Bạn đọc

Gói thầu gần 30 tỷ tại Tổng công ty ACC: Vì sao chỉ một liên danh tham dự?

Liên danh Vĩnh Phú - An Lim vừa được phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị trị giá 29,46 tỷ đồng do Tổng công ty ACC mời thầu. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham gia và giá trúng thầu chỉ tiết kiệm cho ngân sách khoảng 0,14% so với giá gói thầu.

Hải Anh

Ngày 12/9/2025, ông Nguyễn Mai Đô, Chủ tịch Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC (Tổng công ty ACC) đã ký Quyết định số 1057/QĐ-ACC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu 3: Mua sắm 02 máy trải bê tông xi măng". Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư mua sắm Máy trải bê tông xi măng, tăng năng lực sản xuất của Tổng công ty ACC năm 2025.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Vĩnh Phú - An Lim, với giá trúng thầu là 29.460.000.000 đồng. Điều đáng chú ý, giá gói thầu được duyệt là 29.500.000.000 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 0,14%, một con số được xem là rất thấp.

Chỉ một nhà thầu và năng lực của "bạn đồng hành"

Thông báo mời thầu (mã TBMT IB2500344073) được đăng tải công khai từ ngày 12/08/2025, theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu ngày 30/08/2025, biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Vĩnh Phú - An Lim.

3-4646.png
4-2649.png
5.png
Nguồn MSC

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 07.9/2025/NY-BCĐGT ngày 07/9/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ và Tư vấn xây dựng NY, hồ sơ của Liên danh Vĩnh Phú - An Lim được đánh giá là "Đạt" ở tất cả các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do chỉ có một nhà thầu tham dự và đáp ứng yêu cầu nên không cần thực hiện bước xếp hạng nhà thầu.

Trong liên danh này, Công ty Cổ phần Tổng công ty Vĩnh Phú (nhà thầu chính) là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp máy móc, thiết bị. "Người bạn đồng hành" của Vĩnh Phú là Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Lim (MSDN: 0303250009) cũng sở hữu một hồ sơ năng lực ấn tượng. Theo dữ liệu, từ trước đến nay, Công ty An Lim đã tham gia 16 gói thầu và trúng cả 16 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

"Hệ sinh thái" của Tổng công ty Vĩnh Phú

Công ty Cổ phần Tổng công ty Vĩnh Phú (MSDN: 3600437439), do ông Nguyễn Xuân Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, có địa chỉ tại Đồng Nai. Doanh nghiệp này có lịch sử hoạt động đấu thầu sôi nổi. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Vĩnh Phú đã tham gia 62 gói thầu và trúng 52 gói, đạt tỷ lệ thành công lên tới gần 84%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 526 tỷ đồng.

Trong năm 2025, tính đến thời điểm hiện tại, Vĩnh Phú đã được công bố trúng 2 gói thầu lớn. Bên cạnh gói thầu gần 30 tỷ đồng tại Tổng công ty ACC, vào ngày 22/05/2025, công ty này cũng đã trúng "Gói thầu số 10: Đầu tư máy lu rung, mới 100%" do Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn mời thầu, với giá trị 20,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn có thể xem là một chủ đầu tư "quen thuộc" của Vĩnh Phú. Thống kê cho thấy, Vĩnh Phú đã tham gia 6 gói thầu do Binh đoàn 12 mời thầu và trúng cả 6 gói , với tổng giá trị hơn 110 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại một chủ đầu tư lớn đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Ngoài ra, Vĩnh Phú cũng có tỷ lệ trúng thầu 100% tại các chủ đầu tư khác như Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng (trúng 3/3 gói) hay chính Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC (trúng 2/2 gói).

Cần minh bạch và cạnh tranh để nâng cao hiệu quả

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia, dù không vi phạm quy trình, nhưng là một dấu hiệu cần được các chủ đầu tư xem xét kỹ lưỡng. Cần làm rõ liệu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu có quá đặc thù, hay việc phổ biến thông tin mời thầu đã thực sự rộng rãi hay chưa".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm là một trong những thước đo quan trọng về hiệu quả của công tác đấu thầu. Một tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, đặc biệt ở các gói thầu hàng hóa có tính cạnh tranh cao, có thể cho thấy giá dự thầu chưa thực sự sát với giá thị trường hoặc tính cạnh tranh của gói thầu chưa được đảm bảo. Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng nhấn mạnh vai trò của việc công khai, minh bạch thông tin để thu hút nhiều nhà thầu tham gia, từ đó tạo ra sự cạnh tranh thực sự về giá và chất lượng."

Chuỗi thành tích ấn tượng và mối quan hệ bền chặt với các chủ đầu tư lớn cho thấy năng lực nhất định của Tổng công ty Vĩnh Phú. Tuy nhiên, việc liên tiếp trúng các gói thầu với tư cách là nhà thầu duy nhất tham gia cùng tỷ lệ tiết kiệm thấp đang đặt ra trong dư luận những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu, vốn là mục tiêu cao nhất của Luật Đấu thầu.

Bạn đọc

Đồng Nai: Gói thầu 33,7 tỷ xây trường học chỉ có một nhà thầu tham dự

Liên danh Công ty TNHH Đất Thành Đồng và Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Gia vừa được công bố trúng gói thầu hơn 32,9 tỷ đồng tại dự án Trường mầm non Tân Vạn. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu này.

Ngày 20/9/2025, ông Nguyễn Tôn Trọng, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 01 (BQLDA KV01), đã ký Quyết định số 103/QĐ-BQLDAKV01 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Xây lắp + trạm biến áp, thuộc dự án Xây dựng Trường mầm non Tân Vạn. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Đất Thành Đồng và Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Gia.

z7051048530015-583b08b2aa299abbbaf95382797ca97e.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

TP HCM: Điểm danh những gói thầu của Công ty Tú Anh tại phường Bình Tân [Kỳ cuối]

Công ty Tú Anh liên tục trúng nhiều gói thầu suất ăn hàng chục tỷ tại các trường học ở phường Bình Tân, chủ yếu theo hình thức “trường hợp đặc biệt”.

Không chỉ dừng lại ở gói thầu hơn 15 tỷ đồng tại Trường Tiểu học Ngô Quyền, mà báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin tại bài viết: TP HCM: Công ty Tú Anh trúng gói 15 tỷ cung cấp suất ăn cho Trường Ngô Quyền, Công ty TNHH MTV Suất ăn công nghiệp Tú Anh (Công ty Tú Anh) còn liên tục được lựa chọn là nhà thầu cung cấp suất ăn cho nhiều trường học và cơ sở giáo dục khác trên địa bàn phường Bình Tân. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu đều được triển khai theo hình thức “trường hợp đặc biệt”.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 9/9/2025, Trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Bình Tân) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói “Cung cấp suất ăn bán trú 4 tháng, năm học 2025”. Quyết định số 34/QĐ-BHH do Hiệu trưởng Phùng Minh Vương ký nêu rõ: Công ty Tú Anh được lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; với giá trị trúng thầu 665,6 triệu đồng. Hợp đồng có thời hạn 4 tháng, phục vụ trực tiếp cho khối học sinh bán trú.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Đức Tỉnh trúng gói thầu hơn 10 tỷ tại Bệnh viện Bà Rịa

Vượt qua 3 đối thủ, liên danh do Công ty TNHH Xây dựng Đức Tỉnh đứng đầu đã trúng gói thầu xây lắp trị giá 10,22 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu lên đến 83% và các mối quan hệ đáng chú ý với một số bên mời thầu.

Ngày 15/09/2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã ký quyết định số 328/QĐ-BVĐKBR phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04 Xây lắp thuộc công trình "Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2025". Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Bệnh viện Bà Rịa năm 2025, trong đó thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Xây dựng Đức Tỉnh (MSDN: 3500774663), với giá trúng thầu là 10.222.733.734 đồng.

qd-2285.jpg
Quyết định số 328/QĐ-BVĐKBR phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04 Xây lắp thuộc công trình "Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2025". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

