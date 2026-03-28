Houthi tham chiến, căng thẳng Trung Đông leo thang cực độ

Lực lượng Houthi nhận trách nhiệm vụ tấn công tên lửa vào Israel sau khi lên tiếng cảnh báo sẽ tham gia xung đột vốn rất căng thẳng tại Trung Đông.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa vào Israel hôm nay (28/3), làm dấy lên lo ngại về việc nhóm phiến quân này tham gia vào cuộc chiến ở Trung Đông. Còn về phía Israel cho biết họ đã đánh chặn được tên lửa.

Đây là lần đầu tiên Israel phải đối mặt với các cuộc tấn công từ Yemen kể từ khi xung đột Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Houthi bắn tên lửa tầm xa vào Israel

Thiếu tướng Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, đã đưa ra tuyên bố này trong một thông cáo được phát sóng sáng 28/3 (giờ địa phương) trên kênh truyền hình vệ tinh Al-Masirah của lực lượng này.

Ông Saree cho biết Houthi đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào những gì ông mô tả là “các địa điểm quân sự nhạy cảm của Israel” ở miền nam Israel.

Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi Saree đưa ra một tuyên bố hôm 27/3 rằng Houthi sẽ tham gia cuộc chiến gây chấn động khu vực và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.

Saree cho biết Houthi sẵn sàng hành động nếu điều mà ông mô tả là sự leo thang chống lại Iran và "trục kháng chiến" tiếp tục, nhưng ông không nêu rõ bản chất của sự can thiệp này.

Căn cứ Mỹ bị tấn công khiến 15 binh sĩ bị thương

Trong khi đó, hai nguồn tin thân cận với quân đội Mỹ cho biết, gần 30 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công của Iran vào một căn cứ không quân của Ả Rập Xê Út trong tuần qua.

Con số này gia tăng đáng kể là bởi cuộc tấn công trong ngày hôm qua với số lượng vũ khí lớn. Iran đã phóng sáu tên lửa đạn đạo và 29 máy bay không người lái vào căn cứ không quân Prince Sultan của Ả Rập Xê Út trong một cuộc tấn công hôm thứ Sáu.

Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay tại căn cứ Prince Sultan bốc khói sau đòn tấn công hôm thứ 6, ngày 27/3. Nguồn: Itamil Radar

Vụ tấn công đã khiến ít nhất 15 binh sĩ bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng, theo các nguồn tin giấu tên. Theo những người được thông báo, căn cứ này đã bị tấn công hai lần hồi đầu tuần, trong đó có một vụ khiến 14 binh sĩ Mỹ bị thương. Như vậy tổng số binh sĩ Mỹ tại căn cứ này thương vong đã là 29 người, trong đó có một binh sĩ thiệt mạng trong những ngày đầu của chiến tranh.

Nằm cách thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út khoảng 96 km (60 dặm), căn cứ này do Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út điều hành, nhưng cũng được quân đội Mỹ sử dụng.