Tân Lợi: Nhà thầu Xuân Giang và Tây Tiến đối đầu tại gói xây lắp trị giá 2,8 tỷ

Gói thầu xây lắp đường từ trung tâm ấp Suối Nhung đang thu hút sự quan tâm khi hai nhà thầu có mức giá dự thầu bám đuổi sát sao, mở ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Bức tranh toàn cảnh từ biên bản mở thầu tại xã Tân Lợi

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án "Xây dựng đường từ trung tâm Nhà văn hóa ấp Suối Nhung kết nối đường Ba Thu - Ba Nhu, xã Tân Lợi" (mã thông báo mời thầu: IB2600086788) đã chính thức hoàn thành giai đoạn mở thầu vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 20/03/2026. Đây là dự án quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông địa phương, do Phòng Kinh tế xã Tân Lợi làm chủ đầu tư.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư Xây dựng Tây Tiến. Với giá gói thầu được phê duyệt là 2.884.577.550 đồng, diễn biến về giá dự thầu tại đây đang tạo nên những dư luận trái chiều về tính kinh tế của cuộc thầu.

Cuộc đua "sát ván" về giá: Tiết kiệm liệu có đạt kỳ vọng?

Phân tích chi tiết mức giá từ biên bản mở thầu, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang (mã số doanh nghiệp: 3800913195) đưa ra con số dự thầu là 2.864.550.413 đồng. Trong khi đó, đối thủ là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư Xây dựng Tây Tiến (mã số doanh nghiệp: 3800755929) dự thầu với giá 2.871.458.102 đồng.

Như vậy, nếu chỉ xét thuần túy ở khía cạnh giá thấp nhất, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang đang tạm nắm lợi thế khi thấp hơn đối thủ khoảng 6,9 triệu đồng. Tuy nhiên, một vấn đề cần lưu tâm là cả hai mức giá này đều sát ngưỡng giá gói thầu. Cụ thể, mức tiết kiệm mà nhà thầu Xuân Giang tạo ra cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 0,69%. Đối với nhà thầu Tây Tiến, con số này còn thấp hơn, chỉ khoảng 0,45%.

Nhận diện năng lực ứng viên dự thầu

Nhìn vào hồ sơ năng lực, cả hai đơn vị tham gia đều là những nhà thầu có "thâm niên" tại khu vực tỉnh Đồng Nai (theo địa giới hành chính mới).

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang, do ông Nguyễn Ngọc Giang làm Giám đốc, có trụ sở tại Khu phố 4, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Tính đến đầu năm 2026, đơn vị này thể hiện một phong độ khá ổn định trong hoạt động đấu thầu. Theo dữ liệu phân tích, trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 8 gói thầu, trúng 6 gói, trượt 1 gói và đang chờ kết quả 1 gói (chính là gói thầu tại xã Tân Lợi này). Tỷ lệ trúng thầu lên tới 75% cho thấy kinh nghiệm dày dạn và sự am hiểu địa bàn của doanh nghiệp.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư Xây dựng Tây Tiến cũng không hề kém cạnh. Đơn vị này do ông Nguyễn Văn Tây làm Giám đốc, trụ sở tại Hẻm 907, Đường Phú Riềng Đỏ, Khu phố Thanh Bình, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Trong hồ sơ năng lực, nhà thầu Tây Tiến đã tham gia 10 gói thầu, trong đó trúng 4 gói, trượt 5 gói và 1 gói đang chờ kết quả. Đáng chú ý, trong tháng 01/2026 và 02/2026, nhà thầu này đã liên tiếp ghi nhận các kết quả trúng thầu tại các dự án xây dựng đường điện và giao thông tại các địa phương lân cận.

Tính pháp lý và những nút thắt trong công tác xét thầu

Dự án này được triển khai dựa trên Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 của UBND xã Tân Lợi về việc phê duyệt dự án và Quyết định số 53/QĐ-PKT ngày 05/03/2026 của Phòng Kinh tế xã Tân Lợi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đáng chú ý, trong quá trình mời thầu, đã có sự điều chỉnh hồ sơ mời thầu qua Quyết định số 61/QĐ-PKT ngày 11/03/2026 để bổ sung bản vẽ chi tiết biển báo giao thông – một sự thay đổi cần thiết nhưng cũng cho thấy sự thận trọng của chủ đầu tư trong công tác chuẩn bị hồ sơ.

Trao đổi về khía cạnh pháp lý, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC, mục tiêu cao nhất của đấu thầu là hiệu quả kinh tế đi đôi với công bằng, minh bạch. Việc có hai nhà thầu tham gia là đủ điều kiện để mở thầu, nhưng nếu tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng quy trình lập dự toán và đánh giá hồ sơ dự thầu để đảm bảo không có sự dàn xếp".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Luật số 90/2025/QH15 đã tăng cường trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Trong bối cảnh gói thầu xây lắp đường từ trung tâm ấp Suối Nhung có giá dự thầu của hai nhà thầu chỉ chênh lệch khoảng 0,24% trên tổng giá trị, đơn vị chấm thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 cần đặc biệt lưu tâm đến tính xác thực của các nhân sự và thiết bị huy động, tránh tình trạng nhà thầu 'mượn' năng lực của nhau để tham dự".

Dấu hỏi về sự minh bạch và trách nhiệm của các bên

Trong quá trình xét thầu, bên cạnh yếu tố giá, năng lực kỹ thuật và tài chính là điều kiện tiên quyết. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư Xây dựng Tây Tiến đều là những đơn vị có quy mô nhân sự khiêm tốn. Liệu các đơn vị này có đảm bảo nguồn lực để thực hiện gói thầu trong 150 ngày theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhất là khi họ đồng thời đang thực hiện nhiều dự án khác tại địa phương?

Phòng Kinh tế xã Tân Lợi, với vai trò là chủ đầu tư, cùng các đơn vị tư vấn như Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 và Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu S400 đang đứng trước yêu cầu phải thực hiện công tác xét thầu một cách nghiêm túc và trách nhiệm nhất. Kết quả cuối cùng của gói thầu này không chỉ là việc chọn ra một đơn vị thi công đường kết nối Ba Thu - Ba Nhu, mà còn là thước đo cho sự minh bạch trong hoạt động đầu tư công tại xã Tân Lợi nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung dưới ánh sáng của các quy định pháp luật mới nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh khi có kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức.