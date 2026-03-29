Phát hiện đầu tượng Hy Lạp cổ đại gây ngạc nhiên

Đầu tượng Hy Lạp cổ đại được tìm thấy tại lâu đài Fethiye (Thổ Nhĩ Kỳ), mô tả thần Apollo gây ngạc nhiên cho các chuyên gia.

Lâu đài Fethiye nằm ở vùng Fethiye thuộc tỉnh Mugla, Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ, là một trong những công trình kiến ​​trúc mang tính biểu tượng nhất. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.
Nằm trên một ngọn đồi đá, nơi đây có tầm nhìn toàn cảnh bao quát toàn bộ khu vực. Nhìn xuống thị trấn và khu lăng mộ đá Amintas nổi tiếng, lâu đài này mang giá trị khảo cổ học quan trọng. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.
Sau các cuộc Thập tự chinh, lâu đài này từng được sử dụng làm nơi cư trú, mặc dù ngày xây dựng chính xác vẫn chưa được biết.. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.
Gần đây, các nhà khảo cổ đã khai quật được đầu tượng một vị thần Hy Lạp cổ đại có niên đại 1.800 năm tại lâu đài Fethiye này. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.
Giáo sư Kadir Pektas, người dẫn đầu cuộc khai quật tin rằng, đầu tượng có thể đại diện cho thần Apollo. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.
Apollo, vị thần của nghệ thuật, mặt trời, lửa, âm nhạc và thơ ca, giữ vị trí trung tâm trong thần thoại Hy Lạp. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.
Là biểu tượng của trí tuệ, Apollo cũng là người bảo trợ cho thuật bói toán. Là con trai của Zeus và Leto, ông được cha mẹ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp, tuổi trẻ và tài năng. Apollo là anh em song sinh của Artemis, nữ thần săn bắn, núi rừng. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.
Xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
