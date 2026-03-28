Nhật Quỳnh trúng gói giao thông tại Ninh Sơn, tiết kiệm chỉ 0,1%

Tại gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng do BQLDA xã Ninh Sơn (Khánh Hòa) làm chủ đầu tư, Công ty Nhật Quỳnh trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0,1%

Dấu ấn "độc diễn" tại gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng

Mới đây, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 170/QĐ-BQL ngày 23/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình + Chi phí đảm bảo ATGT thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Triệu Phong - Chơ Vơ, xã Ninh Sơn.

Quyết định số 170/QĐ-BQL ngày 23/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Dịch vụ Nhật Quỳnh. Giá trúng thầu được ghi nhận là 4.442.692.999 đồng, trong khi giá gói thầu là 4.447.250.019 đồng. Đáng chú ý, gói thầu này được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng kết quả biên bản mở thầu cho thấy chỉ có duy nhất nhà thầu Nhật Quỳnh nộp hồ sơ dự thầu. Với việc không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu này đã dễ dàng giành được hợp đồng với mức giảm giá chỉ khoảng 4,5 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước vỏn vẹn 0,1%.

Được biết, gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình + Chi phí đảm bảo ATGT thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Triệu Phong - Chơ Vơ, xã Ninh Sơn, có tổng mức đầu tư 5.000.000.000 đồng, do UBND xã Ninh Sơn phê duyệt theo quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 30/12/2025. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được UBND xã Ninh Sơn giao cho Ban quản lý dự án xã Ninh Sơn làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quyết định số 62/QĐ-BQL ngày 02/02/2026.

Phác họa chân dung Công ty Nhật Quỳnh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Dịch vụ Nhật Quỳnh có trụ sở tại Tổ 3, KP 3, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2019, do ông Trần Văn Chí người đại diện pháp luật.

Dù là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nhưng Nhật Quỳnh lại sở hữu một hồ sơ đấu thầu khá ấn tượng. Tính đến cuối tháng 3/2026, nhà thầu này đã tham gia khoảng 26 gói thầu, trúng tới 24 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 54,8 tỷ đồng. Tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này thường duy trì ở mức cao, đạt khoảng 96,3%.

Ban quản lý dự án xã Ninh Sơn, Nhật Quỳnh dường như là cái tên "quen mặt". Ngoài gói thầu vừa trúng tại đường Triệu Phong - Chơ Vơ, đơn vị này cũng từng trúng Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình + Chi phí đảm bảo ATGT thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Lê Lai, xã Ninh Sơn (tháng 01/2026).

Hiện tại đang chờ kết quả Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình + Đảm bảo ATGT + Dự phòng Công trình: Sửa chữa, Nâng cấp Đường Thạch Hà - Suối Mây xã Ninh Sơn, thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Thạch Hà - Suối Mây xã Ninh Sơn, trị giá 4.271.291.545 đồng, theo biên bản mở thầu ngày 26/3/2026 ghi nhận gói thầu này chỉ duy nhất Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Dịch vụ Nhật Quỳnh dự thầu.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Phân tích về trường hợp này, chuyên gia đấu thầu Lê Hân cho rằng: "Mục tiêu của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP là nhằm tối ưu hóa tính cạnh tranh để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Việc một gói thầu quy mô hơn 4,4 tỷ đồng tại cấp xã chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự dẫn đến tỉ lệ tiết kiệm cực thấp đặt ra dấu hỏi về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả thực tế của hình thức chào hàng cạnh tranh."

Đồng quan điểm dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, theo các quy định mới nhất tại Luật Đấu thầu (được sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc đăng tải thông tin và tổ chức đấu thầu là rất cao. Luật sư cho rằng: "Cơ quan chức năng cần lưu tâm hơn đến các gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp hơn mức trung bình, đặc biệt là khi các đơn vị hành chính đã thực hiện sáp nhập theo chính sách mới (chỉ còn cấp tỉnh và xã từ 01/07/2025), nhằm đảm bảo ngân sách được sử dụng công tâm và minh bạch."

Việc Công ty Nhật Quỳnh liên tục trúng thầu sát giá tại một địa phương và thường xuyên ở thế "độc diễn" liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên về năng lực hay còn yếu tố nào khác? Đây là nghi vấn cần được nhìn nhận khách quan để hướng tới môi trường đấu thầu công bằng, minh bạch tại địa phương.