Công ty Giao thông Công chánh trúng gói thầu 27,8 tỷ tại Bảo Lộc

Liên danh do Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh đứng đầu vừa được công bố trúng Gói thầu số 03: Chi phí Xây dựng tại Bảo Lộc với tỷ lệ tiết kiệm đáng chú ý, ghi dấu ấn của nhà thầu này tại một địa bàn mới.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bảo Lộc đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Chi phí Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Hồng Bàng, thành phố Bảo Lộc. Theo Quyết định phê duyệt số 02/QĐ-BQLDA ngày 18/09/2025, liên danh giữa Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh và Công ty Cổ phần Viễn thông Sao Nam đã được công bố trúng thầu.

Quyết định số 02/QĐ-BQLDA phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Chi phí Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Hồng Bàng, thành phố Bảo Lộc. Nguồn: MSC

Chiến thắng thuyết phục với tỷ lệ tiết kiệm hơn 12%

Gói thầu số 03: Chi phí Xây dựng (mã E-TBMT: IB2500259110) là một phần quan trọng của dự án Nâng cấp mở rộng đường Hồng Bàng, thành phố Bảo Lộc cũ, một công trình hạ tầng được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy kinh tế địa phương. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, với giá dự toán được phê duyệt là 31.744.584.544 đồng.

Tại thời điểm đóng thầu ngày 27/06/2025, có 6 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm: Công ty TNHH Thông Nữ; Liên danh nhà thầu thi công Gói thầu số 03 (Công ty Công trình Giao thông Công chánh và Công ty Viễn thông Sao Nam); Liên danh thi công nâng cấp mở rộng đường Hồng Bàng, thành phố Bảo Lộc; Liên danh Tân Hoàng – Thành Công; Liên danh nhà thầu thi công đường Hồng Bàng; và Liên danh Nam Phan – Thành Đạt.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/TCG-HB ngày 01/08/2025 của Tổ chuyên gia, quá trình xét thầu đã diễn ra khá cạnh tranh. Tuy nhiên, nhiều nhà thầu đã không thể đi đến vòng cuối cùng. Cụ thể, E-HSDT của Công ty TNHH Thông Nữ bị đánh giá không đáp ứng về kỹ thuật. Hai liên danh là Liên danh nhà thầu thi công đường Hồng Bàng và Liên danh Nam Phan - Thành Đạt không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm.

Kết quả cuối cùng, Liên danh Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh - Công ty Cổ phần Viễn thông Sao Nam đã được phê duyệt trúng thầu với giá 27.878.334.065 đồng. So với giá dự toán, mức giá trúng thầu này đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 3.866.250.479 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 12,18%. Đây là một con số khá ấn tượng, cho thấy tính cạnh tranh của gói thầu.

Hồ sơ "khủng" và sự thống lĩnh tại thị trường TP HCM

Chiến thắng tại Bảo Lộc chỉ là một nét chấm phá trong bức tranh hoạt động đấu thầu quy mô lớn của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh (MSDN: 0300475734). Doanh nghiệp này, do ông Phan Minh Lộc làm Tổng giám đốc, có trụ sở tại TP.HCM và là một tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng.

Theo dữ liệu, tính đến tháng 9/2025, Công ty Công trình Giao thông Công chánh đã tham gia tổng cộng 230 gói thầu, trong đó trúng 153 gói. Tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 66% là một con số đáng nể. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến 9.496.739.662.653 đồng.

Một điểm đáng chú ý là sự tập trung hoạt động của nhà thầu này tại thị trường TP.HCM. Dữ liệu cho thấy, công ty đã tham gia tới 87 gói thầu tại đây, vượt xa các địa phương khác. Mối quan hệ của Công ty Công trình Giao thông Công chánh với các bên mời thầu tại TP.HCM cũng thể hiện sự "quen mặt". Đơn cử, công ty đã trúng toàn bộ 6/6 gói thầu đã tham gia của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên và trúng 4/8 gói tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn.

Hoạt động năm 2025: Thắng - bại và những đối tác quen thuộc

Riêng trong năm 2025, Công ty Công trình Giao thông Công chánh đã tham gia 25 gói thầu, ghi nhận 13 chiến thắng và 10 lần trượt thầu, còn 2 gói chưa có kết quả. Bên cạnh gói thầu tại Bảo Lộc, nhà thầu này đã trúng nhiều gói thầu xây lắp giá trị lớn khác như gói "Xây lắp 2: Xây dựng đường đầu cầu" trị giá hơn 80,9 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Việt Quốc mời thầu, hay gói "XL1: Thi công xây dựng công trình" trị giá hơn 38 tỷ đồng của Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố.

Trong hoạt động đấu thầu, việc liên danh để kết hợp năng lực là điều phổ biến.

Công ty Công trình Giao thông Công chánh đã từng liên danh với 67 nhà thầu khác nhau. Đối tác thường xuyên nhất là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đạt Thành. Tại gói thầu vừa trúng ở Bảo Lộc, sự kết hợp với Công ty Cổ phần Viễn thông Sao Nam (MSDN: 0102045419), một nhà thầu cũng có lịch sử trúng thầu ấn tượng với 78/111 gói đã tham gia, cho thấy sự lựa chọn đối tác chiến lược để đảm bảo năng lực thực hiện dự án.

Góc nhìn chuyên gia và các quy định mới

Phân tích hoạt động của một nhà thầu lớn như Công ty Công trình Giao thông Công chánh, các chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận dưới lăng kính của Luật Đấu thầu hiện hành.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ, hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một doanh nghiệp có tỷ lệ trúng thầu cao có thể phản ánh năng lực và kinh nghiệm vượt trội của họ."

Tuy nhiên, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt lại đặt ra một góc nhìn khác: "Nguyên tắc cốt lõi của đấu thầu là tạo ra sự cạnh tranh thực sự. Điều 6 của Luật Đấu thầu quy định rất rõ về việc bảo đảm cạnh tranh. Việc một nhà thầu có lịch sử trúng thầu dày đặc tại một địa phương hay một chủ đầu tư cụ thể, dù không vi phạm trực tiếp điều luật nào, cũng là một hiện tượng cần được các cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo không có bất kỳ sự ưu ái hay hạn chế cạnh tranh nào xảy ra, dù là vô tình hay hữu ý."

Các quy định mới, đặc biệt là việc bắt buộc đấu thầu qua mạng từ ngày 01/01/2025 theo Điều 50 Luật Đấu thầu và ký hợp đồng điện tử khi thanh toán qua Kho bạc nhà nước theo Điều 32 Thông tư 79/2025/TT-BTC, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch, giảm thiểu các yếu tố ngoài chuyên môn có thể tác động đến kết quả lựa chọn nhà thầu.

Lịch sử hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh cho thấy năng lực đã được khẳng định qua nhiều dự án. Việc trúng gói thầu tại Bảo Lộc với tỷ lệ tiết kiệm tốt là một tín hiệu tích cực. Dù vậy, những quy luật trong hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp vẫn là điều mà dư luận và các cơ quan chức năng cần tiếp tục quan tâm, giám sát, nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch nhất.