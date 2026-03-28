Đại Ngãi: Hai nhà thầu địa phương cạnh tranh gói xây dựng lộ giao thông

Dự án xây dựng lộ giao thông tại xã Đại Ngãi đang thu hút sự chú ý khi biên bản mở thầu ghi nhận sự góp mặt của hai doanh nghiệp quen thuộc với mức giá bỏ thầu sát nút

Cuộc đua "song mã" tại xã Đại Ngãi

Theo thông tin ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu số 02: Xây dựng công trình thuộc dự án Lộ cặp mé sông (Từ Công trình đến Cầu Tám Thuận - HL22) do Phòng Kinh tế xã Đại Ngãi làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn xét thầu. Đây là dự án nhóm C, công trình giao thông cấp IV, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông nội vùng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Dựa trên Biên bản mở thầu mã số IB2600091631 được lập vào lúc 08:02 ngày 25/03/2026, gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 3.625.649.351 đồng. Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của hai doanh nghiệp có trụ sở ngay tại địa bàn Cần Thơ, bao gồm: Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây dựng Hoài Thanh và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Lâm Phương.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Phân tích biên bản mở thầu: Những con số biết nói

Khi soi chiếu mức giá dự thầu của các bên tham gia, dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây dựng Hoài Thanh (MST: 2200724067) bỏ thầu với mức giá 2.901.244.000 đồng. Trong khi đó, đối thủ còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Lâm Phương (MST: 1801104531) chào giá 3.614.649.323 đồng.

Nếu chỉ tính riêng yếu tố giá thấp nhất, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây dựng Hoài Thanh đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối khi thấp hơn giá dự toán hơn 724 triệu đồng, đạt tỷ lệ giảm giá ấn tượng. Ngược lại, mức giá của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Lâm Phương lại sát nút giá gói thầu với mức giảm vỏn vẹn khoảng 11 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 0,3%).

Năng lực nhà thầu và "vết xe" năm 2025

Phân tích sâu vào hồ sơ năng lực của các bên cho thấy cả hai đều là những cái tên không còn xa lạ tại các dự án vốn ngân sách địa phương.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Lâm Phương, do ông Nguyễn Quốc Khải làm Giám đốc, có bề dày lịch sử tham gia tới 75 gói thầu, trong đó trúng 56 gói. Đáng chú ý, tỷ lệ trúng thầu với vai trò độc lập của đơn vị này lên đến hơn 155 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn năm 2025, nhà thầu này từng trượt thầu tại một số dự án ở xã Thới An Hội và xã An Mỹ với cùng kịch bản tham gia độc lập nhưng không cạnh tranh được về giá.

Về phía Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây dựng Hoài Thanh, dưới sự điều hành của ông Lý Hoài Thanh, doanh nghiệp này cho thấy một sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025. Đơn vị này liên tiếp trúng các gói thầu lớn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Phú và Vĩnh Châu. Đặc biệt, trong năm 2025, nhà thầu này tham gia 11 gói thầu và trúng tới 6 gói, thể hiện khả năng thích nghi tốt với địa bàn khu vực miền Tây.

Góc nhìn từ chuyên gia đấu thầu

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi như Luật số 90/2025/QH15 đã quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Khi một gói thầu có giá dự thầu thấp bất thường hoặc tỷ lệ tiết kiệm quá thấp từ các đối thủ còn lại, bên mời thầu cần phải làm rõ năng lực thực hiện thực tế của nhà thầu. Mục tiêu của công tác lựa chọn nhà thầu không chỉ là tìm đơn vị có giá thấp, mà phải đảm bảo sự cạnh tranh công bằng và trách nhiệm giải trình của các bên liên quan."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) lưu ý rằng Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã siết chặt quy trình đăng tải thông tin và đánh giá E-HSDT. “Việc phản ánh các nghi vấn về kịch bản đấu thầu là quyền và trách nhiệm của báo chí nhằm bảo vệ tính minh bạch của thị trường. Nếu phát hiện dấu hiệu dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả đấu thầu, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự và pháp luật đấu thầu” – Luật sư Vũ nhấn mạnh.

Dự án Lộ cặp mé sông có tổng mức đầu tư 4.315.000.000 đồng từ ngân sách địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Đại Ngãi - ông Nguyễn Minh Liêm ký ngày 24/12/2025, dự án nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế.

Hiện tại, Gói thầu số 02: Xây dựng công trình vẫn đang trong quá trình xét thầu. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc đánh giá năng lực, kỹ thuật và tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu từ phía Phòng Kinh tế xã Đại Ngãi. Dư luận kỳ vọng một kết quả công tâm, phản ánh đúng thực lực của nhà thầu và mang lại giá trị tốt nhất cho công trình giao thông trọng điểm của địa phương.