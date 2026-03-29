Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Điều ít biết về tộc người quyền lực nhất Kenya

Kho tri thức

Sinh sống quanh vùng cao nguyên màu mỡ Kenya, người Kikuyu được biết đến với lịch sử lâu đời và nền văn hóa giàu bản sắc.

T.B (tổng hợp)
Một trong những tộc người đông đảo nhất Kenya. Người Kikuyu chiếm tỷ lệ dân số đáng kể và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống kinh tế – xã hội của quốc gia Đông Phi này. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ thuộc nhóm Bantu. Tiếng Kikuyu là một trong những ngôn ngữ bản địa quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Gắn bó với nông nghiệp truyền thống. Người Kikuyu chủ yếu trồng trọt trên vùng đất cao nguyên màu mỡ, với các loại cây như ngô, đậu và cà phê. Ảnh: Pinterest.
Niềm tin gắn liền với núi thiêng. Họ coi núi Kenya là nơi linh thiêng, nơi cư ngụ của vị thần tối cao trong tín ngưỡng truyền thống. Ảnh: Pinterest.
Xã hội tổ chức theo gia đình và dòng tộc. Các mối quan hệ họ hàng đóng vai trò quan trọng trong đời sống, từ sản xuất đến nghi lễ cộng đồng của người Kikuyu. Ảnh: Pinterest.
Nghi lễ trưởng thành đặc biệt. Thanh niên Kikuyu phải trải qua các nghi lễ đánh dấu sự chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ảnh: Pinterest.
Lịch sử gắn với phong trào độc lập. Người Kikuyu đóng vai trò trung tâm trong phong trào Mau Mau chống thực dân Anh giữa thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest.
Đang thích nghi với xã hội hiện đại. Dù giữ gìn truyền thống, nhiều người Kikuyu ngày nay sống tại đô thị và tham gia vào các lĩnh vực kinh tế hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT