Công ty Thống Nhất: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực kỹ thuật [Kỳ 3]

Những thiếu sót trong biện pháp thi công và việc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại một số gói thầu cho thấy nhà thầu Thống Nhất còn nhiều điểm cần hoàn thiện.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh những dấu hỏi về giá, Công ty TNHH Thống Nhất còn bộc lộ nhiều hạn chế về năng lực kỹ thuật tại các dự án hạ tầng lớn. Tại báo cáo đánh giá Gói thầu số 01 (IB2500421065), tổ chuyên gia đã chỉ ra nhà thầu này bỏ sót nhiều công tác thi công quan trọng như: Thi công lề đường, bù ổ gà bằng đá, thi công lớp đá dăm nước. Đặc biệt, nhà thầu còn đề xuất láng nhựa 03 lớp trong khi thiết kế chỉ yêu cầu 02 lớp, cho thấy sự thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu.

Quyết định số 78/QĐ-BQLDA ngày 3/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạnh Trị. Nguồn MSC

Ngoài ra, hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này còn ghi nhận lỗi sử dụng các văn bản pháp lý đã hết hiệu lực, như việc cam kết theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP thay vì Nghị định 214/2025/NĐ-CP đang hiện hành. Những sai sót này, cùng với việc không thể chứng minh năng lực tài chính cho giá dự thầu, đã dẫn đến những thất bại liên tiếp của một nhà thầu vốn có tỷ lệ trúng thầu rất cao trong quá khứ.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214 đã siết chặt trách nhiệm của nhà thầu. Việc không phản hồi yêu cầu làm rõ của chủ đầu tư không chỉ khiến nhà thầu mất cơ hội mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín trong các kỳ đánh giá năng lực tiếp theo. Các doanh nghiệp cần chú trọng vào tính trung thực và khả thi của hồ sơ để đảm bảo môi trường đấu thầu minh bạch".

Để thúc đẩy tính cạnh tranh và công bằng, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh vai trò giám sát của cộng đồng và báo chí. Việc công khai các báo cáo đánh giá E-HSDT là công cụ hữu hiệu để sàng lọc những nhà thầu "ảo" và bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chân chính, đảm bảo hiệu quả đầu tư công.

Trường hợp của Công ty TNHH Thống Nhất là bài học đắt giá cho các doanh nghiệp xây lắp trong việc thích nghi với những quy định mới, khắt khe hơn của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sự minh bạch không chỉ nằm ở kết quả trúng thầu mà còn ở quá trình giải trình và thực hiện cam kết với ngân sách Nhà nước.

