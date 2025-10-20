Công ty Khánh Hùng trúng thầu nạo vét rạch hơn 2 tỷ tại TP HCM: Năng lực đến đâu?

Vừa trúng gói thầu hơn 2 tỷ đồng tại TP Thủ Đức với tỷ lệ tiết kiệm thấp, Công ty Khánh Hùng cho thấy lịch sử trúng thầu ấn tượng với tỷ lệ thắng gần tuyệt đối tại một số bên mời thầu.

Gần đây, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Hùng đã được công bố trúng "Gói thầu số 4: Xây lắp" thuộc dự án Nạo vét Rạch ông Chua (TP Thủ Đức) với giá hơn 2 tỷ đồng, trong một cuộc thầu mà đối thủ duy nhất bị loại sớm. Dữ liệu cho thấy, đây là một doanh nghiệp có tỷ lệ trúng thầu rất cao tại một số bên mời thầu, tuy nhiên, hiệu quả kinh tế mang lại qua các gói thầu lại khá khiêm tốn.

Trúng thầu khi đối thủ "tự loại mình"

Ngày 02/10/2025, ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Thủ Đức (Bên mời thầu), đã ký Quyết định số 13/QĐ-PTHT-136 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 4: Xây lắp". Gói thầu này thuộc dự án Nạo vét Rạch ông Chua [rạch số 4] (từ đường Song Hành đến đường Quốc Hương), phường Thảo Điền.

Quyết định số 13/QĐ-PTHT-136 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 4: Xây lắp". Gói thầu này thuộc dự án Nạo vét Rạch ông Chua. Nguồn: MSC

Gói thầu có giá 2.108.101.499 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Khánh Hùng (MST: 3700769445) với giá trúng 2.042.083.675 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách 3,13%.

Theo biên bản mở thầu, có hai nhà thầu tham gia là Công ty Khánh Hùng và Công ty TNHH Hạ tầng Giao thông Nhật Hà. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 29/09/2025 của đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Đầu tư – Tư vấn – Xây dựng), Công ty Nhật Hà đã không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, báo cáo nêu: "Công ty TNHH Hạ tầng Giao thông Nhật Hà: E-HSDT có kê khai cam kết tín dụng, nhưng không kèm theo cam kết để chứng minh nguồn lực tài chính cho gói thầu...".

Vì lý do này, Công ty Nhật Hà đã bị loại, và Công ty Khánh Hùng trở thành nhà thầu duy nhất vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật, một mình "về đích".

Doanh nghiệp quy mô nhỏ và những gói thầu hàng chục tỷ

Theo tìm hiểu của Phóng viên, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Hùng có địa chỉ tại TP HCM, do ông Phan Văn Khánh làm giám đốc. Dù chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, nhưng công ty này có một lịch sử đấu thầu khá ấn tượng.

Thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Khánh Hùng đã tham gia 78 gói thầu, trong đó trúng 47 gói, trượt 23 gói, 3 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức cao, khoảng 67% trên tổng số các gói đã có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên đến hơn 84,5 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, hoạt động của Công ty Khánh Hùng rất sôi nổi. Tính đến tháng 10/2025, công ty đã tham gia 13 gói thầu, trúng 7 gói và trượt 6 gói. Tổng giá trị trúng thầu trong năm 2025 đã lên đến hơn 21,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là hiệu quả kinh tế từ các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng khá thấp. Dữ liệu phân tích cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,94%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước chỉ 2,06%.

Mối duyên đặc biệt với loạt bên mời thầu "ruột"

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu của Công ty Khánh Hùng cho thấy một quy luật khá đặc biệt. Công ty này có "mối duyên" với một số bên mời thầu, nơi họ đạt tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối.

Cụ thể, tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phước Tấn, Công ty Khánh Hùng đã tham gia 21 gói thầu và được công bố trúng tới 14 gói. Tỷ lệ thắng khi đối đầu tại đây lên đến 93,3%. Tương tự, tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Võ Gia, nhà thầu này tham gia 12 gói và trúng 11 gói, đạt tỷ lệ thắng 91,7%.

Chỉ riêng hai bên mời thầu "quen mặt" này đã chiếm hơn một nửa (53%) tổng số gói thầu mà Công ty Khánh Hùng đã trúng trong lịch sử hoạt động của mình. Sự "quen mặt" này đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trong các cuộc thầu do hai đơn vị này tổ chức.

Mặt khác, trên "đấu trường", Công ty Khánh Hùng cũng có một "kỳ phùng địch thủ" là Công ty TNHH MTV Cường Hùng Dũng. Hai doanh nghiệp này đã 5 lần đối đầu trực tiếp, kết quả khá cân bằng khi mỗi bên thắng 2 lần và 1 gói chưa có kết quả, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt trong một phân khúc thị trường nhất định.

Cần đảm bảo cạnh tranh và minh bạch

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được ban hành với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Một trong những hành vi bị cấm là "thông thầu" và "không bảo đảm công bằng, minh bạch" nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một nhà thầu nào đó.

Chia sẻ dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một bên mời thầu với tỷ lệ rất cao, trong khi tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách lại thấp, là những dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý xem xét. Dù không thể khẳng định có sai phạm nếu chỉ dựa trên các con số, nhưng nó cho thấy môi trường cạnh tranh tại các cuộc thầu đó có thể chưa thực sự như kỳ vọng. Trách nhiệm của chủ đầu tư và bên mời thầu là phải đảm bảo E-HSMT được xây dựng một cách khách quan, không cài cắm các tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm thấp lặp đi lặp lại là một chỉ báo về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Luật Đấu thầu mới đã nhấn mạnh đến yếu tố hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu liên tục trúng thầu sát giá, trong các cuộc thầu có ít đối thủ cạnh tranh thực sự, mục tiêu này có thể chưa đạt được như kỳ vọng. Cần làm rõ liệu E-HSMT có quá 'khắt khe' với các nhà thầu khác hay không, và năng lực thực sự của nhà thầu trúng thầu có tương xứng với quy mô các dự án họ đảm nhận".

Việc một doanh nghiệp nhỏ có thể vươn lên và thắng nhiều gói thầu là một tín hiệu tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững và một thị trường đấu thầu lành mạnh, các yếu tố về cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế cần phải được đặt lên hàng đầu.

Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.