Iran cảnh báo Israel phải 'trả giá đắt'

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt sau khi Tel Aviv tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

AP đưa tin, Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vài giờ sau khi đe dọa “leo thang và mở rộng” chiến dịch chống lại Tehran hôm 27/3. Truyền thông nhà nước Iran cho biết hai cơ sở hạt nhân của nước này đã bị tấn công và Tehran tuyên bố sẽ trả đũa.

"Iran sẽ bắt Israel trả giá đắt cho tội ác của họ", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo trên mạng X.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Hãng thông tấn IRNA cho biết thêm, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết khu phức hợp sản xuất nước nặng Shahid Khondab ở Arak và nhà máy sản xuất uranium làm giàu Ardakan ở tỉnh Yazd đã bị nhắm mục tiêu. Các cuộc tấn công không gây thương vong và không có nguy cơ ô nhiễm. Được biết, nhà máy ở Arak đã ngừng hoạt động kể từ sau cuộc tấn công của Israel vào tháng 6/2025.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã đưa ra lời đe dọa trả đũa. Seyed Majid Moosavi, chỉ huy Lực lượng Không quân Vũ trụ của IRGC, đăng tải trên mạng xã hội rằng nhân viên của các công ty có liên hệ với Mỹ và Israel nên rời khỏi nơi làm việc của họ.

"Hãy cứ chờ xem", chỉ huy Majid Moosavi cảnh báo.

Trước đó cùng ngày, Iran đã tấn công một căn cứ ở Ả Rập Xê Út, làm bị thương các binh sĩ Mỹ và gây hư hại máy bay. Theo hai quan chức Mỹ am hiểu tình hình, vụ tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan đã làm ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương và một số máy bay tiếp nhiên liệu trên không bị hư hại.

Thương vong trong cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục tăng. Giới chức cho biết hơn 1.900 người đã thiệt mạng ở Iran, hơn 1.100 người ở Lebanon và 80 thành viên lực lượng an ninh ở Iraq, nơi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đã tham gia vào cuộc chiến. Tại Israel, xung đột làm 19 người chết và 4 binh sĩ Israel thiệt mạng ở Lebanon. Về phía Mỹ, ít nhất 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.

