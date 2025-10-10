Năm 2025 của Tin học Á Châu: Dấu ấn từ những gói thầu chỉ định giá trị nhỏ [Kỳ 2

Dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy Công ty Tin học Á Châu ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tích cực. Tuy nhiên, phần lớn kết quả đến từ hình thức chỉ định thầu rút gọn tại các chủ đầu tư quen thuộc ở Cần Thơ và Hậu Giang cũ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bước sang năm 2025, hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tin học Á Châu (Tin học Á Châu) tiếp tục diễn ra sôi động trên nhiều địa bàn quen thuộc. Tuy nhiên, khi phân tích kỹ lưỡng dữ liệu các gói thầu mà nhà thầu này tham gia và trúng trong năm nay, có thể nhận thấy một số quy luật và xu hướng đáng chú ý, đặc biệt là sự áp đảo của hình thức chỉ định thầu.

Bức tranh đấu thầu 2025: Quy mô hạn chế và chiến lược "năng nhặt chặt bị"

Tính từ đầu năm 2025 đến cuối tháng 9/2025, dữ liệu cho thấy Tin học Á Châu đã tham gia nhiều gói thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong số các gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu, Tin học Á Châu được công bố trúng 5 gói và trượt ít nhất 9 gói (tại các địa bàn như Vĩnh Long, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ).

Mặc dù tỷ lệ trúng thầu vẫn duy trì ở mức ổn định so với lịch sử hoạt động của công ty, điểm đáng lưu tâm nằm ở quy mô và hình thức lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị của 5 gói thầu mà Tin học Á Châu trúng trong năm 2025 chỉ đạt 1.600.458.000 đồng.

So với tổng giá trị trúng thầu hàng trăm tỷ đồng trong lịch sử hoạt động, con số hơn 1,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy sự tập trung rõ rệt vào các gói thầu có giá trị không lớn, một chiến lược thường được gọi là "năng nhặt chặt bị".

Dấu ấn đậm nét của chỉ định thầu

Phân tích sâu hơn vào 5 gói thầu trúng trong năm 2025, một xu hướng nổi bật là sự áp đảo của hình thức chỉ định thầu. Cụ thể, có đến 3 trong số 5 gói thầu được thực hiện theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn – một hình thức lựa chọn nhà thầu không qua cạnh tranh công khai.

Các gói thầu chỉ định này tập trung tại hai địa bàn là Cần Thơ và Hậu Giang cũ, với các chủ đầu tư là những đơn vị sự nghiệp công hoặc cơ quan nhà nước.

Gói thầu đầu tiên được ghi nhận là vào ngày 05/06/2025. Tin học Á Châu được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang chỉ định thực hiện gói thầu "Chi phí mua sắm màn hình LED". Giá trúng thầu là 141.378.000 đồng.

Ngay ngày hôm sau, 06/06/2025, Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang tiếp tục chỉ định nhà thầu này thực hiện gói thầu "Ổ cứng lưu trữ dữ liệu trên SAN storage tại Trung tâm dữ liệu Tỉnh ủy" với giá trị 67.000.000 đồng.

Gói chỉ định thầu thứ ba diễn ra vào ngày 05/09/2025. Lần này, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là đơn vị chỉ định Tin học Á Châu thực hiện gói "Mua sắm thiết bị Wifi phục vụ Bệnh án điện tử", giá trị 480.000.000 đồng.

Việc liên tiếp trúng các gói chỉ định thầu, dù giá trị không lớn, cho thấy mối quan hệ chặt chẽ của các chủ đầu tư tại Hậu Giang cũ và Cần Thơ đối với Tin học Á Châu. Tuy nhiên, dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tính minh bạch, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu luôn là vấn đề nhạy cảm. Khi không có sự cạnh tranh về giá và giải pháp kỹ thuật, rất khó để khẳng định rằng ngân sách nhà nước đã được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Các gói thầu cạnh tranh: Tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn

Bên cạnh các gói chỉ định thầu, trong năm 2025, Tin học Á Châu cũng trúng 2 gói thầu thông qua hình thức đấu thầu cạnh tranh.

Gói thứ nhất là "Mua sắm máy vi tính để bàn Thư viện điện tử" do Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ mời thầu, thực hiện theo hình thức Chào hàng cạnh tranh (CGTTRG). Ngày 12/05/2025, Tin học Á Châu trúng thầu với vai trò độc lập. Giá gói thầu là 445.400.000 đồng (theo Quyết định phê duyệt KHLCNT số 198/QĐ-KTKT ngày 26/4/2025), giá trúng thầu là 432.400.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt được là khoảng 3,03%.

Gói thầu cạnh tranh thứ hai mới diễn ra gần đây, vào ngày 25/09/2025. Đó là "Gói thầu số 04: Chi phí mua sắm thiết bị dàn âm thanh" tại An Giang, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Kiểm định Thiên Phát Kiên Giang làm bên mời thầu. Tin học Á Châu trúng thầu với giá 479.680.000 đồng.

Mặc dù đã có sự cạnh tranh, nhưng mức tiết kiệm 3,03% tại gói thầu của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ vẫn là một con số khiêm tốn đối với lĩnh vực mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

Bảng tổng hợp các gói thầu trúng của Tin học Á Châu năm 2025 (đến cuối tháng 9/2025):

Dấu chân tại các bên mời thầu "quen thuộc"

Phân tích dữ liệu lịch sử cũng cho thấy sự lặp lại tại một số bên mời thầu nhất định, hình thành nên một "hệ sinh thái" quen thuộc.

Đứng đầu danh sách các bên mời thầu mà Tin học Á Châu đã tham gia là Công ty Điện lực Hậu Giang (10 gói), trúng 4 gói với tổng giá trị 2.454.864.000 đồng. Tiếp theo là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (9 gói tham gia, trúng 4 gói), với tỷ lệ giá trúng thầu so với dự toán lên tới 98,75% (tiết kiệm chỉ 1,25%). Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Tháp cũng là một đối tác thường xuyên (7 gói tham gia, trúng 3 gói).

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đơn vị vừa chỉ định thầu cho Tin học Á Châu vào tháng 9/2025, nhà thầu này có thành tích ấn tượng khi tham gia 3 gói và trúng cả 3, với tỷ lệ giá trúng thầu so với dự toán là 98,41%.

Tổng quan hoạt động năm 2025 của Tin học Á Châu cho thấy một xu hướng dịch chuyển sang các gói thầu quy mô nhỏ hơn và phụ thuộc nhiều vào hình thức chỉ định thầu tại các địa bàn cốt lõi. Chiến lược này giúp công ty duy trì hoạt động, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự và hiệu quả kinh tế trong các gói thầu mà họ tham gia. Liệu sự cạnh tranh tại các gói thầu này diễn ra như thế nào? Kịch bản nào thường dẫn đến chiến thắng của Tin học Á Châu?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

