Tìm thấy hài cốt nghi của chàng lính ngự lâm nổi tiếng lịch sử Pháp

Một bộ hài cốt được tìm thấy trong nhà thờ ở Hà Lan có thể thuộc về chàng lính ngự lâm nổi tiếng người Pháp Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan.

Tâm Anh (TH)

Các nhà khảo cổ tin rằng có thể đã tìm thấy hài cốt của chàng lính ngự lâm nổi tiếng người Pháp Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan - nhân vật truyền cảm hứng cho nhà văn Alexander Dumas xây dựng nhân vật d'Artagnan trong tiểu thuyết "Ba chàng lính ngự lâm" vào thế kỷ 19.

Theo People.com, Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan là một bá tước, phục vụ triều đình dưới thời vua Louis XIII và Louis XIV của Pháp và cuối cùng trở thành đội trưởng đội ngự lâm quân. Ông tử trận trong cuộc vây hãm Maastricht của Pháp trong Chiến tranh Pháp - Hà Lan vào ngày 25/6/1673. Nguyên nhân tử vong là do bị trúng đạn súng trường vào cổ họng.

Nơi an nghỉ của ông d'Artagnan là một bí ẩn lớn trong nhiều thế kỷ cho tới khi giới chức trách và các chuyên gia tiến hành việc trùng tu một nhà thờ ở Maastricht và tìm thấy bộ hài cốt nghi là của người lính ngự lâm nổi tiếng người Pháp.

Tranh minh họa Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan từ tiểu thuyết "Ba chàng lính ngự lâm". Ảnh: DeAgostini/Getty.

Theo các chuyên gia, thi hài được tìm thấy trong ngôi mộ bên dưới lớp gạch sau khi một phần sàn nhà thờ Thánh Peter và Paul được trùng tu. Sau khi phát hiện, họ tiến hành xét nghiệm ADN nhằm tìm ra danh tính của bộ hài cốt, xem đó có thực sự là thi hài của người lính ngự lâm d'Artagnan hay không.

Để tìm ra câu trả lời cho bí ẩn trên, các chuyên gia đang tiến hành thu thập mẫu ADN từ xương hàm của bộ hài cốt rồi xét nghiệm, so sánh với ADN của con cháu ông d'Artagnan.

Cũng tại địa điểm này, các chuyên gia tìm thấy một đồng xu có niên đại vào năm 1660 và một mảnh đạn chì.

Mặc dù chưa thể khẳng định thi hài tìm thấy ở nhà thờ Thánh Peter và Paul là người lính ngự lâm d'Artagnan nhưng địa điểm chôn cất cho thấy người này có khả năng là thành viên hoàng tộc hoặc thuộc tầng lớp quý tộc, có quyền lực và ảnh hưởng lớn trong xã hội thời đó.

>>>> Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.

Bí mật thi hài bé trai hơn 7.000 tuổi đội 'vương miện'

Các nhà khảo cổ đã có phát hiện quan trọng về thi hài bé trai hơn 7.000 tuổi đội "vương miện" làm bằng lông chim tìm thấy tại Thụy Điển.

Một nghiên cứu mới cho thấy, hơn 7.000 năm trước, những người dân ở vùng đất ngày nay là Thụy Điển đã chôn cất một cậu bé với "vương miện" làm bằng lông chim gõ kiến. Bên trong một ngôi mộ khác, các chuyên gia phát hiện người dân thời Đồ đá đã mai táng một phụ nữ với đôi giày làm bằng lông thú và lông vũ nhiều màu sắc. Ảnh: Tom Björklund.
Những thông tin này được các chuyên gia tìm ra nhờ một kỹ thuật mới được phát triển có thể xác định dấu vết của tóc và lông vũ trong đất được thu thập từ các ngôi mộ cổ. Ảnh: Ylwa Moritz, Wikimedia Commons.
'Nội soi' hài cốt 12.000 tuổi, phát hiện thiếu nữ mắc bệnh hiếm gặp

Kết quả nghiên cứu ADN bộ hài cốt khoảng 12.000 tuổi tìm thấy tại Italy cho thấy thiếu nữ mắc một dạng bệnh lùn hiếm gặp.

Năm 1963, các nhà nghiên cứu đã khai quật được 2 bộ hài cốt thời Đồ đá trong một hang động ở Italy. Hai thi hài được chôn cất trong tư thế ôm nhau. Ảnh: Adrian Daly.
Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia cho hay xét nghiệm ADN chỉ ra một trong hai người mắc một chứng bệnh di truyền hiếm gặp khiến tay và chân bị ngắn. Ảnh: Adrian Daly.
Thiếu niên sống sót kỳ diệu sau khi bị sư tử tấn công 6.200 năm trước

Các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng về một thiếu niên bị sư tử tấn công hung bạo ở Bulgaria vào khoảng 6.200 năm trước và sống sót thần kỳ.

Khoảng 6.200 năm trước, một nam thiếu niên đã may mắn sống sót sau khi bị một con sư tử hung dữ tấn công ở vùng đất ngày nay là Bulgaria. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về vụ tấn công trên thi hài người này. Ảnh: Veselin Danov.
Theo nghiên cứu mới công bố, nam thiếu niên khoảng 16 - 18 tuổi có thể đang khi săn khi chạm trán với sư tử. Loài động vật hung dữ này từng sinh sống ở khu vực ngày nay là Đông Âu vào thời Đồ đồng (khoảng năm 4500 trước Công nguyên đến năm 3500 trước Công nguyên). Ảnh: Veselin Danov.
