Tìm thấy hài cốt nghi của chàng lính ngự lâm nổi tiếng lịch sử Pháp

Một bộ hài cốt được tìm thấy trong nhà thờ ở Hà Lan có thể thuộc về chàng lính ngự lâm nổi tiếng người Pháp Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan.

Các nhà khảo cổ tin rằng có thể đã tìm thấy hài cốt của chàng lính ngự lâm nổi tiếng người Pháp Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan - nhân vật truyền cảm hứng cho nhà văn Alexander Dumas xây dựng nhân vật d'Artagnan trong tiểu thuyết "Ba chàng lính ngự lâm" vào thế kỷ 19.

Theo People.com, Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan là một bá tước, phục vụ triều đình dưới thời vua Louis XIII và Louis XIV của Pháp và cuối cùng trở thành đội trưởng đội ngự lâm quân. Ông tử trận trong cuộc vây hãm Maastricht của Pháp trong Chiến tranh Pháp - Hà Lan vào ngày 25/6/1673. Nguyên nhân tử vong là do bị trúng đạn súng trường vào cổ họng.

Nơi an nghỉ của ông d'Artagnan là một bí ẩn lớn trong nhiều thế kỷ cho tới khi giới chức trách và các chuyên gia tiến hành việc trùng tu một nhà thờ ở Maastricht và tìm thấy bộ hài cốt nghi là của người lính ngự lâm nổi tiếng người Pháp.

Tranh minh họa Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan từ tiểu thuyết "Ba chàng lính ngự lâm". Ảnh: DeAgostini/Getty.

Theo các chuyên gia, thi hài được tìm thấy trong ngôi mộ bên dưới lớp gạch sau khi một phần sàn nhà thờ Thánh Peter và Paul được trùng tu. Sau khi phát hiện, họ tiến hành xét nghiệm ADN nhằm tìm ra danh tính của bộ hài cốt, xem đó có thực sự là thi hài của người lính ngự lâm d'Artagnan hay không.

Để tìm ra câu trả lời cho bí ẩn trên, các chuyên gia đang tiến hành thu thập mẫu ADN từ xương hàm của bộ hài cốt rồi xét nghiệm, so sánh với ADN của con cháu ông d'Artagnan.

Cũng tại địa điểm này, các chuyên gia tìm thấy một đồng xu có niên đại vào năm 1660 và một mảnh đạn chì.

Mặc dù chưa thể khẳng định thi hài tìm thấy ở nhà thờ Thánh Peter và Paul là người lính ngự lâm d'Artagnan nhưng địa điểm chôn cất cho thấy người này có khả năng là thành viên hoàng tộc hoặc thuộc tầng lớp quý tộc, có quyền lực và ảnh hưởng lớn trong xã hội thời đó.

