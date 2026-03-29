Vượt qua vòng kỹ thuật, Thanh Phú Hoàng trúng gói thầu 6 tỷ tại Bảo Lâm 1

Hai nhà thầu bị loại ở bước kỹ thuật, tạo điều kiện để Công ty Thanh Phú Hoàng trúng gói xây lắp giao thông hơn 6 tỷ tại xã Bảo Lâm 1.

Cuộc đua không cân sức tại gói thầu hẻm 43 Trần Phú

Mới đây, Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 Nguyễn Huy Hùng vừa ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây lắp + chi phí dự phòng. Đây là gói thầu thuộc dự án xây dựng, nâng cấp sửa chữa đường giao thông hẻm 43 Trần Phú thị trấn Lộc Thắng.

Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 5.932.943.490 đồng (giá gói thầu tổng cộng cả dự phòng là 6.039.229.573 đồng). Theo biên bản mở thầu, có 03 nhà thầu tham gia gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng; Công ty TNHH XD & TM Thành Phát ICC và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm.

Kết quả cuối cùng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng đã trúng thầu với giá 5.823.677.866 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 109 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 1,8%.

Vì sao hai nhà thầu đối thủ bị loại "cay đắng"?

Phân tích Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 01/BCĐG-LNXD cho thấy một thực tế đáng chú ý: Cả hai đối thủ của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng đều bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật do những lỗi được cho là khá sơ đẳng trong công tác lập hồ sơ.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm bị đánh giá "Không đạt" do Chi tiết sai sót hồ sơ: Vật tư đầu vào: không đính kèm tài liệu của đơn vị cung cấp vật tư và Bê tông nhựa nóng. Biện pháp thi công: không có bản vẽ minh họa biện pháp thi công các hạng mục chính công việc đính kèm. Huy động nguồn lực: không có biểu đồ huy động vật tư. Thí nghiệm độc lập: không có hợp đồng nguyên tắc thuê đơn vị thí nghiệm độc lập.

Tương tự, Công ty TNHH XD & TM Thành Phát ICC cũng dừng bước với danh sách lỗi kỹ thuật dài hơn: Vật tư đầu vào: không đính kèm tài liệu của đơn vị cung cấp vật tư và Bê tông nhựa nóng. Tổ chức mặt bằng: không có bản vẽ bố trí tổng mặt bằng công trường và thuyết minh chi tiết (lán trại, kho bãi, điện nước, an toàn giao thông...). Biện pháp thi công: không có bản vẽ minh họa biện pháp thi công các hạng mục chính công việc đính kèm. Quản lý nhân sự: không có sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý nhân sự ngoài công trường và thuyết minh mô tả quyền hạn, trách nhiệm cán bộ chủ chốt. Chất lượng & Bảo quản: không có danh mục vật tư; không có giải pháp xử lý vật tư không phù hợp; không có biện pháp bảo quản vật liệu khi gặp thời tiết bất lợi. Lưu trữ dữ liệu: không có biện pháp bảo quản, lưu trữ hồ sơ, hình ảnh các công việc quan trọng và ứng dụng CNTT trong quản lý. Thí nghiệm độc lập: không có hợp đồng nguyên tắc thuê đơn vị thí nghiệm độc lập. Chế độ bảo hành không có đề xuất và cam kết thời gian bảo hành; không có quy trình bảo hành, bảo trì cho công trình.

Việc cả hai nhà thầu cùng mắc các lỗi thiếu sót hồ sơ nghiêm trọng tại một gói thầu đầu tư công quy mô 6 tỷ đồng khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất của cuộc thầu này. Phải chăng các đơn vị tham gia chưa thực sự chú trọng vào chất lượng hồ sơ, hay có dấu hiệu "hụt hơi" ngay từ bước chuẩn bị?

Chân dung nhà thầu Thanh Phú Hoàng và dấu ấn tại địa phương

Dữ liệu lịch sử năng lực cho thấy Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng (MSDN: 5800967483) là một cái tên "quen mặt" trong lĩnh vực đầu tư công tại tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này có trụ sở tại Khu 1A, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng, do bà Nguyễn Thị Thùy Liên làm Giám đốc.

Tính đến tháng 3/2026, nhà thầu này đã tham gia 116 gói thầu, trong đó trúng tới 96 gói, tỷ lệ trúng thầu đạt mức rất cao. Đáng chú ý, Thanh Phú Hoàng có mối quan hệ đối tác thường xuyên với các chủ đầu tư như Công ty TNHH Quý Hợp Phát, Công ty TNHH Phong Thiên Đạt và Ban Quản lý dự án các địa phương tại Lâm Đồng.

Việc một nhà thầu địa phương liên tục trúng các gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp là vấn đề cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu của nguồn vốn đầu tư công.

Trao đổi về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ kỹ thuật phải được thực hiện công khai, minh bạch dựa trên các tiêu chí đã thiết lập trong HSMT. Tuy nhiên, việc các nhà thầu bị loại hàng loạt vì thiếu các tài liệu cơ bản như biện pháp thi công hay bản vẽ mặt bằng thường là dấu hiệu cho thấy năng lực lập hồ sơ yếu kém hoặc thiếu sự đầu tư nghiêm túc. Điều này vô hình trung làm giảm tính cạnh tranh của cuộc thầu, đẩy chủ đầu tư vào thế 'không còn lựa chọn' nào khác ngoài nhà thầu duy nhất đạt kỹ thuật."

Dưới góc độ quản lý, chuyên gia đấu thầu Lê Hân cũng nhấn mạnh rằng, chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình và tăng cường công tác làm rõ hồ sơ theo Thông tư 79/2025/TT-BTC để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực, tránh tình trạng trúng thầu nhờ đối thủ tự "ngã".

Cuộc thầu hẻm 43 Trần Phú một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao tính chuyên nghiệp của các nhà thầu khi tham gia sân chơi đầu tư công. Sự minh bạch không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở quá trình đánh giá công tâm và trách nhiệm của người cầm cân nảy mực tại địa phương.