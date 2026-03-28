Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Iran cảnh báo Israel phải 'trả giá đắt'

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt sau khi Tel Aviv tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vài giờ sau khi đe dọa “leo thang và mở rộng” chiến dịch chống lại Tehran hôm 27/3. Truyền thông nhà nước Iran cho biết hai cơ sở hạt nhân của nước này đã bị tấn công và Tehran tuyên bố sẽ trả đũa.

"Iran sẽ bắt Israel trả giá đắt cho tội ác của họ", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo trên mạng X.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: PressTV.

Hãng thông tấn IRNA cho biết thêm, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết khu phức hợp sản xuất nước nặng Shahid Khondab ở Arak và nhà máy sản xuất uranium làm giàu Ardakan ở tỉnh Yazd đã bị nhắm mục tiêu. Các cuộc tấn công không gây thương vong và không có nguy cơ ô nhiễm. Được biết, nhà máy ở Arak đã ngừng hoạt động kể từ sau cuộc tấn công của Israel vào tháng 6/2025.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã đưa ra lời đe dọa trả đũa. Seyed Majid Moosavi, chỉ huy Lực lượng Không quân Vũ trụ của IRGC, đăng tải trên mạng xã hội rằng nhân viên của các công ty có liên hệ với Mỹ và Israel nên rời khỏi nơi làm việc của họ.

"Hãy cứ chờ xem", chỉ huy Majid Moosavi cảnh báo.

Trước đó cùng ngày, Iran đã tấn công một căn cứ ở Ả Rập Xê Út, làm bị thương các binh sĩ Mỹ và gây hư hại máy bay. Theo hai quan chức Mỹ am hiểu tình hình, vụ tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan đã làm ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương và một số máy bay tiếp nhiên liệu trên không bị hư hại.

Thương vong trong cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục tăng. Giới chức cho biết hơn 1.900 người đã thiệt mạng ở Iran, hơn 1.100 người ở Lebanon và 80 thành viên lực lượng an ninh ở Iraq, nơi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đã tham gia vào cuộc chiến. Tại Israel, xung đột làm 19 người chết và 4 binh sĩ Israel thiệt mạng ở Lebanon. Về phía Mỹ, ít nhất 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tuyên bố không giới hạn thời gian chiến sự với Iran

Nguồn video: THĐT
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Chuyên gia cảnh báo hậu quả đáng sợ của cuộc xung đột Trung Đông

Cuộc chiến tại Iran đã "giải phóng" nhiều hóa chất độc hại, kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác, đe dọa từ nông nghiệp, nguồn nước uống cho đến sức khỏe con người và sẽ để lại những tổn hại môi trường cùng rủi ro sức khỏe có thể kéo dài hàng thập kỷ, các chuyên gia nhận định.

Hơn 400 sự cố liên quan đến môi trường vì cuộc xung đột

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản, cảnh báo 'địa ngục với Mỹ'

Theo AP, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ali Bahreini ngày 26/3 tuyên bố Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ và Israel nhằm tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Iran sẽ là một sai lầm lớn.

"Iran đang thắng thế"

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump tiết lộ 'món quà' Iran tặng Mỹ

Theo AP, Tổng thống Trump ngày 26/3 đã tiết lộ "món quà" mà Iran tặng Mỹ mà ông đề cập hai ngày trước. "Món quà" đó chính là việc Iran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông ca ngợi cuộc đối thoại hiệu quả với các nhà lãnh đạo Iran. Tổng thống Trump nói thêm với phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đang có các cuộc đàm phán "rất quan trọng" với Iran trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới