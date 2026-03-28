Công ty Thống Nhất: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực kỹ thuật [Kỳ 3]

Những thiếu sót trong biện pháp thi công và việc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại một số gói thầu cho thấy nhà thầu Thống Nhất còn nhiều điểm cần hoàn thiện.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh những dấu hỏi về giá, Công ty TNHH Thống Nhất còn bộc lộ nhiều hạn chế về năng lực kỹ thuật tại các dự án hạ tầng lớn. Tại báo cáo đánh giá Gói thầu số 01 (IB2500421065), tổ chuyên gia đã chỉ ra nhà thầu này bỏ sót nhiều công tác thi công quan trọng như: Thi công lề đường, bù ổ gà bằng đá, thi công lớp đá dăm nước. Đặc biệt, nhà thầu còn đề xuất láng nhựa 03 lớp trong khi thiết kế chỉ yêu cầu 02 lớp, cho thấy sự thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu.

11-746.png
Quyết định số 78/QĐ-BQLDA ngày 3/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạnh Trị. Nguồn MSC

Ngoài ra, hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này còn ghi nhận lỗi sử dụng các văn bản pháp lý đã hết hiệu lực, như việc cam kết theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP thay vì Nghị định 214/2025/NĐ-CP đang hiện hành. Những sai sót này, cùng với việc không thể chứng minh năng lực tài chính cho giá dự thầu, đã dẫn đến những thất bại liên tiếp của một nhà thầu vốn có tỷ lệ trúng thầu rất cao trong quá khứ.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214 đã siết chặt trách nhiệm của nhà thầu. Việc không phản hồi yêu cầu làm rõ của chủ đầu tư không chỉ khiến nhà thầu mất cơ hội mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín trong các kỳ đánh giá năng lực tiếp theo. Các doanh nghiệp cần chú trọng vào tính trung thực và khả thi của hồ sơ để đảm bảo môi trường đấu thầu minh bạch".

Để thúc đẩy tính cạnh tranh và công bằng, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh vai trò giám sát của cộng đồng và báo chí. Việc công khai các báo cáo đánh giá E-HSDT là công cụ hữu hiệu để sàng lọc những nhà thầu "ảo" và bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chân chính, đảm bảo hiệu quả đầu tư công.

Trường hợp của Công ty TNHH Thống Nhất là bài học đắt giá cho các doanh nghiệp xây lắp trong việc thích nghi với những quy định mới, khắt khe hơn của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sự minh bạch không chỉ nằm ở kết quả trúng thầu mà còn ở quá trình giải trình và thực hiện cam kết với ngân sách Nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Thống Nhất #đấu thầu #kỹ thuật #hạ tầng #trách nhiệm #giải trình

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Thống Nhất: "Bách chiến bách thắng" tại Sóc Trăng với tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu 100% tại nhiều chủ đầu tư "quen mặt" ở tỉnh Sóc Trăng, Công ty TNHH Thống Nhất khiến dư luận chú ý bởi những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt".

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thống Nhất (MSDN: 2200161696) có trụ sở tại số 103 Trần Bình Trọng, Phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, tiền thân gắn liền với hoạt động xây lắp tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 1993. Dữ liệu lịch sử cho thấy doanh nghiệp này từng tham gia 77 gói thầu, trúng 44 gói với tổng giá trị hơn 403 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại "sân nhà" Sóc Trăng, Công ty TNHH Thống Nhất sở hữu bảng thành tích "bách chiến bách thắng" tại nhiều chủ đầu tư lớn. Điển hình là tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng, doanh nghiệp này đã tham dự 7 gói thầu và trúng cả 7 gói (tỷ lệ 100%). Tổng giá trị trúng thầu tại đây đạt 40.894.218.000 đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình lên tới 99,77%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ ở mức rất thấp, khoảng 0,23%.

Xem chi tiết

Công ty Thống Nhất: "Im lặng" khi bị chất vấn về tính khả thi của giá dự thầu [Kỳ 2]

Liên tiếp bị loại tại các gói thầu hạ tầng giao thông ở huyện Thạnh Trị, Công ty TNHH Thống Nhất không chứng minh được cơ sở bỏ giá giảm tới 27% so với dự toán.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trái ngược với sự hanh thông tại các dự án nội đô, cuối năm 2025, Công ty TNHH Thống Nhất cùng các đối tác liên danh đã liên tiếp thất bại tại các gói thầu xây lắp giao thông trọng điểm.

Cụ thể, tại Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp mặt đường Đường Huyện 63 và Đường Huyện 64 (Mã TBMT: IB2500420751-00) do Ban QLDA ĐTXD khu vực Thạnh Trị làm chủ đầu tư. Quyết định số 80/QĐ-BQLDA ngày 02/12/2025 do Giám đốc Nguyễn Thông ký đã phê duyệt đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng. Liên danh do Công ty TNHH Thống Nhất đứng đầu bị loại dù bỏ giá dự thầu chỉ 12.150.707.539 đồng, giảm tới 27,31% so với giá gói thầu (16.715.313.936 đồng).

Xem chi tiết

5 nhà thầu cạnh tranh gói thầu sửa chữa trụ sở phường Gia Định, lợi thế thuộc về ai?

Với 5 nhà thầu tham dự và những mức chào giá đầy bất ngờ, gói thầu thi công xây dựng tại phường Gia Định (TP HCM) đang thu hút sự quan tâm về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Diễn biến bất ngờ từ biên bản mở thầu

Ngày 16/03/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận biên bản mở thầu gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND phường Gia Định (TP HCM). Gói thầu này có giá dự toán là 6.855.166.031 đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách phường. Theo Quyết định số 294/QĐ-VP ngày 25/02/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn là đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Xem chi tiết

