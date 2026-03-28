Sự thật khó tin về loài chim nặng nhất biết bay còn tồn tại

Sự thật khó tin về loài chim nặng nhất biết bay còn tồn tại

Giữa những thảo nguyên rộng lớn và vùng bán sa mạc khô cằn, chim ô tác hiện lên như những “vũ công” kỳ lạ với tập tính sinh tồn đầy bất ngờ.

T.B (tổng hợp)
Những “gã khổng lồ biết bay”. Ô tác (họ Otidae) bao gồm những loài chim bay nặng nhất thế giới, như ô tác lớn (Otis tarda), với con trống có thể nặng hơn 15 kg nhưng vẫn có khả năng cất cánh. Ảnh: Pinterest.
Những “gã khổng lồ biết bay”. Ô tác (họ Otidae) bao gồm những loài chim bay nặng nhất thế giới, như ô tác lớn (Otis tarda), với con trống có thể nặng hơn 15 kg nhưng vẫn có khả năng cất cánh. Ảnh: Pinterest.
Ngụy trang bậc thầy trên thảo nguyên. Bộ lông màu nâu, xám giúp chim ô tác hòa lẫn hoàn hảo với môi trường khô hạn, khiến kẻ săn mồi khó phát hiện ngay cả khi đứng gần. Ảnh: Pinterest.
Ngụy trang bậc thầy trên thảo nguyên. Bộ lông màu nâu, xám giúp chim ô tác hòa lẫn hoàn hảo với môi trường khô hạn, khiến kẻ săn mồi khó phát hiện ngay cả khi đứng gần. Ảnh: Pinterest.
Chạy nhanh hơn cả tưởng tượng. Dù có thể bay, nhiều loài ô tác chọn chạy khi gặp nguy hiểm, với tốc độ đáng kinh ngạc giúp chúng thoát thân hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Chạy nhanh hơn cả tưởng tượng. Dù có thể bay, nhiều loài ô tác chọn chạy khi gặp nguy hiểm, với tốc độ đáng kinh ngạc giúp chúng thoát thân hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn linh hoạt. Chúng là loài ăn tạp, tiêu thụ từ côn trùng, bò sát nhỏ đến hạt và chồi non, giúp thích nghi tốt với môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn linh hoạt. Chúng là loài ăn tạp, tiêu thụ từ côn trùng, bò sát nhỏ đến hạt và chồi non, giúp thích nghi tốt với môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Tổ đơn giản nhưng đầy rủi ro. Ô tác làm tổ trực tiếp trên mặt đất, chỉ là một hõm nhỏ, khiến trứng và chim non dễ bị săn mồi tấn công. Ảnh: Pinterest.
Tổ đơn giản nhưng đầy rủi ro. Ô tác làm tổ trực tiếp trên mặt đất, chỉ là một hõm nhỏ, khiến trứng và chim non dễ bị săn mồi tấn công. Ảnh: Pinterest.
Khác biệt giới tính rõ rệt. Con trống thường lớn hơn con mái rất nhiều và có bộ lông nổi bật hơn, thể hiện rõ sự khác biệt trong vai trò sinh sản và thu hút bạn tình. Ảnh: 10000birds.com.
Khác biệt giới tính rõ rệt. Con trống thường lớn hơn con mái rất nhiều và có bộ lông nổi bật hơn, thể hiện rõ sự khác biệt trong vai trò sinh sản và thu hút bạn tình. Ảnh: 10000birds.com.
Vũ điệu tán tỉnh ngoạn mục. Chim ô tác trống thực hiện những màn trình diễn phô trương lông và cơ thể cực kỳ ấn tượng để thu hút bạn tình, đôi khi kéo dài hàng giờ giữa đồng cỏ trống trải. Ảnh: Pinterest.
Vũ điệu tán tỉnh ngoạn mục. Chim ô tác trống thực hiện những màn trình diễn phô trương lông và cơ thể cực kỳ ấn tượng để thu hút bạn tình, đôi khi kéo dài hàng giờ giữa đồng cỏ trống trải. Ảnh: Pinterest.
Đối mặt nguy cơ suy giảm. Nhiều loài ô tác đang bị đe dọa do mất môi trường sống và săn bắt, trở thành đối tượng bảo tồn quan trọng tại nhiều khu vực. Ảnh: Pinterest.
Đối mặt nguy cơ suy giảm. Nhiều loài ô tác đang bị đe dọa do mất môi trường sống và săn bắt, trở thành đối tượng bảo tồn quan trọng tại nhiều khu vực. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
