Bạn đọc - Phản biện

Công ty Lộc Thịnh Phát trúng thầu thiết bị giao thông: Tiết kiệm nhỏ

PV Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát không chỉ mạnh tại Cần Thơ mà còn trúng nhiều gói thầu thiết bị giao thông tại Cà Mau và Đồng Tháp với kịch bản giảm giá 5% quen thuộc.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mạng lưới khách hàng của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát (mã số thuế: 2001152249) đang có dấu hiệu mở rộng mạnh mẽ sang mảng lắp đặt thiết bị giao thông tại nhiều tỉnh thành phía Nam.

Tại phường Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ), ngày 04/02/2026, ông Tống Thanh Tùng - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã ký Quyết định số 26/QĐ-PKTĐT chỉ định nhà thầu Lộc Thịnh Phát thực hiện gói thầu Gói 04: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị dự án Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu và đèn chớp vàng.... Giá trị hợp đồng sau khi giảm 2% tương đương với số tiền 1.632.806.000 đồng.

Tại tỉnh Cà Mau, doanh nghiệp này cũng ghi điểm tại phường An Xuyên. Ngày 12/12/2025, ông Nguyễn Quốc Kháng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Xuyên đã ký Quyết định số 26/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả chỉ định thầu dự án: Lắp mới đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn phường An Xuyên. Giá trúng thầu được làm tròn là 1.353.895.000 đồng, đã giảm giá 5% so với giá gói thầu 1.425.153.390 đồng.

Quyết định số 26/QĐ-KTHTĐT của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Xuyên. Nguồn MSC

Kịch bản trúng thầu sát giá tiếp tục lặp lại tại tỉnh Đồng Tháp. Ngày 16/03/2026, ông Phạm Thế Tung - Trưởng phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An ký Quyết định số 366/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường huyện 28C (đoạn từ cầu số 2 đến ranh tỉnh Tây Ninh). Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát được lựa chọn với giá trúng thầu sau khi hai bên thống nhất giảm 5% là 1.104.500.000 đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu của doanh nghiệp này so với giá dự toán trên hệ thống đạt 90,35%. Tuy nhiên, tại các gói thầu chỉ định thầu kể trên, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ dao động từ 2% đến 5%.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Trong đấu thầu, mục tiêu cao nhất là tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu liên tục trúng các gói thầu tương tự nhau ở nhiều địa phương khác nhau thông qua hình thức chỉ định thầu với tỉ lệ tiết kiệm thấp, cơ quan quản lý cần xem xét liệu có tình trạng 'ưu ái' nhà thầu quen hoặc dự toán gói thầu chưa được khảo sát sát thực tế, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư."

Theo hồ sơ thầu, dù "đắt show" tại các gói thầu chỉ định thầu, nhưng năng lực thực sự của nhà thầu Lộc Thịnh Phát khi bước ra các cuộc đấu thầu rộng rãi qua mạng lại bộc lộ nhiều điểm yếu đáng chú ý.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Khi Lộc Thịnh Phát "vươn ra biển lớn": Trượt thầu liên tiếp ở các gói thầu công ích.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẦU TƯ CÔNG

Luật Đấu thầu 2023 và Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định:

  • Mục tiêu của đấu thầu: Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, một trong những mục tiêu cốt lõi là đảm bảo Hiệu quả kinh tế. Hiệu quả này không chỉ thể hiện ở việc chọn giá thấp nhất mà còn là sự tối ưu hóa giữa chất lượng kỹ thuật và chi phí đầu tư.
  • Thương thảo về giá: Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp thông tin và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhấn mạnh bước thương thảo hợp đồng là cơ hội để chủ đầu tư tối ưu hóa giá trị tiết kiệm cho ngân sách.
  • Tính công khai, minh bạch: Mọi kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm giá dự toán và giá trúng thầu, phải được đăng tải công khai để đảm bảo quyền giám sát của cộng đồng đối với trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.
Bài liên quan

Công ty Lộc Thịnh Phát và "điệp khúc" trúng thầu sát giá tại Cần Thơ [Kỳ 1]

Cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát liên tiếp được phê duyệt trúng thầu hàng loạt gói thầu xây lắp trường học, pano tuyên truyền tại thành phố Cần Thơ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát (mã số thuế: 2001152249) có địa chỉ tại A9-16, đường số 2, KDC Nam Long, KV 2, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây là doanh nghiệp nhỏ với 17 nhân viên đăng ký, do ông Lê Hoàng Phương Duy giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Dữ liệu hồ sơ đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát là một "gương mặt thân quen" tại các dự án đầu tư công tại thành phố Cần Thơ. Tính đến ngày 25/03/2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 136 gói thầu, trong đó trúng 63 gói và trượt 65 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 169,2 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 89,4 tỷ đồng.

Liên danh Vạn Tín Phát – Phúc Thành trúng gói thầu xây dựng Trường Lộc Thịnh

Vượt qua một đối thủ Liên danh Vạn Tín Phát – Phúc Thành trúng gói thầu thi công xây dựng Trường TH&THCS Lộc Thịnh, tỉnh Đồng Nai trị giá hơn 31,3 tỷ đồng.

Liên danh Vạn Tín Phát – Phúc Thành trúng thầu dự án hơn 31 tỷ tại Lộc Ninh

Theo Quyết định số 7929/QĐ-UBND ngày 14/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh, dự án “Xây dựng 17 phòng khối học tập, 03 phòng khối hỗ trợ học sinh, 04 phòng khối phụ trợ, 02 phòng khối HCQT; nhà đa năng và các công trình phụ trợ (điểm chính); Xây dựng 01 phòng khối học tập, 01 phòng giáo viên, nhà xe học sinh, cổng, hàng rào, sân bê tông giếng khoan và một số hạng mục khác (điểm Tà Thiết) – Trường TH&THCS Lộc Thịnh" có tổng mức đầu tư là 39.000.000.000 đồng đã được phê duyệt. Ban Quản lý Dự án khu vực Lộc Ninh được giao làm chủ đầu tư.

Lâm Đồng: Gói thầu trường học hơn 3,6 tỷ, liên danh Công ty Huy Điền trúng sát nút [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất một liên danh tham dự và trúng gói thầu xây dựng tại xã Đạ Huoai với tỉ lệ tiết kiệm thấp, chỉ khoảng 0,15% cho ngân sách nhà nước.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự xuất hiện của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Huy Điền (Công ty Huy Điền) tại các dự án cấp xã. Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất là tại gói thầu xây dựng trường học tại xã Đạ Huoai vào cuối năm 2025.

Cụ thể, tại "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng 04 phòng học (02 tầng) Trường THCS Đạ Oai" do Phòng Văn Hoá - Xã Hội Xã Đạ Huoai làm chủ đầu tư (số TBMT: IB2500526031), liên danh Công ty Huy Điền và Công ty TNHH XD Kiến Văn là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu. Đáng nói, mức giá trúng thầu của liên danh này là 3.675.035.756 đồng. So với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 3.680.578.627 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 5.542.871 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm khoảng 0,15%.

