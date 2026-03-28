Houthi tham chiến, căng thẳng Trung Đông leo thang cực độ

Lực lượng Houthi nhận trách nhiệm vụ tấn công tên lửa vào Israel sau khi lên tiếng cảnh báo sẽ tham gia xung đột vốn rất căng thẳng tại Trung Đông. 

Tuệ Minh

Lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa vào Israel hôm nay (28/3), làm dấy lên lo ngại về việc nhóm phiến quân này tham gia vào cuộc chiến ở Trung Đông. Còn về phía Israel cho biết họ đã đánh chặn được tên lửa.

Đây là lần đầu tiên Israel phải đối mặt với các cuộc tấn công từ Yemen kể từ khi xung đột Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Houthi bắn tên lửa tầm xa vào Israel

Lực lượng Houthi tham chiến với việc tấn công tên lửa vào Israel khiến tình hình Trung Đông thêm căng thẳng.

Thiếu tướng Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, đã đưa ra tuyên bố này trong một thông cáo được phát sóng sáng 28/3 (giờ địa phương) trên kênh truyền hình vệ tinh Al-Masirah của lực lượng này.

Ông Saree cho biết Houthi đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào những gì ông mô tả là “các địa điểm quân sự nhạy cảm của Israel” ở miền nam Israel.

Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi Saree đưa ra một tuyên bố hôm 27/3 rằng Houthi sẽ tham gia cuộc chiến gây chấn động khu vực và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.

Saree cho biết Houthi sẵn sàng hành động nếu điều mà ông mô tả là sự leo thang chống lại Iran và "trục kháng chiến" tiếp tục, nhưng ông không nêu rõ bản chất của sự can thiệp này.

Căn cứ Mỹ bị tấn công khiến 15 binh sĩ bị thương

Trong khi đó, hai nguồn tin thân cận với quân đội Mỹ cho biết, gần 30 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công của Iran vào một căn cứ không quân của Ả Rập Xê Út trong tuần qua.

Con số này gia tăng đáng kể là bởi cuộc tấn công trong ngày hôm qua với số lượng vũ khí lớn. Iran đã phóng sáu tên lửa đạn đạo và 29 máy bay không người lái vào căn cứ không quân Prince Sultan của Ả Rập Xê Út trong một cuộc tấn công hôm thứ Sáu.

Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay tại căn cứ Prince Sultan bốc khói sau đòn tấn công hôm thứ 6, ngày 27/3. Nguồn: Itamil Radar

Vụ tấn công đã khiến ít nhất 15 binh sĩ bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng, theo các nguồn tin giấu tên. Theo những người được thông báo, căn cứ này đã bị tấn công hai lần hồi đầu tuần, trong đó có một vụ khiến 14 binh sĩ Mỹ bị thương. Như vậy tổng số binh sĩ Mỹ tại căn cứ này thương vong đã là 29 người, trong đó có một binh sĩ thiệt mạng trong những ngày đầu của chiến tranh.

Nằm cách thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út khoảng 96 km (60 dặm), căn cứ này do Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út điều hành, nhưng cũng được quân đội Mỹ sử dụng.

Truyền hình Al Arabya đưa tin về các cuộc không kích của Israel vào các thành phố trong đêm 27/3.
AP, Al Arabya, TTXVN
Điều gì xảy ra, khi các cây xăng trên không của Mỹ liên tục bị tổn thất?

Bảy máy bay tiếp dầu trên không bị tổn thất, khiến các hoạt động chiến đấu không quân tầm xa trong chiến dịch tấn công Iran của Mỹ, bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Báo chí Mỹ đang đưa tin về hậu quả vụ tấn công của Iran vào căn cứ quân sự Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ, tổng cộng năm máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ, đã bị hư hại trong vụ tấn công. WSJ cho biết không có quân nhân Mỹ nào bị thương, nhưng các máy bay tiếp liệu này sẽ cần phải được sửa chữa.
Trước đó, hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã "va chạm" vào nhau, khiến một chiếc bị rơi xuống lãnh thổ Iraq và chiếc còn lại phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Ben Gurion của Israel, sau khi thông báo về tình huống khẩn cấp ở trên không.
Xe tăng Israel đối mặt tổn thất nặng nề tại Lebanon

Lực lượng thiết giáp Israel gặp thiệt hại lớn trong chiến dịch chống Hezbollah, phản ánh thay đổi trong chiến tranh hiện đại.

Lực lượng thiết giáp Israel đang đối mặt với những tổn thất nặng nề nhất trong hơn 40 năm, sau hàng loạt cuộc phục kích do Hezbollah thực hiện tại miền Nam Lebanon.

Theo Military Watch, 21 xe tăng chủ lực Merkava đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa chỉ trong ngày 26/3, đánh dấu một trong những giai đoạn khó khăn nhất của lực lượng thiết giáp Israel kể từ sau chiến tranh Lebanon năm 1982.

Iran cảnh báo Israel phải 'trả giá đắt'

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt sau khi Tel Aviv tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

AP đưa tin, Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vài giờ sau khi đe dọa “leo thang và mở rộng” chiến dịch chống lại Tehran hôm 27/3. Truyền thông nhà nước Iran cho biết hai cơ sở hạt nhân của nước này đã bị tấn công và Tehran tuyên bố sẽ trả đũa.

"Iran sẽ bắt Israel trả giá đắt cho tội ác của họ", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo trên mạng X.

