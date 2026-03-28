Khánh Hòa: Công ty Khôi Nguyên NH liên tiếp trúng thầu sát giá tại phường Ninh Hòa [Kỳ 1]

Chỉ trong một ngày, bà Nguyễn Nhật Tố Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa đã ký phê duyệt cho Công ty Khôi Nguyên NH trúng 2 gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh các địa phương đang siết chặt kỷ luật ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2025, 2026, tại tỉnh Khánh Hòa, hoạt động đấu thầu tại phường Ninh Hòa (đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập từ phường Ninh Hiệp, phường Ninh Đa, xã Ninh Đông và xã Ninh Phụng) đang xuất hiện những con số "biết nói" về hiệu quả kinh tế.



Cụ thể, ngày 12/03/2026, bà Nguyễn Nhật Tố Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa đã ký Quyết định số 349/QĐ-KTHTĐT-DA về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đường BTXM các nhánh TDP Đại Cát 1 và đoạn từ nhà ông Nguyễn Xe đến nhà bà Bùi Thị Hiệp TDP Điềm Tịnh. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Khôi Nguyên NH (Mã số thuế: 4201589061; địa chỉ trụ sở tại TDP Phong Phú 1, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa).

Đáng chú ý, giá chỉ định thầu tại gói thầu này là 1.273.827.000 đồng. So chiếu với giá dự toán gói thầu tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 267/QĐ-KTHTĐT-DA ngày 11/03/2026, con số này trùng khít hoàn toàn với mức 1.273.827.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, ngân sách địa phương ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm là 0 đồng.

Quyết định số 349/QĐ-KTHTĐT-DA

Cũng trong ngày 12/03/2026, bà Nguyễn Nhật Tố Nga tiếp tục ký Quyết định số 334/QĐ-KTHTĐT-DA phê duyệt cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Khôi Nguyên NH trúng gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Tuyến mương từ vùng bàu xuống sau Trường Tiểu học Ninh Đông. Một lần nữa, kịch bản trúng thầu sát giá lại lặp lại khi giá dự toán và giá trúng thầu đều dừng lại ở con số 32.883.000 đồng.

Việc liên tiếp trúng thầu thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm 0% tại các dự án sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách phường khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế theo tinh thần của Luật Đấu thầu.

Phân tích về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Hình thức chỉ định thầu rút gọn vốn được thiết kế để đẩy nhanh tiến độ đối với các gói thầu có giá trị thấp hoặc tính chất cấp bách. Tuy nhiên, việc giá trúng thầu bằng 100% giá dự toán là một dấu hiệu bất thường về mặt kinh tế. Cơ quan quản lý cần xem xét liệu quy trình khảo sát giá và lập dự toán có sát với thực tế thị trường hay không để tránh thất thoát ngân sách".

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong trường hợp này rất lớn. Dù luật cho phép chỉ định thầu dưới hạn mức, nhưng chủ đầu tư vẫn phải đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí tối ưu nhất cho Nhà nước".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Khôi Nguyên NH có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Hòa Thắng (sáp nhập từ phường Ninh Giang, phường Ninh Hà và xã Ninh Phú). Doanh nghiệp này dường như đang là "khách quen" tại các gói thầu hạ tầng giao thông và thủy lợi trên địa bàn khu vực Ninh Hòa cũ và phường Ninh Hòa mới.

