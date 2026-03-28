Kho tri thức

Loài cá trông như 'tấm khiên sống' tồn tại 350 triệu năm trước

Từ những tầng đá cổ xưa của kỷ Devon, loài cá Drepanaspis hé lộ hình ảnh kỳ lạ về sự đa dạng sinh học và thử nghiệm của tiến hóa thời tiền sử.

Một trong những loài cá cổ đại độc đáo nhất: Drepanaspis là loài cá không hàm sống cách đây hơn 350 triệu năm, thuộc nhóm giáp đầu (ostracoderm) với hình dạng khác biệt so với cá hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể dẹt như chiếc lá. Drepanaspis có thân hình bẹt và rộng, giúp nó dễ dàng bám sát đáy sông hoặc hồ, thích nghi với môi trường nước nông. Ảnh: Pinterest.
Lớp giáp bảo vệ đặc biệt. Đầu và phần thân trước của loài cá này được bao phủ bởi các tấm xương cứng ghép lại, đóng vai trò như áo giáp chống lại kẻ săn mồi thời tiền sử. Ảnh: Pinterest.
Không có hàm như cá hiện đại. Là cá không hàm, Drepanaspis không thể cắn xé con mồi mà chủ yếu hút hoặc lọc thức ăn nhỏ từ bùn và nước. Ảnh: Pinterest.
Sống gần đáy thủy vực. Hình dạng cơ thể và cấu trúc miệng cho thấy chúng là loài sống đáy, tìm kiếm thức ăn trong lớp trầm tích. Ảnh: Pinterest.
Di chuyển chậm chạp. Với cấu trúc cơ thể nặng nề và ít linh hoạt, Drepanaspis có thể không phải là tay bơi nhanh, mà dựa vào sự ngụy trang và lớp giáp để sinh tồn. Ảnh: Pinterest.
Dấu tích quan trọng trong hóa thạch. Hóa thạch của Drepanaspis được tìm thấy khá nhiều, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về giai đoạn đầu của tiến hóa động vật có xương sống. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của “thử nghiệm tiến hóa”. Hình dạng kỳ lạ của loài này cho thấy thiên nhiên đã từng “thử nghiệm” nhiều kiểu cơ thể khác nhau trước khi các dạng cá hiện đại xuất hiện. Ảnh: Pinterest.
