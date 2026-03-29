Chiến sự Trung Đông ngày 29/3, Israel tấn công dữ dội Iran

Israel tuyên bố tấn công liên tiếp phá hủy nhiều mục tiêu quân sự Iran. Trong ngày lại có thêm nhiều chỉ huy quân sự cùng một nhà khoa học hạt nhân bị sát hại.

Truyền hình Iran đưa tin tối 28/3 cho biết các vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển Shiraz ở miền nam nước này. Nhiều tiếng nổ lớn cũng được nghe thấy ở Tehran. Một cơ sở hàng không ở Kuhak, gần thủ đô, đã trở thành mục tiêu tấn công.

Một quả tên lửa cũng đã bắn trúng hệ thống phòng không tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Trong khi đó, một nhà ga tại sân bay Bushehr ở miền nam Iran đã trở thành mục tiêu tấn công.

Một nhân viên cứu hộ đang hỗ trợ một cậu bé bị thương sau vụ tấn công vào một tòa nhà dân cư trong chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran, thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2026.

Các cuộc không kích cũng nhắm vào Ahvaz và Khuzestan ở phía tây nam đất nước. Trong khi đó, truyền thông Iran tiết lộ rằng Chuẩn tướng Jamshid Ishaqi thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vài ngày trước.

Đáp lại, quân đội Israel tối thứ Bảy tuyên bố đã phát hiện tên lửa của Iran phóng về phía Dimona và Beersheba ở miền nam Israel, đồng thời xác nhận đang nỗ lực đánh chặn chúng.

Israel tuyên bố phá hủy năng lực sản xuất vũ khí của Iran

Người phát ngôn quân đội Effie Devrin cho biết trong một cuộc họp báo tối thứ Bảy rằng quân đội đặt mục tiêu trong những ngày tới sẽ "hoàn thành các cuộc tấn công vào tất cả các thành phần chính của ngành công nghiệp quân sự Iran"

Vào thứ Bảy, quân đội Israel thông báo đã ném bom một khu phức hợp công nghiệp ở Iran chuyên sản xuất vũ khí cho hải quân, cũng như các địa điểm khác sản xuất, đặc biệt là các hệ thống phòng không.

Một tuyên bố quân sự được phát đi trên nền tảng “X” cho biết rằng “trong một cuộc không kích quy mô lớn” được thực hiện vào tối thứ Sáu, quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào “trụ sở của Tổ chức Công nghiệp Hàng hải thuộc chế độ Iran” ở Tehran, ngoài ra còn có “một số địa điểm được sử dụng để sản xuất và phát triển các loại vũ khí và hệ thống phòng không khác nhau”.

Thông cáo cho biết thêm rằng "trụ sở này chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhiều loại trang thiết bị chiến đấu hải quân, bao gồm cả tàu nổi và tàu ngầm", cũng như "động cơ và hệ thống vũ khí".

Ám sát nhà khoa học hạt nhân và nhiều tướng lĩnh

Đài truyền hình Iran hôm thứ Bảy thông báo rằng nhà khoa học hạt nhân Iran Mohammad Reza Kia và vợ ông đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhắm vào họ tại làng Dastak, thuộc vùng Kiashahr, phía bắc Iran, cùng với một số chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng.

Tên ông cũng gắn liền với một số viện nghiên cứu của chính phủ, và ông đã tham gia vào việc phát triển các công nghệ cơ bản được sử dụng trong các trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Iran.

Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohammad Reza Kia và vợ.

Trong cùng bối cảnh đó, truyền hình Iran đưa tin về vụ sát hại Abbas Karami, một chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng ở Tehran, và Saeed Zanganeh, một chỉ huy Lực lượng Basij ở Ahvaz.

Thông tin này được đưa ra sau khi quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt người đứng đầu tình báo hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Behnam Rezaei, cũng như chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Ali Reza Tangsiri, trong một cuộc tấn công vào thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran.

Houthi tiếp tục loạt tên lửa thứ 2 vào Israel

Phiến quân tuyên bố đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào "các địa điểm quân sự nhạy cảm của Israel" ở miền nam Israel.

Thiếu tướng Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen, đã đưa ra tuyên bố này trong một đoạn ghi âm được phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh Al-Masirah của nhóm.

Ông Saree cho biết, phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm ở miền nam Israel trùng với các cuộc tấn công của Iran và Hezbollah, nhưng không nêu rõ địa điểm cụ thể.

Vụ phóng diễn ra vài giờ sau cuộc tấn công tên lửa đầu tiên của lực lượng Houthi nhằm vào Israel kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây một tháng. Israel cho biết họ đã đánh chặn được tên lửa đầu tiên.

Họ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc liệu họ có đánh chặn được bất kỳ vật thể bay nào từ Yemen trong cuộc tấn công thứ hai hay không. "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lực lượng Houthi tham gia vào cuộc xung đột này ngay từ đầu", phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết.

Iran đáp trả với 7 đợt tấn công trực tiếp Israel

Iran đã thực hiện ít nhất 7 đợt tấn công tên lửa đạn đạo nhắm vào lãnh thổ Israel. Các đợt sóng tấn công tập trung chủ yếu vào khu vực Tel Aviv (chiếm khoảng 60%) và Jerusalem (khoảng 33%).

Một cuộc tập kích vào chiều ngày 28/3 tại khu vực Jerusalem đã khiến 11 người bị thương và gây hư hại cho nhiều tòa nhà.

Những vệt sáng chiếu rọi bầu trời trong một nỗ lực đánh chặn, được nhìn thấy từ Ashkelon, Israel, ngày 28 tháng 3 năm 2026.

Tại khu vực Tel Aviv, các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống 11 vị trí khác nhau, gây thiệt hại về hạ tầng và khiến ít nhất 1 người thiệt mạng (theo báo cáo từ Channel 14).

Tại UAE, các hệ thống phòng thủ (THAAD và Patriot) đã đánh chặn hàng loạt mục tiêu. Tuy nhiên, mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư gần Sân bay Quốc tế Zayed (Abu Dhabi) khiến 1 công dân thiệt mạng và 7 người bị thương.

Sân bay Quốc tế Kuwait bị tấn công bằng UAV, gây hư hại nghiêm trọng cho hệ thống radar.

Chính phủ Jordan xác nhận 3 tên lửa đã rơi vào lãnh thổ nước này; 2 quả bị đánh chặn, quả còn lại rơi xuống khu vực phía Đông gây thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong.

Tehran đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các trường đại học của Mỹ và Israel ở Trung Đông, khi số người chết ở Iran do các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày càng tăng, trong đó có một gia đình bốn người ở tỉnh Bushehr.