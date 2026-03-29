Công ty Lộc Thịnh Phát trúng thầu thiết bị giao thông: Tiết kiệm nhỏ

PV Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát không chỉ mạnh tại Cần Thơ mà còn trúng nhiều gói thầu thiết bị giao thông tại Cà Mau và Đồng Tháp với kịch bản giảm giá 5% quen thuộc.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mạng lưới khách hàng của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát (mã số thuế: 2001152249) đang có dấu hiệu mở rộng mạnh mẽ sang mảng lắp đặt thiết bị giao thông tại nhiều tỉnh thành phía Nam.

Tại phường Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ), ngày 04/02/2026, ông Tống Thanh Tùng - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã ký Quyết định số 26/QĐ-PKTĐT chỉ định nhà thầu Lộc Thịnh Phát thực hiện gói thầu Gói 04: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị dự án Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu và đèn chớp vàng.... Giá trị hợp đồng sau khi giảm 2% tương đương với số tiền 1.632.806.000 đồng.

Tại tỉnh Cà Mau, doanh nghiệp này cũng ghi điểm tại phường An Xuyên. Ngày 12/12/2025, ông Nguyễn Quốc Kháng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Xuyên đã ký Quyết định số 26/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả chỉ định thầu dự án: Lắp mới đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn phường An Xuyên. Giá trúng thầu được làm tròn là 1.353.895.000 đồng, đã giảm giá 5% so với giá gói thầu 1.425.153.390 đồng.

Quyết định số 26/QĐ-KTHTĐT của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Xuyên. Nguồn MSC

Kịch bản trúng thầu sát giá tiếp tục lặp lại tại tỉnh Đồng Tháp. Ngày 16/03/2026, ông Phạm Thế Tung - Trưởng phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An ký Quyết định số 366/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường huyện 28C (đoạn từ cầu số 2 đến ranh tỉnh Tây Ninh). Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát được lựa chọn với giá trúng thầu sau khi hai bên thống nhất giảm 5% là 1.104.500.000 đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu của doanh nghiệp này so với giá dự toán trên hệ thống đạt 90,35%. Tuy nhiên, tại các gói thầu chỉ định thầu kể trên, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ dao động từ 2% đến 5%.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Trong đấu thầu, mục tiêu cao nhất là tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu liên tục trúng các gói thầu tương tự nhau ở nhiều địa phương khác nhau thông qua hình thức chỉ định thầu với tỉ lệ tiết kiệm thấp, cơ quan quản lý cần xem xét liệu có tình trạng 'ưu ái' nhà thầu quen hoặc dự toán gói thầu chưa được khảo sát sát thực tế, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư."

Theo hồ sơ thầu, dù "đắt show" tại các gói thầu chỉ định thầu, nhưng năng lực thực sự của nhà thầu Lộc Thịnh Phát khi bước ra các cuộc đấu thầu rộng rãi qua mạng lại bộc lộ nhiều điểm yếu đáng chú ý.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

