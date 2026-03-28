Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Khánh Hòa: Công ty Khôi Nguyên NH liên tiếp trúng thầu sát giá tại phường Ninh Hòa [Kỳ 1]

Chỉ trong một ngày, bà Nguyễn Nhật Tố Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa đã ký phê duyệt cho Công ty Khôi Nguyên NH trúng 2 gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh các địa phương đang siết chặt kỷ luật ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2025, 2026, tại tỉnh Khánh Hòa, hoạt động đấu thầu tại phường Ninh Hòa (đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập từ phường Ninh Hiệp, phường Ninh Đa, xã Ninh Đông và xã Ninh Phụng) đang xuất hiện những con số "biết nói" về hiệu quả kinh tế.

Cụ thể, ngày 12/03/2026, bà Nguyễn Nhật Tố Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa đã ký Quyết định số 349/QĐ-KTHTĐT-DA về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đường BTXM các nhánh TDP Đại Cát 1 và đoạn từ nhà ông Nguyễn Xe đến nhà bà Bùi Thị Hiệp TDP Điềm Tịnh. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Khôi Nguyên NH (Mã số thuế: 4201589061; địa chỉ trụ sở tại TDP Phong Phú 1, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa).

Đáng chú ý, giá chỉ định thầu tại gói thầu này là 1.273.827.000 đồng. So chiếu với giá dự toán gói thầu tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 267/QĐ-KTHTĐT-DA ngày 11/03/2026, con số này trùng khít hoàn toàn với mức 1.273.827.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, ngân sách địa phương ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm là 0 đồng.

Quyết định số 349/QĐ-KTHTĐT-DA

Cũng trong ngày 12/03/2026, bà Nguyễn Nhật Tố Nga tiếp tục ký Quyết định số 334/QĐ-KTHTĐT-DA phê duyệt cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Khôi Nguyên NH trúng gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Tuyến mương từ vùng bàu xuống sau Trường Tiểu học Ninh Đông. Một lần nữa, kịch bản trúng thầu sát giá lại lặp lại khi giá dự toán và giá trúng thầu đều dừng lại ở con số 32.883.000 đồng.

Việc liên tiếp trúng thầu thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm 0% tại các dự án sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách phường khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế theo tinh thần của Luật Đấu thầu.

Phân tích về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Hình thức chỉ định thầu rút gọn vốn được thiết kế để đẩy nhanh tiến độ đối với các gói thầu có giá trị thấp hoặc tính chất cấp bách. Tuy nhiên, việc giá trúng thầu bằng 100% giá dự toán là một dấu hiệu bất thường về mặt kinh tế. Cơ quan quản lý cần xem xét liệu quy trình khảo sát giá và lập dự toán có sát với thực tế thị trường hay không để tránh thất thoát ngân sách".

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong trường hợp này rất lớn. Dù luật cho phép chỉ định thầu dưới hạn mức, nhưng chủ đầu tư vẫn phải đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí tối ưu nhất cho Nhà nước".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Khôi Nguyên NH có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Hòa Thắng (sáp nhập từ phường Ninh Giang, phường Ninh Hà và xã Ninh Phú). Doanh nghiệp này dường như đang là "khách quen" tại các gói thầu hạ tầng giao thông và thủy lợi trên địa bàn khu vực Ninh Hòa cũ và phường Ninh Hòa mới.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Khánh Hòa: "Sức mạnh" của nhà thầu 5 nhân sự trúng thầu tuyệt đối 100%

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Nghi vấn năng lực thi công và mức giảm giá thầu "lạ" của Công ty Điện Hoàng Quân [Kỳ 2]

Trúng gói thầu với mức tiết kiệm lên đến 30% tại phường Nam Nha Trang, Công ty Điện Hoàng Quân đặt ra bài toán về chất lượng công trình khi quy mô nhân sự của doanh nghiệp này rất hạn chế.

Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng Điện Hoàng Quân, quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy ngoài các gói chỉ định thầu, doanh nghiệp này còn gây bất ngờ khi trúng thầu tại các gói đấu thầu rộng rãi với mức tiết kiệm siêu cao.

Điển hình tại gói thầu B1: Thi công xây dựng thuộc dự án tại phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Theo biên bản mở thầu ngày 23/12/2025, gói thầu này có giá dự toán khoảng 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng Điện Hoàng Quân đã vượt qua nhiều đối thủ để trúng thầu với giá 2.600.741.000 đồng. Như vậy, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này lên tới khoảng 30% (tương đương giảm hơn 1,1 tỷ đồng).

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Nhà thầu Sông Cửu Long: Trúng tuyệt đối tại nhiều xã với tiết kiệm "siêu thấp" [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long trúng 100% các gói thầu tham gia tại UBND xã Mỹ Hòa và Mỹ Quý với giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mối quan hệ giữa Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long và một số chủ đầu tư cấp xã tại tỉnh Đồng Tháp thể hiện những con số "biết nói" về hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Thống kê chi tiết cho thấy, tại UBND xã Mỹ Hòa, doanh nghiệp của ông Phạm Thanh Phương đã tham gia 9 gói thầu và trúng cả 9 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đây khoảng 676 triệu đồng, với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán đạt mức tuyệt đối 100%. Tương tự, tại UBND xã Mỹ Quý, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long cũng tham gia 7 gói và trúng cả 7 gói, tỷ lệ tiết kiệm ghi nhận ở mức 0%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Quế Thông: Bất ngờ tỷ lệ trúng thầu 100% tại nhiều đơn vị công quyền [Kỳ 2]

Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông cho thấy những con số "ấn tượng" khi doanh nghiệp này trúng thầu tuyệt đối tại một số cơ quan tại TP HCM.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông là một nhà thầu có lịch sử hoạt động dày đặc. Tính đến giữa tháng 03/2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 118 gói thầu, trong đó trúng 66 gói, trượt 49 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số hơn 123,2 tỷ đồng.

Những "mối quen" và tỷ lệ thắng tuyệt đối

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới