo quy định hành chính mới). Doanh nghiệp được dẫn dắt bởi Giám đốc Lý Tấn Tới, hoạt động từ năm 2012.

Sức mạnh của doanh nghiệp này được minh chứng qua những con số: Tham gia 73 gói thầu, trúng tới 60 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 82%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt hơn 96,6 tỷ đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2025-2026, doanh nghiệp này đã tham gia 31 gói, trong đó trúng 29 gói, trượt 1 gói, chờ kết quả 1 gói. Phần lớn các gói trúng tập trung ở các chủ đầu tư như: Phòng Kinh tế xã Đại Hải, Phòng Kinh Tế Xã Nhơn Mỹ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Đại Hải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Phú…

Tại Phòng Kinh tế xã Đại Hải đã trúng: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình, trị giá 14.915.849.948 đồng (tháng 03/2026); Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình, trị giá 480.890.000 đồng (tháng 01/2026)

Tại Phòng Kinh Tế Xã Nhơn Mỹ đã trúng: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Công trình, trị giá 1.023.392.000 đồng (tháng 03/2026); Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình, trị giá 430.153.000 đồng (tháng 03/2026); Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình, trị giá 643.352.000 đồng (tháng 12/2025).

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Phú đã trúng: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, trị giá 3.562.654.155 đồng (tháng 11/2025); Gói thầu số 04: Thi công xây dựng, trị giá 5.021.726.720 đồng (tháng 11/2025); Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, trị giá 4.639.107.000 đồng (tháng 05/2025); Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, trị giá 4.243.173.000 đồng (tháng 04/2025)

Dưới góc nhìn chuyên gia

Nhận định về kết quả này, chuyên gia đấu thầu Lê Hân cho rằng: "Việc một gói thầu quy mô dưới 5 tỷ đồng đạt tỷ lệ tiết kiệm trên 14% là rất đáng ghi nhận. Điều này phản ánh tính cạnh tranh thực chất khi đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo tinh thần mới của Thông tư 79/2025/TT-BTC."

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh về khía cạnh pháp lý: "Chủ đầu tư là Phòng Kinh tế xã Đại Hải đã thực hiện đúng quy trình công khai minh bạch. Việc yêu cầu nhà thầu làm rõ các thiết bị trùng lặp với các gói thầu khác đang thực hiện là bước đi cần thiết để đảm bảo trách nhiệm giải trình và tính khả thi của dự án theo Luật Đấu thầu 2023."

Gói thầu đường từ Chín Dư đến cầu 6 Thái không chỉ là con số kinh tế, mà còn là niềm mong mỏi của người dân ấp 12 về một tuyến đường khang trang, sạch đẹp. Với năng lực đã được khẳng định, dư luận kỳ vọng Công ty Phong Thịnh Hưng sẽ đảm bảo chất lượng công trình đúng như hồ sơ đã cam kết.