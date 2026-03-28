Đồ gốm cổ hé lộ 'hành lang văn hóa' Thời kỳ cuối Đồ đá mới

Việc phân tích đồ gốm cổ từ khu di chỉ khảo cổ Tuyết Sơn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) mang đến hiểu biết mới cách khu vực này hoạt động như một "hành lang văn hóa".

Nằm ở quận Xương Bình, phía Bắc Bắc Kinh (Trung Quốc), khu di chỉ Tuyết Sơn chứa các di vật văn hóa bị chôn vùi trải dài từ cuối Thời kỳ Đồ đá mới đến đầu Thời kỳ Đồ đồng (khoảng năm 3.000 Trước Công Nguyên - đến năm 1.500 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Xu Xing.
Cuộc khai quật đã xác định được hai giai đoạn văn hóa riêng biệt, Tuyết Sơn I và Tuyết Sơn II, nhưng cho đến nay, phân tích khoa học chi tiết về các di vật còn lại vẫn rất hạn chế. Ảnh: @Xu Xing.
Gần đây nhất, một nhóm nghiên cứu từ Trường Lịch sử thuộc Đại học Sư phạm Thủ đô và Viện Khảo cổ học Thành phố Bắc Kinh đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về các mảnh gốm được khai quật tại khu di chỉ này. Ảnh: @Xu Xing.
Họ sử dụng các công nghệ bao gồm Quang phổ huỳnh quang tia X (XRF) và Nhiễu xạ tia X (XRD), cùng với phân tích thủ công truyền thống để nghiên cứu chuyên sâu. Ảnh: @Xu Xing.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trải dài hơn một nghìn năm, cư dân Tuyết Sơn đã thể hiện cả những tiến bộ công nghệ năng động và sự nhất quán đáng kể trong nghề thủ công của họ. Ảnh: @Xu Xing.
Phân tích công nghệ làm gốm tại khu di chỉ cho thấy kỹ thuật sản xuất gốm của văn hóa Tuyết Sơn giai đoạn II rõ ràng tiên tiến hơn so với văn hóa Tuyết Sơn giai đoạn I, phản ánh sự phát triển của công nghệ sản xuất thủ công theo thời gian. Ảnh: @Xu Xing.
Trong quá trình chuẩn bị nguyên liệu làm gốm, những người thợ gốm của nền văn hóa Tuyết Sơn giai đoạn I đã thêm bột talc vào những chiếc bình nhỏ, cổ hẹp để cải thiện khả năng chịu nhiệt. Ngược lại, những người thợ gốm văn hóa Tuyết Sơn giai đoạn II đã áp dụng phương pháp tinh tế hơn, sàng lọc đất sét và thêm thạch anh nghiền để điều chỉnh độ cứng của vật liệu. Ảnh: @Xu Xing.
Sự thay đổi này phản ánh một xu hướng rộng hơn trong nghề làm gốm, chuyển từ các kỹ thuật đơn giản sang sản xuất chuyên môn hóa. Ảnh: @Xu Xing.
Xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
#Bắc Kinh #Hành lang văn hóa #Thời Kỳ Cuối Đồ Đá Mới #đồ gốm #thủ công

