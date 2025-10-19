Gói thầu 4,28 tỷ ở Khánh Hòa: Đối thủ duy nhất bị loại vì "quên" làm rõ hồ sơ

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Gia Lộc vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 4,28 tỷ đồng sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất không nộp tài liệu làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu.

Ngày 01/10/2025, ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng phòng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã ký Quyết định số 14/QĐ-KTHTĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu B1: Thi công xây dựng, thuộc dự án Tu bổ di tích đình Bích Đầm, đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Gia Lộc (viết tắt: Công ty Gia Lộc) với giá trúng thầu là 4.286.868.000 đồng.

Quyết định số 14/QĐ-KTHTĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu B1: Thi công xây dựng, thuộc dự án Tu bổ di tích đình Bích Đầm, đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Nguồn: MSC

Giá gói thầu được duyệt là 4.450.887.641 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua đấu thầu đạt khoảng 3,68%. Điều đáng nói, chiến thắng của Công ty Gia Lộc diễn ra trong một bối cảnh khá đặc biệt khi đối thủ cạnh tranh duy nhất đã bị loại.

Đối thủ duy nhất bị loại vì lý do "khó tin"

Theo Biên bản mở thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu B1 (mã E-TBMT: IB2500373066) có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Gia Lộc và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng QP (Công ty QP).

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 136/T27-BCĐG ngày 29/9/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn T27 đã chỉ ra, hồ sơ của Công ty QP không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ. Cụ thể, E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải là "doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ". Dù Bên mời thầu đã có Văn bản số 2046/KTHTĐT ngày 23/9/2025 yêu cầu Công ty QP làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh tiêu chí này, nhưng đến hết thời hạn, nhà thầu này đã không có phản hồi.

Việc một nhà thầu không thể cung cấp tài liệu làm rõ một yêu cầu cơ bản về tư cách hợp lệ đã khiến Công ty Gia Lộc trở thành ứng viên duy nhất đi tiếp vào các vòng sau và cuối cùng được công bố trúng thầu. Điều này đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất của gói thầu.

Công ty Gia Lộc và "duyên" trúng thầu tại Khánh Hòa

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Gia Lộc (MST: 4200675494) do ông Nguyễn Văn Lợi làm người đại diện pháp luật, có địa chỉ tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Dù chỉ là doanh nghiệp quy mô nhỏ, nhưng công ty này lại là một tên tuổi quen thuộc trên thị trường đấu thầu tại địa phương.

Theo dữ liệu, chỉ riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 08/10/2025), Công ty Gia Lộc đã tham gia tới 36 gói thầu, trong đó trúng 12 gói, trượt 18 gói và 4 gói đang chờ kết quả.

Đặc biệt, Công ty Gia Lộc dường như có một "duyên" đặc biệt với các gói thầu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa mời thầu. Thống kê cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia 11 gói thầu của bên mời thầu này và đạt tỷ lệ trúng tuyệt đối: trúng cả 11 gói. Tổng giá trị của 11 gói thầu này lên đến hơn 30,6 tỷ đồng.

Một số gói thầu tiêu biểu có thể kể đến như: Gói thầu số 1: Xây dựng và thiết bị PCCC (giá trúng thầu 10.506.879.000 đồng); Gói thầu số 1: Xây dựng và thiết bị (giá trúng thầu 5.209.670.000 đồng); Gói thầu số 1: Xây dựng (giá trúng thầu 2.486.868.868 đồng).

Ngoài ra, nhà thầu này cũng ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100% tại Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa (trúng 5/5 gói) và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa (trúng 4/4 gói).

Cần đảm bảo cạnh tranh và minh bạch

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được ban hành với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu, đặc biệt là với tỷ lệ tuyệt đối ở một số chủ đầu tư, hay việc các gói thầu có ít nhà thầu tham gia và đối thủ bị loại vì những lý do cơ bản, là những vấn đề cần được các cơ quan quản lý quan tâm.

Trao đổi với phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Hiệu quả của công tác đấu thầu không chỉ thể hiện qua tỷ lệ tiết kiệm, mà quan trọng hơn là phải tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Khi có nhiều nhà thầu đủ năng lực tham gia, chủ đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn, từ đó chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách mới thực sự được nâng cao".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 đã có những quy định rất chặt chẽ để ngăn chặn các hành vi thông thầu, gian lận, hoặc các hành vi làm hạn chế cạnh tranh. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải được thực hiện một cách khách quan, dựa trên các tiêu chí đã được công bố trong hồ sơ mời thầu. Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo các quy định của pháp luật được thực thi nghiêm túc".

Sự thành công của một doanh nghiệp trên thương trường là điều đáng ghi nhận, tuy nhiên, để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng một cách hiệu quả nhất, sự minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu và tính cạnh tranh trong mỗi gói thầu phải luôn là những yếu tố được đặt lên hàng đầu.